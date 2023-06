Do práce na bicykli? Táto krajina stále nemyslí na ekologickú dopravu

Tento mesiac sme s kolegami z ÚJD SR vytvorili tím a zapájame sa do podujatia Do práce na bicykli.

Pre mňa to nie je žiadna novinka, pokiaľ v Piešťanoch nesneží alebo neleje, na bicykli cestujem každý deň. Žiaľ, nemám to šťastie mať prácu v mojom meste a musím za ňou dochádzať do Bratislavy. Čiže počas mojej cesty do práce kombinujem až štyri druhy ekologickej dopravy - bicykel, vlak, MHD a chôdzu.

Kým na bicykel a chôdzu sa viem spoľahnúť, na zvyšné dva druhy ekologickej dopravy sa to už žiaľ nedá. Odkedy sa v decembri zaviedol nový cestovný poriadok na železniciach, bol som kritický. Vlakov v Piešťanoch stojí menej a sú pomalšie, navyše od začiatku pravidelne meškali viac než v minulosti.

Žiaľ, je jún, a na meškaniach, nespoľahlivosti prepravy vlakmi aj autobusmi v Bratislave sa nič nezmenilo. Za posledné dva týždne som absolvoval 20 jázd vlakom medzi Piešťanmi a Bratislavou, všetkých 20 vlakov v cieľovej stanici meškalo!

Ilustračná fotka: nová cyklotrasa v Piešťanoch končí z ničoho nič, v protismere. (zdroj: Jakub Konečný)

Na toto sa samozrejme nabaľujú meškania autobusov či trolejbusov v Bratislave. Na Šancovej či Bajkalskej v špičke pravidelne vládnu zápchy, buspruhy neexistujú, a tak trčíme aj v tej ekologickej doprave medzi osobnými autami, prichádzajúc do práce neskoro a musieť odchádzať skôr, keďže viem, že spojmi, ktoré mi ukazuje grafikon integrovanej dopravy, by som prestúpiť na vlak nestihol. A na ďalší by som čakal až hodinu.

Dnes ráno mi táto ekologická cesta z domu na úrad trvala pre meškajúci vlak ZSSK až 2:15 hodiny. Autom by to trvalo 50 minút. Vlak meškal viac než 30 minút, sprievodca sa ani neunúval niečo zahlásiť a vysvetliť, prečo si len tak stojíme a nehýbeme sa.

Pýtam sa, dokedy budeme tolerovať, že nás síce tlačia do toho, aby sme boli ekologickí, no vôbec nevytvárajú podmienky na to, aby si ľudia mohli dovoliť byť ekologickí? A nemyslím tým žiadne progresívne zákazy osobných áut, myslím tým oveľa väčšie investície do cyklotrás či nových železničných rýchlotratí. Lebo pri súčasnej politike štátu, kedy sa zastávky vlakov len škrtajú, skončia ľudia len v tých autách, "neekologických". Ale rýchlejších a často jediných alternatívach.