Talenty treba podporovať, nie im rušiť súťaže!

So zdesením som prijal informáciu o tom, že Ministerstvo školstva SR chce šetriť na talentovaných deťoch a rušiť celoslovenské kolá vo viacerých predmetových olympiádach.

O čo ide?

Ministerstvo školstva je cez NIVAM (Národný inštitút vzdelávania a mládeže, bývalá Iuventa) organizátorom predmetových olympiád pre základné a stredné školy na Slovensku. Azda každý z nás, kto sme chodili do školy, sa tak s aspoň jednou z olympiád stretol, či to bola pytagoriáda, jazykové olympiády, matematická, chemická, geografická, ľudských práv, atď. Príležitosť rozšíriť si obzory v obľúbenom predmete, pomôcť si k lepšiemu prospechu či prosto zasúťažiť si a porovnať sa s najlepšími.

Pri každej olympiáde tí najlepší postupujú o úroveň vyššie, zo školského kola na okresné, z okresného na krajské, z krajského na celoštátne.

A práve tu chce NIVAM dnes zrušiť celoštátne kolá vo viacerých predmetoch pre druhé stupne základných škôl. Škrtnúť chcú kategóriu E v geografickej olympiáde (8. a 9. ročník ZŠ, resp. 3. a 4. ročník osemročných gymnázií), kategórie C a D v dejepisnej olympiáde (opäť 8. a 9. ročník ZŠ a 3. a 4. ročník OG), kategóriu E v biologickej olympiáde (6. – 9. ročník ZŠ, resp. 1. – 4. ročník OG), kategóriu C v olympiáde v slovenskom jazyku (8. – 9. ročník ZŠ, resp. 1. – 4. ročník OG) a kategórie 1A, 1B a 1C v olympiádach z cudzích jazykov angličtina, nemčina a francúzština (6. – 9. ročník ZŠ, resp. 1. – 4. ročník OG). Ak teda máte syna či dcéru na druhom stupni ZŠ, začnite sa báť.

Olympiády, ktorým hrozí zrušenie celoslovenských kôl (zdroj: TV Markíza )

Prečo je to problém?

NIVAM hovorí o „efektívnom zabezpečení“ a pripúšťa, že systém súťaží je dlhodobo poddimenzovaný. Riešením však prekvapivo podľa nich nie je zvýšiť financovanie, ale škrtať celoslovenské kolá. Organizácia celoslovenského kola predmetovej olympiády je pri miliónových položkách v štátnom rozpočte maličkosťou. Regionálne kolá sa dajú zorganizovať za pár stoviek €. Pri cestovaní naprieč malým Slovenskom vlakmi zadarmo a bývaní v školských zariadeniach skutočne nie je možné tvrdiť, že konanie celoštátnych kôl geografickej či biologickej olympiády zaťažuje neprimerane štátny rozpočet.

Ak však k takémuto „efektívnemu“ šetreniu príde, bude to jednoznačne na úkor podpory talentov a výnimočnosti medzi deťmi na školách. Predmetové olympiády, rovnako ako aktivity športové, umožňujú podporiť dieťa v tom, čo ho baví a v čom vyniká. A môže pritom uspieť aj dieťa zo slabších sociálnych pomerov, keďže nepotrebuje športovú výbavu za stovky eur, iba bystrý mozog a snahu bojovať, teda pokiaľ má podporu od svojich pedagógov a pokiaľ štát takúto súťaž vôbec zorganizuje.

Dieťa, rovnako ako každý športovec, sa posúva dopredu práve konfrontáciou s tými najšikovnejšími. Akú má mať dieťa motiváciu sa snažiť byť výnimočné v jazyku či prírodovednom predmete, reprezentovať seba, svoju školu aj región, keď vie, že sa pozrie maximálne na krajské kolo a neokúsi konkurenciu tých najlepších z celého Slovenska? To, že takéto deti stratia motiváciu, potvrdil aj predseda Slovenskej komisie Geografickej olympiády, prof. Ladislav Tolmáči.

Bez konania celoslovenských kôl stratia talentovaní študenti tiež možnosť získať cenné body pri prijímačkách na stredné školy.

Čo treba zmeniť?

Sám som hrdým účastníkom siedmich celoštátnych kôl olympiád na základnej a strednej škole. Vrátane celoštátnych kôl geografickej olympiády v 7., 8. a 9. ročníku ZŠ a dejepisnej olympiády v 9. ročníku ZŠ. Teda tých, kde by som sa podľa NIVAM-u už nedostal, ak by som mal ísť do týchto ročníkov teraz. Účasť na celoslovenských kolách olympiád považujem za vynikajúcu skúsenosť do života. Prepojila získavanie nových vedomostí, inšpiráciu, súťaženie, cestovanie a spoznávanie rôznych kútov Slovenska aj spoznávanie kamarátov, pričom viaceré priateľstvá sa stali priateľstvami na celý život. Mojou motiváciou bolo vždy, od prvého školského kola, dostať sa na to celoslovenské.

Zmeny teda predmetové olympiády potrebujú. V žiadnom prípade však nie zmeny rušiace celoslovenské kolá olympiád. Naopak, zmeny opačným smerom – navýšenie financovania, zvýšenie povedomia o súťažiach a rozšírenie kapacít, aby sa všetci šikovní žiaci a študenti mali možnosť rozvíjať v každom predmete ideálne až na úroveň celosvetových medzinárodných kôl, minimálne však tých celoslovenských.

Dúfajme teda, že NIVAM, ktorý avizoval v tejto téme ešte diskusie s predsedami jednotlivých komisií, olympiády zachová a do budúcna ich ešte viac rozšíri, čo sa týka kvality a kvantity.