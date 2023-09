Matky v mene koníka: Miesto, kde súdnosť zlyháva

V dnešnej dobe má prístup na internet každý, ale očividne niektorí nemali prístup k ostatnej výuke a to nielen sexuálnej. Presvedčila ma o tom hlavne stránka s logom koníka.

Nič osobne proti tejto stránke nemám. Sama som tam našla veľa dobrých odborných článkov, ako aj kúpila oblečenie pre dcérku. Čo ma však úplne dostalo sú diskusie, ktoré medzi sebou vedú dospelé ženy.

Človek by si myslel,že to nie je reálne, ale skúste si aspoň raz prečítať pár príspevkov od užívateľa menom Žltý sloník, ktorý tieto skvosty zdieľa a zbiera na Instagrame. Garantujem vám,že po prvom príspevku nebudete vedieť, či sa smiať alebo baliť kufre do inej dimenzie.

Rýchle rady proti utieknutiu, recepty na "tehu", lekárske rady od vychodencov z radov Vysokej školy Života, tipy na výchovu detí, sťažnosti na svokry, cudzích ľudí a hlavne manželov... Môžete si vybrať. Horšie je, ak sa niektorými občas nebezpečnými návodmi budete riadiť.

Tu som rovnako počula výrazy, ktoré mi zdvihnú tlak v rekornom čase. Moje top:

Tehu

Predklad: Tehotenstvo.

Si tehu? V tehu sa stáva. Ja neviem ani prečo, ale zistila som, že ženy, ktoré používajú túto skratku nebudú úplne moja krvná skupina.

Ovulka

Preklad: Ovulujúca žena

Tehuľka

Preklad: Tehotná žena.

Snažilka

Preklad: Žena, ktorá chce splodiť dieťa.

Snažílka sa samozrejme snažílkuje.

Veľkáč

Preklad: Staršie dieťa.

Mrcha

Preklad: Menštruácia

265tt, 41m

Preklad: Údaj o tom, ako je dieťa staré. Lebo je mainstreamové povedať, že dieťa má 2 roky a nepovedať na týždeň presne, ako je staré.

Eko, bio, raw

Skratky, ktoré netreba zabudnúť v dobrej konverzácii o tom, čo má dieťa do 30.rokov papať a ako to predžuť. Poprípade je možné hľadať aj piesok s touto skratkou.

Veľa žien, ktoré toto čítajú sa zrejme cítia utláčané, v prípade zverejnenia ich vlastných príspevkov šikanované. Občas však nie je zlé dostať nastavené zrkadlo. A mať trocha súdnosti predtým, ako svoje úbohé decko pretriete očúranou plienku alebo mu nechtiac ublížite radou od odborníka z internetu.