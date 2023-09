Gandalf Korčok se vrací, když se karta obrací - politická paródia na Pána prsteňov

Vo vypätej predvolebnej atmosfére je potrebné trošku zľahčiť a preto vám prinášam možno trocha humornejší pohľad na slovenskú politickú scénu očami fantasy príbehu Pán prsteňov, ktorý všetci poznáme a máme radi. Prosím preto o odpustenie menšej neserióznosti :-)

Koniec Tretieho veku Slovenska

„Cítim to ve vodě, cítim to ve vzduchu. Slovensko se změnilo.“, začína svoj list Galadriel Čaputová z Lesnej ríše progresívcov, adresovaný Gandalfovi Korčokovi do ďalekého Seneckého kraja. Unavená bojmi v okolí Pezinskej skládky ešte z Druhého veku, odovzdáva boj so Sauronom Ficom do iných rúk. Jej elfovia z PS si našli nového lídra, slíčneho princa Legolasa Šimečku. Vedie ich typickou elfiou cestou – sú múdri, čistí, namyslení a chcú žiť v súlade s prírodou. Ich chôdza je ľahká, ich telá ledva nechávajú za sebou uhlíkovú stopu. Legolas Šimečka požíva veľký prísľub. Svoj prezidentský prsteň však musí Galadriel Čaputová odovzdať niekomu skúsenejšiemu. Gandalf Korčok, ktorý odolal vábeniu prsteňa, ktorý vládne všetkým - Prsteňa vládnej moci – a napokon nevstúpil do parlamentnej politiky. Avšak, pre prezidentský prsteň je najlepší kandidát. Galadriel Čaputová, ktorá si taktiež Prsteň vládnej moci mohla vziať pre seba a nebola by iba temná kráľovná, ale krásna a strašná ako deň a noc, silnejšia, ako základy zeme, všetci, aj smerácki trollovia, by ju milovali a zúfali si, sa napokon rozhodla ostať normálnou a dala ho Frodovi Ódorovi. Ako sa ale stalo, že sa Prsteň vládnej moci dostal až k Frodórovi?

„Můj, můj miláššek“ ozývalo sa záhoráckym dialektom z Trnavy. Glumovi Matovičovi Prsteň vládnej moci otrávil myseľ. Ešte ako milý hobit Smeagol ho našiel stratený v rieke Anduín Poprad po Isildurovi Kiskovi, ktorý ho získal od Saurona Fica po tom, čo mu uťal demisiu do rúk. Sauron Fico sa však zaprisahal, že on nikam neodchádza. Aj keď bolo jeho telo zrazené v preferenciách až na 5%, jeho duch pretrval. Isildur Kiska, ktorého srdce bolo slabé, si chcel zobrať Prsteň vládnej moci pre seba. Prsteň mal však svoje plány. V roku 2020 Isildura Kisku zradil a dostal sa ku Glumovi Matovičovi. Ten sa do Prsteňa vládnej moci zamiloval natoľko, že ho začal zneužívať na svoje časté mediálne výlevy a upútanie pozornosti. Prsteň to však nevydržal a rozhodol sa opustiť aj jeho. Po Glumovi Matovičovi ho napokon získal ten najneočakávenejší tvor – Heger. Bilbo Heger bol čistý srdcom, a tak využíval Prsteň hlavne na umelé predĺžovanie svojho premiérskeho života a neviditeľnosť. Sám cítil, že nemá silu zadržať vrky a vlčany, ktoré sa okolo neho zbiehali, a aj keď na poslednú chvíľu prosil Galadriel Čaputovú, aby si ho mohol ešte raz podržať v ruke, napokon musel odovzdať prsteň Fródorovi. Ten je nateraz v bezpečí a pomaly sa naňho možno zabudne...

Niekto ale po Prsteni veľmi túži. Niekto prezradil pred predčasnými voľbami Sauronovi Ficovi, kde má Prsteň hľadať. Má ho hľadať v jednoduchých mysliach orkov dezolátov. Sauron Fico neváhal ani sekundu. S čierňavou zla chrliacou sa z Východu cítil, ako sa mu vracia stratená sila. Začal vidieť cestu k moci a pomste. Jeho černokňažník Žilinka vypustil mocným kúzlom čiernej mágie 363 jeho verné Nazgúly – Kaliho, Gašpara a Bodora - ktoré mali za úlohu vrátiť Prsteň vládnej moci späť k jeho Temnému pánovi. Ten medzitým chŕlil popol a lávu, ktorou rozširoval mraky temna. Započala rekonštrukcia zbortenej centrály Mordor Smeru – Barad Súmračná Dur.

Zrada socialistov je však ešte horšia. Hlas Sarumana Pelleho sa začal odrážať od vrcholkov Caradhras Kriváňu až po Isengard Dunaj. Saruman Pelle taktiež skrížil starých smerákov s mladými socialistami, čím vznikol nový druh strašného ľavicového orka, mocnejšieho ako smerák – hlasák. V jeho pokusoch mu pomáha Gríma Červivec Erik Tomáš, ktorý neverí nízkym preferenciám, keď vidí tisíce priaznivcov na mítingu v Snine. Povedal by, že ich boli aj desaťtisíce. Čo z toho, že všetci budú aj tak voliť Mordor Smer, ktorý bude vykúpenie z liberalizmu posledných rokov. Čo z toho, že smerácki orci vedia iba plieniť a páliť, hlavne že nastane ich poriadok. Svet bude to mať opäť systém. Saruman Pelle a Sauron Fico sa navzájom vábia do koalície - kto by mohol odolať spojenectvu dvoch sociálnych demokracií? Saruman Pelle začína útok na svoj najbližší cieľ – Rohan Sasku.

Gandalf Korčok si počas spolupráce s Rohanom Saskou spomínal aj na väčšiu slávu komnát Edorasu Liberálneho domu. A aj keď má Theóden Sulík zatiaľ iba 6 percent (ani polovicu z toho, v čo dúfal) predsa sa s orkami z Mordor Smeru stretne v boji. Theóden Sulík si však uvedomuje vážnosť situácie. Aj keď ho Gamling Grohling uisťuje, že koňáci z Rohanu Sasky by ho nasledovali kamkoľvek, nie je ich mnoho. Cíti, že sa musí stiahnuť do pevnosti, ktorá mu už mnohokrát v minulosti pomohla - do Helmovho žlebu ekonomického rastu. Všetko však nie je také beznádejné, ako vyzerá. Síce padol princ Theodred Klus na auditórskom dvore v Bruseli, môže sa však oprieť o nové posily, akými sú Eówyn Marcinková, či obyčajnými hobitmi a priateľmi zapovězeného Eómera Krúpu. Jazdectvo odborníkov čaká na Theódenov pokyn…pridá sa však do boja niekto ďalší?

Rohan Saska sa počas posledného parlamentného koncilu v Roklinke Bratislave nemohla spoľahnúť na svojich dávnych spojencov. Trpaslíci Demokrati sa počas krízy s Glumom Matovičom starali iba o seba, ich samoľúbosť ich zaslepila a teraz im ide iba o dolovanie aspoň 3 percent, ktoré by im zaručili istotu dočasného zisku. Gimli Šeliga a jeho bratránek Balin Naď sa radšej stratili v Morii, ako by mali pomôcť proti Glumovi Matovičovi. Elfovia z PS síce v roku 2020 vypochodovali na pomoc, do bitky o parlament však dorazil iba Haldir Valášek. V roku 2020 nebol vitálny ani Gondor SDKÚ. Kde bol Gondor SDKÚ, keď padli západoeurópske úvaly? Kde bol Gondor SDKÚ, keď nás nepriatelia zvierali? Denethor Dzurinda bol kedysi ušľachtilý, vekom však stráca pojem o realite. So všetkou dôverou po Prsteň vládnej moci vyslal Boromira Mira, ten však po ňom, po vypočutí si príbehov od Bilba Hegera, zatúžil sám. A tak Denethorovi Dzurindovi ostal už iba Faramir Solymós. Prial by si ale, aby to bolo naopak. Aby pri ňom stál Boromir Miro, a nie Faramir Laco. Áno, to by si Denethor Dzurinda prial…

A tak sa schyľuje k najväčšej bitke o Slovenskú stredozem. Smer Mordor nie je sám, čo sa zúčastní bitky na strane zla. Sauron Fico sa môže spoľahnúť aj na zlých ľudí z Haradrimu Republiky s hroznými zbraňami, olifantami Sujom a Mazurekom, ktorí sa radi spolu kúpu v Zapovězeném jezírku na Štrbskom plese. Na volanie Temného pána odpovedia aj piráti SNS z Umbaru, ktorých vedie mocný kapitán Danko. So svojimi stúpencami komunikuje pravekou a temnou rečou, ktorej nerozumie ani sám Sauron Fico. To ešte stále nie je všetko. Sauron Fico ešte len odhalí svoju najväčšiu zbraň - černokňažníka z Angmaru Ľuboša Blahu. Veľakrát bodol Galadriel Čaputovú svojimi ostrými statusmi na Větrove Facebooku. Komunistickými vojnovými pokrikmi vie taktiež vzývať celú moc východu, z ktorého však ako tvrdí, prichádza vždy iba mier. Mier orkov. Stačí sa len nebrániť a poddať sa…

Ako dopadne táto nadchádzajúca bitka o Slovenskú stredozem? Gandalf Bíly Korčok sa vracia a to môže znamenať vzpruhu morálky pre zdecimované strany Západu a ich zástupcov v radoch občanov. Smeráckych orkov dezolátov je však mnoho, aj keď veľkú kvalitu nemajú. Verme, že dobro zvíťazí napriek všetkým okolnostiam a obrovskej početnej prevahe zla, tak ako v legendárnych knihách a filmoch od J.R.R. Tolkiena. Pretože ako vraví Aragorn slovenskému mladíkovi pred poslednou bitkou – vždy je nádej.