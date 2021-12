Kreténizmus (ten endemický) ako významný sociologický faktor, formujúci slovenskú spoločnosť

Ak sa o 50 alebo o 100 rokov pozrie historik na našu dobu, určite označí pandémia Covid-19 za dobový určujúci fenomén. I keď sme svedkami aj iných udalostí zo sveta politiky, ekonomiky a kultúry, nemožno poprieť, že nad uvedenými obasťami vyčnieva náš boj s týmto ochorením. Bolo by ozaj veľmi kurózne, ak by budúci historik považoval globálnu pandémiu za niečo marginálne a nevenoval by jej žiadnu pozornosť.

Kuriozita podobného druhu je však i to, ak sa na obdobie po roku 1945 dívame optikou, ignorujúcou prelomové zmeny v oblasti verejného zdravia a boja s rôznymi epidemicky významnými ochoreniami. Ako dôkaz uveďme iba zopár čísel:

zatiaľ čo celková lôžková kapacita nemocníc, odborných liečebných a výskumných ústavov predstavovala v roku 1948 približne 22 000 lôžok, v roku 1959 to už bolo 38 000 lôžok,

v roku 1946 pripadalo na jedného lekára približne 1 700 obyvateľov, v roku 1951 už len 1 200 obyvateľov a v roku 1959 klesla táto hodnota na úroveň 676 obyvateľov na jedného lekára,

v roku 1945 predstavovali úmrtia na infekčné choroby tretiu najčastejšiu príčinu úmrtí – 237,2 úmrtí na 100 tisíc obyvateľov. Približne polovicu (117) z tohto čísla tvorili úmrtia z dôvodu tuberkulózy dýchacieho ústrojenstva. V roku 1958 si vyžiadalo toto ochorernie už len 31 obetí na 100 tisíc obyvateľov.

Epidemiologicky významným bol i výskyt záškrtu. Uvádzame dobový graf úmrtí na toto ochorenie, zachytávajúci počet obetí tohto ochorenia v Československu pred a po zavedení povinného očkovania proti nemu (1946)

V uvedenom rozbore by sa dalo ešte dlho pokračovať, my však zameriame svoju pozornosť na dodnes málo známe fakty o výskyte endemickej strumy a endemického kreténizmu na území Slovenska. Obidve tieto ochorenia sú zapríčinené deficitom jódu a z toho plynúcou nesprávnou funkciou štítnej žlazy.

Táto téma pritom nie je nijako nová. Už v 19. storočí ju popísali bratislavskí lekári Gerley a Lendvay. Podľa ich zistení trpelo endemickým kreténizmom približne 3% obyvateľov Žitného ostrova. Z uvedného vyplýva, že menej závažnými defektmi intelektu muselo trpieť násobne viac obyvateľov. Endemický kreténizmus je totiž až najkrajnejšou manifestáciou poruchy vývoja centrálnej nervovej sústavy z dôvodu jódového deficitu.

Skupinka ľudí, trpiacich endemickým kreténizmom. Bežný výjav zo života na Žitnom ostrove. Zdroj: Bratislavské lekárske listy, rok 1935.

Vo výskume endemického kreténizmu pokračoval v 30. rokoch 20. storočia Dr. Tománek. Zistil, že strumou a endemickým kreténizmom je zasiahnutý prakticky celý Žitný ostrov. Svoju pozornosť zameral na štatistiky z vojenských odvodov brancov (dobové Československo malo zavedenú povinnú vojenskú službu a v rámci nej boli vykonávané lekárske prehliadky mladých mužov). Jeho zistenia boli alarmujúce - strumou trpelo 47% brancov (spoločný priemer okresov Komárno, Dunajská Streda a Šamorín).

Napriek alarmujúcemu stavu sa v danej veci nevykonali žiadne potrebné opatrenia. Druhá svetová vojna, ktorá nasledovala krátko po Tománkovom výskume, zabránila prijatiu adekvátnych opatrení. O to významnejšie krokoy sa však vykonali iba zopár rokov po konci vojny.

Pod vedením doc. MUDr. Juliána Podobu bol v rokoch 1949-1953 vykonaný bezprecedentný prieskum výskytu chorôb štítnej žlazy na Slovensku. Vyšetrených bolo 158 tisíc osôb zo všetkých regiónov. Ako v tejto súvislosti poznamenal doc. MUDr. Ján Podoba, "Endemická struma postihovala celé územie Slovenska, takže sa nedalo hovoriť o endemickej a neendemickej oblasti, ale dali sa iba rozlíšiť rôzne stupne zamorenia strumou. Oddiferencovali sa tri veľké a intenzívne postihnuté oblasti endemických tyreopatií: nížina Žitného ostrova, oblasť Slovenského rudohoria a oblasť severozápadného Slovenska. Struma sa tu zistila u viac ako 70 % dievčat do 10 rokov a u 80 % dospelých žien. V rovnakých vekových skupinách mužského pohlavia bol výskyt strumy 63 % a 46 %."

Podoba, Julián: Endemická struma na Slovensku. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1962.

Ako ďalej pokračuje doc. MUDr. Ján Podoba, "V týchto oblastiach sa našla pestrá škála endemických tyreopatií (chorôb štítnej žlazy-RJ), ktorých jedným pólom boli rozličné formy oligofrénií (malomyseľnosť-RJ)a kreténizmu a druhým oligosymptomatické hypertyreózy (menej symptomatické ochorenia štítnej žlazy-RJ). Výskyt kreténizmu dosahoval 3 %"

Skupina zametačov z Banskej Štiavnice. Rastové a duševné poruchy boli v tejto oblasti veľmi časté. Zdroj: Podoba, Julián: Endemická struma na Slovensku. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1962.

Tento krát však výskum a zmapovanie chorôb štítnej žlazy v teréne priniesol aj kroky, ktorých cieľom bolo zvrátenie zdokumentovaného stavu. Vďaka záverom a aktivite doc. MUDr. Juliána Podobu došlo k jodidácii kuchynskej soli. Výsledkom bola eradikácia endemického kreténizmu u nás. Zaznamenáné bolo znateľné zlepšenie školského prospechu mládeže, čo korešponduje so zisteniami WHO, že zavedením jódovej profilaxie dochádza k zvýšeniu IQ v priemere o 13,5 bodu.

Napriek týmto úspechom je dnes meno Juliána Podobu širšej slovenskej spoločnosti neznáme.

Občianske združenie Communio Minerva preto vydáva publikáciu, približujúcu jeho pôsobenie. Publikácia bude od 20.12.2021 voľne dostupná na www.cominerva.com.