Bez vody a bez rozumu

Ak si niekto doteraz myslel, že obce Vyšný a Nižný Čaj treba na mape hľadať na konci slovenkého sveta v Sobraneckom okrese, veľmi sa mýlil. Obe "čaje" s počtom obyvateľov okolo 300 ležia v okrese Košice okolie. Obce s blízkym napojením na diaľničný uzol Bidovce, či er-štvorku pri mestskej časti Košice - Krásna. Z jednej je to do metropoly východu sedemnácť kilometrov, z druhej dokonca menej ako pätnásť. Napriek tomu v roku 2026 nemá ani jedna z nich zavedený vodovod. Vitajte na východe!
Tlačové konferencie
Progresívne Slovensko upozornilo na žalostný stav vodárenskej infraštruktúry na východe Slovenska už v marci. Tej infraštruktúry z čias socializmu, ktorá mala rovnako ako systém vydržať večne. Opozičný kandidát na primátora mesta Košice Martin Mudrák (za strany PS, Demokrati a Za ľudí) vtedy uviedol, že sa cestou k domácnostiam stratí štvrtina až tretina vody. Spomenul tiež, že viac ako stotisíc ľudí dodnes nemá prístup k vodovodu. Nevymyslel si to, použil údaje Najvyššieho kontrolného úradu. Stranícke špičky vládnej strany Smer nemali na riešenie rozpadávajúcej sa infraštruktúry na východe za roky vládnutia čas. V čase, keď péesko robilo tlačovku finalizovali na súmračnej faktúry za oslavy MDŽ a rátali kilometre, ktoré pri zvážaní nerozumu najazdili autobusy.
Čo my s tým máme?
Prišiel máj a Progresívne Slovensko na ďalšej tlačovke hovorí o rekordom suchu a hrozbe týkajúcej sa kombinácie pôdneho, hydrologického sucha a nedostatku zrážok. Údaje tentokrát poskytol Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý mimochodom priamo spadá pod Ministerstvo životného prostredia a nominanta ďalšej vládnej strany SNS Tomáša Tarabu. Toho arogantného Tarabu, ktorý so svojím zástupcom (štátnym tajomníkom Kuffom) komunikoval na tému pomoci občanom tak vecne, až si vo svojom telefóne jeho číslo zablokoval. Kto by si pomyslel, že duo Sulík - Matovič niekto ešte prekoná. Minister momentálne nekomunikuje už ani s predsedom SNS Andrejom Dankom, ktorý ho na vládny post nominoval. Čas na riešenia extrémneho sucha a nedostatku vody nemal doteraz ani Taraba. V období, keď péesko robilo tlačovku zrejme minister strihal svoj podcast a dolaďoval novelu zákona, čo zníži ochranu vodnej nádrže Starina v Poloninách. Práve tej, ktorá na východe Slovenska zásobuje státisíce obyvateľov pitnou vodou.
Minister haciend v Infovojne
1. júna prilial do vyschnutej studne olej aj minister pôdohospodárstva za stranu Smer Richard Takáč. V YouTubovom proruskom nácko-kanáli, ktorý sa hrá na rádio sa s moderátorom relácie Dopoludnie s Adrianom (Repčokom) zabávali na tom, ako už aj za sucho môže minister Takáč. Moderátor navrhol vziať bubon a na privolanie dažďa tancovať okolo ohňa. Reakcia ministra a okienko do jeho mentálneho sveta sú zvečnené na obrázku hore. Na svoju reakciu bol Takáč taký hrdý, že sa ňou pochválil na straníckom webe, na Facebooku, Instagrame, Telegrame a kto vie kde všade ešte. Pretože žijeme v dobe, kde sa minister v priamom prenose rehoce do tváre ľuďom, ktorí ho volili. V tom pravom nezávislom "médiu", ktoré spoznáš podľa toho, že má v názve slovo vojna a moderátor nazýva jednu z politických strán "oLajno". Pretože v dnešnej dobe môže mať médium hocikto, kto má doma mikrofón a stoličku.
Vodovod nikde!
Za stav obce a jej financií spravidla zodpovedá zástupca volený ľudom - starosta. Pozrime sa teda, kto za posledné roky v Čajoch bačoval. Vo Vyšnom Čaji vyhral v roku 2010 voľby so ziskom 60,12% kandidát strany Smer Vincent Borovský (zdroj tu). V roku 2014 vyhral opäť s podporou 65%. Do tretice všetko dobré. V roku 2018 získal ostrieľaný starosta rovných 100% hlasov. Dvanásť rokov ekonomického blahobytu a vodovod nikde! Studne začiatkom augusta vyschli a kým premiér nacvičoval kraula pod útesom v chorvátskom mori, jeho obdivovatelia chodili pre pitnú vodu s fľašami k cisterne zaparkovanej pred obecným úradom. Vody v studni ani kvapka, ale aspoň máme trináste dôchodky na dlh. Vodozádržné opatrenia na mieste, kde teploty v lete už roky bežne prekračujú 35 stupňov ani vo sne. A to 29. júna 2026 namerali v okrese nový teplotný rekord 41 stupňov. V roku 2022 prišla zmena a novým starostom sa stal nezávislý kandidát František Mihok. Bývalý starosta však skončil na treťom mieste so ziskom bezmála 29%. Takmer tretina obyvateľov obce si stále myslí (aspoň to tak vyzerá), že je lepšie skapať smädom, len nech ten Smer vyhrá. Obraz obce dopĺňajú výsledky celonárodných volieb. Prezidentské voľby vyhral expredseda strany Hlas Peter Pellegrini (zdroj tu). Parlamentné voľby v roku 2023 vyhrala strana Smer so ziskom takmer 25%, takmer pätnásť percentný Hlas skončil tretí.
Podozrivo podobná situácie je aj v obci Nižný Čaj. Tu vyhrala komunálne voľby prvý krát v roku 2014 kandidátka strany Smer Monika Obšitošová, získala podporu 37,74%. To, že posunie obec na vyššiu úroveň jej ľudia uverili tak silno, že si ju zvolili znova. A znova... V druhom volebnom období volilo starostku 63% občanov. V roku 2022 kandidovala starostka Obšitošová už za stranu Hlas (čiže za Smer) tretí krát, pričom získala 100% hlasov. Toľko výjazdových rokovaní spriaznenej vlády, toľko rozdaných státisícov a miliónov "našim" starostom a primátorom na zbytočné projekty. A vodovod nikde! Veľa očakávať netreba, napriek tomu by si človek pomyslel, že za dvanásť rokov v kresle starostky a straníckym kolegom v susednej dedine vydá aspoň na projektovú dokumentáciu. Aj tu si nerozum v prezidentských voľbách zvolil Pellegriniho. Finálne skóre: 66,19% (zdroj tu). Aj tu si v parlamentných voľbách vybrali za svojich reprezentov strany Hlas (23,27%) a Smer (20,75% zdroj tu).
Kazisvet v akcii
Možno by vydalo aj na celý vodovod, keby minister životného prostredia Taraba v októbri minulého roka neprepašoval do zákona pozmeňujúci návrh, ktorý združeniam obcí nedovoľuje uchádzať sa o eurofondy a dokonca ani o peniaze z environmentálneho fondu. Na to pre zmenu v februári tohto roka upozornil Michal Kiča za stranu Demokrati (zdroj tu). Možno by vodovod nebol ani treba, keby Taraba začiatkom roka nerozdal takmer jedenásť miliónov eur určených na vodozádržné opatrenia trom rekreačným strediskám. Jeden a pol milióna podaroval podnikateľovi Ivanovi Kmotríkovi na jazierko v areáli jeho golfového ihriska blízko Skalice. Nové vodné nádrže za milióny majú vzniknúť v stredisku Bachledka a (teraz pozor!) aj v lyžiarskom stredisku Park Snow Donovaly, ktorý vlastní predseda strany Sme rodina Boris Kollár. Hádajte kde skončí Taraba keď mu v septembri dohorí pod zadkom jeho ministerská stolička. So Sulíkom, ktorý tam má namierené tiež si určite padnú do oka.
Ľudové príslovie
Miestny byvateľ Čaju, ktorý sa do kamery STVR posťažoval, že za jeho sedemdesiattri ročnú kariéru nič také nevidel zúfať nemusí. Vyschnutú studňu a cisternu s vodou určite uvidí v blízkej budúcnosti ešte niekoľko krát. Pretože starostka, ani vláda ktorú si tam občania zvolili mu do konca volebného obdobia vodovod nepostavia!
Byť na mieste ministrov či premiéra, v žiadnom z Čajov by som sa v najbližšom období asi neukazoval. Je možné, že ich miestni pri vstupnej tabuli do obce privítajú krompáčom a lopatou a pošlú ich do... studne kopať. A nepustia ich odtiaľ, kým nenájdu vodu. Ale kto vie? Jednu nočnú v pekárni pri peci zvládol Robert Fico v minulosti na jednotku. Ďalšia šichta by teda s jeho kondičkou nemala byť problém. Východniarska dovolenka na "Naj-robi". Na záver iba jedno predvolebné komunálne ľudové prislovie. Do vtedy sa chodí s fľaškou k cisterne po pitnú vodu, kým strana Smer neprehrá všetky voľby.