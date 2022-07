Politickí tupci vs. výrobné fabriky

Takých reálnych vecí, ktoré napodiv existujú poctivo, nepodvádzajú a správajú sa férovo. Nepodvádzajú, lebo podvádzať nemôžu a nemôžu podvádzať, lebo od nich závisí fungovanie sveta, aký si človek predstavuje. Keby podvádzali, tak by sa to hneď prejavilo a všetci by na to prišli.

Jednou z takých reálnych vecí je napríklad taká výrobná fabrika. Myslím tým akúkoľvek výrobnú fabriku, ktorá vyrába veci užitočné pre človeka. Od lokomotív, cez šedú liatinu, wc papier, železo a čokoľvek iné, až po lietadlá, nanomateriály a softwarové aplikácie, bez ktorých by mnohé veci nefungovali, či benzín, naftu alebo elektrinu, bez ktorých by sa veci nepohli.

Akákoľvek fabrika, bez ohľadu na to či vyrába mikročipy alebo produkty ťažkej metalurgie, je vo svojej podstate vážnym, zložitým a dokonale premysleným miestom. Miestom, kde sa cez pracovnú dobu, často na 3 smeny stretávajú vzdelaní, skúsení a zruční ľudia, aby aplikovali výsledky toho najlepšieho know-how z vedy, výskumu a celého vývoja ľudstva bez ohľadu na to, aký užitočný produkt vyrábajú. Každá, aj tá na pohľad úplne jednoduchá výroba je aplikáciou multidisciplinárneho know-how zvyšku sveta, ktoré sa stretáva v strojoch, technológiách, materiáloch a organizácii jej fungovania. A je úplne jedno či ide o fabriku, ktorej zamestnanecké parkovisko je plné modrých dedinských bicyklov, alebo červených športových áut prémiových značiek. Ak raz akákoľvek fabrika funguje, tak to znamená, že trh uznal jej produkty a jej existencia je oprávnená a pre svet užitočná.

Každú takú fabriku, ktorú trh rešpektuje, je treba obdivovať, lebo je zázrakom podnikateľskej invencie, aplikovaných vedomostí, skúseností a slobodného trhu. A každá taká fabrika má právo na to, aby o svoje miesto na trhu súťažila vo férovej súťaži. To znamená, aby jej existencia / neexistencia nezávisela od momentálnej nálady, ideologických záchvatov a majetkových záujmov politikov, právnikov či bankárov, ale výhradne od toho, ako sa dokáže presadiť v konkurencii s inými fabrikami na globálnom trhu.

Ale občas sa stane, že prídu politickí tupci. Tupci, ktorí si podľa všetkého myslia, že elektrina vzniká v zástrčke, železo v železiarstve, zelenina rastie na trhu, potraviny v regále supermarketu, peniaze v bankomate, lokomotíva na stanici, benzín na čerpačke a napr. internet bol vynájdený len kvôli tomu, aby milióny ľudí mohli každodenne spokojne krochkať nad ich primitívnymi FB statusmi alebo tlačovkami. Politickí tupci, ktorí si asi vážne myslia, že ak by aj všetko na svete skrachovalo, tak im to vadiť nebude, lebo ich predsa vždy uživia príjmy z daní občanov, kombinované s úplatkami za ich okrádanie.

A tak sa tí politickí tupci začnú miešať do trhu a do vážnych a serióznych reálnych vecí, ktoré dlhodobo fungujú, a o ktorých fungovaní nemajú ani šajnu. Do vecí, o ktorých nevedia nič, ale napriek tomu sú presvedčení, že tie veci potrebujú ich reguláciu, ich zákony plné prekážok a nezmyslov, ich dodatočné zdaňovania, prerozdeľovania, a najnovšie už aj ich zákazy a regulácie surovín.

A čím sa oni do toho budú viac miešať, tým viac vážnych a serióznych reálnych vecí, fabrík na výrobu čohokoľvek zanikne, tým bude väčšia kríza. Problém je v tom, že fabriky u nás nebudú zanikať v dôsledku straty svojej kvalitatívnej, technologickej alebo nákladovej konkurencieschopnosti na trhu, ale oni zaniknú v dôsledku ideologických opatrení a umelo spôsobenej straty spotrebiteľa, ktorého politickí tupci svojim “vládnutím“, ruinovaním hospodárstva a nezmyselným zadlžovaním štátu a následnými "ozdravnými hospodárskymi opatreniami", spočívajúcimi v ďalšom zadlžovaní, zruinujú.

Problém je v dlhodobosti tých škôd, lebo keď sa raz umelo položí dobrá fabrika, tak z celého toho zázraku lokálnej koncentrácie techniky, techológie, know-how, zručnosti a šikovnosti, ktorý sa na jednom mieste dlhé roky budoval, do ktorého sa desaťročia investovalo aby živil množstvo ľudí v rámci areálu aj mimo neho multiplikačnými efektmi, zostane už len zarastený pozemok a kopa železa vhodná akurát tak na rozpálenie a do zberu.

A ešte zostane definitívna strata trhov bez možnosti návratu, ďalšia strata konkurenčnej schopnosti a výkonnosti Slovenska, tisíce ľudí bez príjmov a ďalšie diery v štátnej kase.

Fabriky sa dajú zlikvidovať rýchlo, rýchlo sa dá prísť o trhy, rýchlo sa kvalifikovaní ľudia rozutekajú do sveta. Po stroje si rýchlo príde obchodník so šrotom a zarastený pozemok rýchlo zastavia developer. Ale rozbehnúť fabriky a získať to všetko naspäť môže trvať desaťročia, alebo sa už nemusí podariť nikdy.

Politickí tupci začali vážne ohrozovať fungovanie sveta. Veľmi vážne.