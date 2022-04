Vďaka MUDr. Popovovi zase vidím. A viac ako predtým.

Po prvé sa chcem verejne poďakovať lekárovi, očnému chirurgovi, ktorý mi za posledných 12 mesiacov 4 operáciami zachránil oči, lepšie povedané ani nie tak oči, ako zrak.

Jeho meno je MUDr. Mgr. Ivajlo Popov PhD., FEBO, MPH a napriek všetkým titulom vyzerá tak mlado, že ho na prvý pohľad môžete vekovo odhadnúť na takmer čerstvého absolventa medicíny. Ale to je len prvý pohľad, v skutočnosti ide o talentovaného a schopného chirurga s 10 ročnou praxou, so skúsenosťami zo stoviek, možno už tisícov zložitých operácií očí. To množstvo ľudí, ktorých stihol operovať odhadujem čisto aritmeticky, na základe desiatok pacientov, ktorí vždy koncom týždňa čakajú pred jeho ordináciou na pooperačné kontroly. A že tie operácie asi neboli jednoduché viem z vlastnej skúsenosti a z rozhovorov s ľuďmi, s ktorými som na tie pooperačné kontroly pred jeho ordináciou v Ružinovskej nemocnici čakával.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Druhý dôvod prečo to píšem je, že chcem varovať ľudí, ktorí považujú svoj dobrý zrak za samozrejmosť, ktorú netreba preventívne riešiť, v zmysle: „veď vidím dobre a oči mi budú fungovať vždy, prinajhoršom možno niekedy v starobe budem potrebovať okuliare...“. Lebo ja som takú chybu celé roky robil, preventívnu návštevu očného lekára som neriešil (veď nebol dôvod), a potom som odrazu, doslova behom 3 dní prišiel o zrak v jednom oku, a ako sa zistilo, v druhom oku sa už dlho schyľovalo k tomu istému.

Ale po poriadku.

Niekedy na jar 2021 som si počas slnečného bicyklového výletu všimol, že ľavým okom začínam vidieť nejaké drobné čierne bodky. Malé čierne bodky, ktoré mi v pohľade plávali tým smerom, kam som otočil hlavu. Chvíľu som to pozoroval ako zaujímavý úkaz a ani mi nenapadlo, že môžem mať nejaký vážny problém s okom. Veď dovtedy som nepotreboval ani okuliare a o existencii očných lekárov som vedel len z jedinej návštevy na očnej klinike pred niekoľkými rokmi, keď som si tam bol po nejakú masť na, tuším od prievanu, zapálené oko. Tie bodky som považoval za dôsledok presilenia oka od dlhšej cesty na bicykli proti slnku a myslel som si, že ako rýchlo sa objavili, tak aj zmiznú. Lenže oni nezmizli a už na druhý deň sa mi tie bodky začali zlievať do väčších, čiernych plávajúcich ostrovčekov. Nakoľko tie ostrovčeky začali vznikať zase počas výletu a bola sobota, povedal som si, že v pondelok zbehnem k očnej lekárke, nech sa mi na to pozrie. Lenže už na ďalší deň, v nedeľu ráno, som sa zobudil s tým, že na ľavé oko nevidím nič, len veľkú čiernu machuľu, ako keby mi niekto vylial čierny olejový atrament do oka. Len v jednej časti oka mi ešte presvitalo trochu svetla. Strašne som sa zľakol a začal som obvolávať očné pohotovosti. Prvé čo mi napadlo bolo volať na tú súkromnú kliniku, kde som sa pred rokmi zaregistroval, kvôli tej masti na zapálené oko. Zdvihla mi nejaká lekárka, opýtala sa na príznaky a skonštatovala: „vy budete asi zložitejší prípad, s tým musíte ísť do štátnej nemocnice“. Mimochodom zaujímavé, súkromná klinika, kde pomaly len za to, že Vám povedia dobrý deň účtujú 50 eur, Vám v urgentnom prípade oznámi, že ste pre nich príliš “zložitý prípad“ a máte ísť inde... Ale našťastie pre mňa sa tak stalo, lebo v opačnom prípade by som nešiel na pohotovosť do Ružinovskej nemocnice, kde mal nedeľnú službu MUDr. Popov, ktorý ma takmer okamžite po prijme na hospitalizáciu operoval. Neabsolvoval by som práve u neho ďalšie 3 operácie a dnes by som možno nevidel. Lenže ja dnes zase vidím, to by ste neverili ako je to fajn. Na jedno oko, na to, na ktoré som pôvodne prestal vidieť úplne, síce o trochu, o chlp horšie ako pred rokom, ale okuliare to v pohode vykompenzujú. Veď ako sa hovorí, možno budem s okuliarmi konečne vyzerať inteligentnejšie.

Ale dnes už vidím aj iné. Koľkokrát denne človek povie frázu, že: „uvidíme“, „pozrieme sa na to“ prípadne „treba to vidieť“, či niečo podobné? A potom odrazu zistí a je prekvapený, že neuvidí a nepozrie sa na to. Tak mi napadlo, že možno by sme nemali tak často brať meno očí nadarmo, ale radšej s nimi občas zbehnúť na tie preventívky.