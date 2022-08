Aj zvýšenie platov sestier sa môže zmeniť na katastrofu, takto jej môžeme predísť

Zvýšenie platov v zdravotníctve je dobrá správa, ale môže sa zmeniť aj na katastrofu ak v rozpočte nebudeme myslieť aj na ambulantnú sféru. Veľmi dúfam, že to tak nebude, lebo by to bol veľký krok späť

KONEČNE sme Igora Matoviča donútili konať. Vyše roka si pre osobné antipatie k ministrovi Lengvarskému nevšímal hlasy zdravotníkov a nenaplnil sľub premiéra Hegera, ktorý chcel vyriešiť platy v zdravotníctve do konca júna.

Ale počíta sa aj výsledok (hoci čiastkový, lebo hovoríme len o sestrách a pôrodných asistentkách) a som rada ze po nekonečnom čakaní sa našli peniaze. Ešte 22. júna si u mňa Komora sestier žiadala termín s tým, ze ich na Ministerstve financií odbili že majú ísť za SaSkou čiže Matovič hral so sestrami rovnaké politické hry, ako pred tým s učiteľmi. Samozrejme, na krúžky stámilióny boli akoby nič, zdravotníci a učitelia musia počkať.

ZOSTÁVAJÚ ALE DVE NEZODPOVEDANÉ OTÁZKY

Ráta sa v rozpočte aj s krytím navýšenia miezd v ambulantnými sektore?

Ten nevieme zvýšiť zákonom, to musí vyriešiť trh. Ak nechcú ambulancie aby im sestry odišli do nemocníc, musia aj oni navýšiť platy a treba im na to dať peniaze. Ak by rozpočet nerátal so zvýšením platov v ambulanciách, tak to môže pre ambulantný sektor znamenať KOLAPS A KATASTROFU NA DESIATKY ROKOV. Ak by nám skolaboval ambulantný sektor, tak sa nám všetci pacienti presunú do nemocíc, kde je zdravotná starostlivosť oveľa drahšia. Najúspešnejšie krajiny riešia väčšinu pacientov v ambulanciách a k tomu sa musíme približovať aj my. Tak dúfam, že na to myslia.

Ako im peniaze doručíme?

Štandardne do nemocníc dodatočné peniaze tečú len cez zvýšenú platbu za poistenca štátu. Dúfam, že neskúsia túto situáciu využiť na to, aby zas poslali peniaze len štátnej poisťovni, ktorá je už v mínuse okolo 200 miliónov eur aj po predchádzajúcich masívnych dotáciách. Bolo by nechutné, keby zneužili sestry na ďalší krok k vytvoreniu unitárneho systému.

Chcem týmto veľmi oceniť dlhé roky trvajúci tlak a odbornú argumentáciu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek a ich prezidentky Ivety Lazorovej, ktorí sa aj tento rok dožadovali stretnutí a odovzdávali podklady na ministerstve zdravotníctva či financií. Aj na základe ich tlaku a dát sa konala dnešná tlačová beseda