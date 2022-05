Bohužiaľ, musím konštatovať, že sa veľmi hanbím za svoje kolegyne, ktoré prišli do parlamentu na kandidátke protikorupčného hnutia a dnes sa rozhodli podržať Roberta Fica.

Dobre to napísal Richard Sulík:

„Toto je najväčšia prehra politickej kariéry lídra Oľano. A porazil ho nielen jeho obľúbený koaličný partner, ale aj vlastné poslankyne. Už nikdy nebudú môcť hovoriť o boji proti korupcii.“

Nijako ma to neteší, je mi to úprimne ľúto. Od „Smer Odina“ nikto iné nečakal. Viem, že mnohí poslanci aj členovia vlády z OĽaNO strávili hodiny prehováraním Kataríny Hatrákovej a Romany Tabak, aby dovolili súdom a orgánom činným v trestnom konaní robiť si svoju prácu najlepšie ako vedia. Toto je z ich strany podraz nielen hnutia OĽaNO, ale aj koaličných partnerov a 1,3 milióna voličov, ktorí nám dali mandát vrátiť na Slovensko spravodlivosť.

Ja bojujem za viac žien v politike. Ale keď už sa do vrcholovej politiky nejaké dostanú, bolo by dobré, aby ich jedinou agendou nebolo obmedzovanie práv žien, aby neospravedlňovali násilníkov, aby nezabávali internet každý týždeň novým trapasom či nepríčetným vyjadrením a aby nebránili Roberta Fica pred vydaním spravodlivosti.

Takto to vyzerá, keď na kandidátky dávate ľudí, ktorí isšli práve okolo. A pre všetky politické strany a hnutia je to zdvihnutý prst, aby si oveľa lepšie vyberali ľudí na kandidátky. Táto protikorupčná koalícia začala svoj mandát s 91 hlasmi. Dnes sa našlo len 74 takých poslancov, ktorí si myslia, že poslanci parlamentu by nemali špeciálne postavenie v trestnom procese.

Robert Fico nemal mať špeciálnu ochranu. Katarína Hatráková a Romana Tabak sa dnes stali symbolom pokrytectva a bezcharakternosti.