Matovičovi ľudia už pracujú na špinení oponentov

Vypovedali sme koaličnú zmluvu, lebo štýl politiky Igora Matoviča je neudržateľný. Ako minister financií odmieta uvoľniť peniaze na platy učiteľom či zdravotníkom, zato bagrom, a znásilnením legislatívneho procesu, proti vôli dvoch koaličných partnerov a s pomocou fašistov presadil nekrytú sprostosť za 1,2 miliardy eur. Na takomto vládnutí sa podieľať jednoducho odmietame.

Miesto toho, aby ľudia z okolia OĽaNO riešili problém tohoto sporu - teda to, či je Igor Matovič naozaj spása tejto krajiny, alebo jej svojim konaním ubližuje, venujú sa osobným útokom, klamstvám, vyťahujú a prekrúcajú veci z minulosti a tvária sa, že ich cesta je jediná správna.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Anonymný profil Utajený svedok (čiže vlastne nejaký zbabelec) o mne natáral samé hlúposti a vraj chce pokračovať. Ja sa tomu nemám ako brániť, nemôžem ho konfrontovať ani ísť do otvorenej diskusie, lebo skrýva svoju identitu. Jediné, čo viem, je, že je to človek blízky OĽaNO a klamár. Skúsim ale vecne odpovedať a nevšímať si invektívy typu, že som zrúda, agentka a podobne (autor je nielen zbabelý, ale aj chudák).

1. Je to jediná vládna poslankyňa, ktorá nehlasovala za programové vyhlásenie vlády a to z dôvodu, že sa tam písalo o zvážení zavedenia jednej zdravotnej poisťovne, čo by postihlo penťácku zdravotnú poisťovňu Dôvera.

Áno, zavedenie jedinej štátnej poisťovne by logicky postihlo súkromné poisťovne, ktoré sú ale dve, nie jedna. Na to autor zabúda. Ale najviac by to postihlo poistencov - všetkých ľudí, ktorí POVINNE odvádzajú peniaze na zdravotné poistenie a za to dostávajú služby v podobe zdravotnej starostlivosti. Keby sme mali jednu štátnu poisťovňu, znamenalo by to, že by neexistovala konkurencia, boj o zákazníka a teda žiadny tlak na to, aby sa peniaze v zdravotníctve používali efektívne - teda obrovské plytvanie, žiadny posun vpred, žiadne extra služby. Koniec-koncov, úroveň (alebo skôr neúroveň) VšZP roky ľudia hodnotili tým, že prechádzali k súkromníkom.

Keby bolo podľa SaS, tak otvoríme trh aj pre ďalšie súkromné poisťovne, ktoré vytvoria tlak na to, aby boli ešte kvalitnejšie služby v sektore zdravotníctva a za menšie peniaze pre ľudí, lebo by sa plytvalo oveľa menej.

Mimochodom, PVV som podporiť plánovala, ale kolegovia z OĽaNO zmenili z večera do rána časť o zdravotníctve a pridali tam presne tieto body, proti ktorým som pred tým protestovala a ktoré, neho na čas vypadli. Celý blog k tejto téme nájdete tu.

Toto je ale oveľa zložitejšia téma a Zbabelý chudák sa spolieha na to, že ľudia radšej čítajú len jednoduché odkazy. Ale som pripravená s ním ísť kedykoľvek do odbornej diskusie. Poviem kolegom z OĽaNO, nech sa mi ozve :)

2. Keď sa zo štátneho rozpočtu riešilo dofinancovanie finančne poddimenzovanej Všeobecnej zdravotnej poisťovne, Cigániková to kritizovala a žiadala dofinancovať aj súkromné zdravotné poisťovne, čiže zo štátneho rozpočtu žiadala dofinancovať aj penťácku zdravotnú poisťovňu.

Zbabelý chudák opätovne zabúda, že máme dve súkromné poisťovne. Tiež si asi nevšimol, že nedofinancovaný je celý segment. Lebo peniaze v poisťovniach sú tie, ktoré potom idú zdravotníkom. Po rokoch smeráckeho plytvania totiž Igor Matovič odmieta dať peniaze na zvýšenie platov zdravotníkov a tí už prakticky rok protestujú. Treba šetriť na atómky.

VšZP je vraj poddimenzová. No ale ona dostáva presne tie isté peniaze, ako súkromníci za každého svojho poistenca. Plus každý rok ju nezodpovední politici extra dotujú. Prečo by mali v takej firme šetriť? Prečo by mali byť efektívni? Veď vždy príde nejaký populista, vrazí tam extra 200 miliónov a tie sa napokon niekde stratia. Robil to Fico, robí to Matovič.

Kým vo VšZP obslúži jeden zamestnanec 1500 klientov, v Unione je to 1900 a v Dôvere dokonca 2400. Je skutočne problém v súkromných zdravotných poisťovniach?

Na dofinancovanie zdravotníctva som vždy navrhovala zvýšiť poplatok za poistenca štátu, ktorý je na mizivej úrovni - čiže to, čo platí štát za nezamestnaných, študentov, ženy na materskej, atď. To je SYSTÉMOVÉ riešenie. Najviac by, pochopiteľne, šlo do VšZP, lebo tá má takýchto poistencov najviac. Inak bol to práve Igor Matovič a Marek Krajčí, ktorí tento poplatok znížili a tým ublížili aj VšZP. V porovnaní s Českom dnes zaostávame v tomto poplatku tak, že vyrovnaním na ich úroveň by sme do systému dostali o 1,3 miliardy eur viac. Rozsiahly blog som písala tu.

3. Vystupovala tiež voči zákazu krížového vlastníctva v zdravotníctve, ktorým by sa znížila dominancia Penty v systéme, ktorý nemá v Európe obdobu. Pri obhajobe Penty použila napríklad argument, že veď Penta nezarába na zdravotníctve, ale na úplne iných odvetviach.

Zákaz krížového vlastníctva nepovažujem za nevyhnutný, pretože neexistuje žiaden dôkaz o zneužívaní takéhoto postavenia. Jediným argumentom Zbabelého chudáka tu je, že nemá rád Dôveru a Pentu. Spraviť takýto krok by ale bolo obrovské riziko, že by zdravotná starostlivosť skolabovala a ešte by sme na ústavnom či európskom súde prehrali miliardové žaloby.

Navyše - takéto opatrenie možno dosiahnuť napríklad prísnejším dohľadom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou alebo väčšou transparentnosťou zmluvných podmienok. Aj o tomto som písala ešte v 2019 rozsiahly blog.

4. Pred voľbami v rozhovore pre Denník N prejavila túžbu, aby sa minister zdravotníctva stal Ľuboš Lopatka, ktorý riadil nemocnice Penty.

K Ľubošovi Lopatkovi len toľko, že napokon jeho služby využil Richard Sulík a pod jeho vedením prebehlo spojenie všetkých štátnych stratových teplární, na základe čoho začali fungovať spolu, nakupovali lacnejšie a boli efektívnejšie, teda ľuďom klesali poplatky za teplo.

Lopatka vytiahol štátne teplárne zo straty 7 miliónov eur v 2019 do plusu 4,7 miliónov eur za dva roky a ešte aj znížil ceny a ľuďom vracal peniaze!!!!!!! Vážení, ukážte mi nominanta OĽaNO s takýmto výsledkom!

5. Zo zvyšku toho balastu, čo o mne Zbabelý chudák napísal, by som rada vypichla, že vraj o mne Pluska píše PR články ako odmenu.

No médiá o mne píšu, lebo som aktívna v politike, som šéfka výboru, členka republikovej rady parlamentnej strany a nenechám si skákať po hlave. Za posledné týždne som dávala rozhovory a vyjadrenia Pravde, Refresheru, Startitupu, JOJke, Markíze, RTVS, ... prakticky denne mi novinári píšu a volajú. Je to moja práca, odpovedať im a neutekať pred nimi napríklad na záchod.

Ak sa ale bavíme o PR článkoch, tak by ma zaujímalo, čím si Pentu kúpila Pavlína Matovičová, keď s ňou pred mesiacom spravili taký pekný PR rozhovor do Šarmu.

Bola by som rada, keby buď o mne Zbabelý chudák prestal písať klamstvá, nezavádzal, nezamlčiaval dôležité veci a nevytrhával ich z kontextu. Ideálne, nech sa postaví rovno ako chlap, ukážel svetu svoju tvár, ide so mnou do normálnej vecnej slušnej debaty o zdravotníctve, kde si môžeme vymeniť svoje pohľady.

Ja som na takýto duel pripravená, lebo mojim jediným previnením je, že verím v trh a trhovú konkurenciu (v zdravotníctve pochopiteľne s dohľadom nezávislých orgánov).Tá vytvára tlak na efektivitu a neplytvanie peniazmi daňových poplatníkov. Som proti tomu, aby sme tu vytvárali štátne monopoly, lebo skôr či neskôr sa do vlády dostane nejaký babrák alebo gauner. Bol Pentou platený aj taký nositeľ nobelovej ceny Milton Friedman a väčšina ekonómov vo svete či na Slovensku, ktorí majú na toto rovnaký pohľad ako ja?