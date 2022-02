O obrátenej vlajke, vode a zaťatých pästičkách poslanca Medveckého z ĽSNS

V utorok a stredu boli v parlamente vybičované emócie. Strany Strany ako Hlas, Smer, ĽSNS, Republika či Život sa predbiehali v tom, kto sa viac priživí na prijímaní obrannej dohody so Spojenými štátmi americkými.

Kotlebovci sa rozhodli prebiť všetky správy o hlasovaní, procedurákoch a protestoch tým, že spravia z pléna parlamentu maštaľ.

Zablokovanie kecpultu nie je nič nové, to preslávil už Beblavý s Poliačikom. Novinkou ale bolo zneužitie slovenskej vlajky, rôzne zvuky, neartikulované výkriky, hudba z notebooku, siréna, fyzický nátlak na ministra Naďa a všeobecná agresia.

V tomto momente sa kolega Miro Žiak rozhodol rozprestrieť vedľa slovenskej vlajky aj ukrajinskú. Na znak solidarity s naším susedom. Čosi ako znak slovensko-ukrajinského priateľstva. Chcela som mu v tom pomôcť. Ani jeden z nás si v tom chvate udalostí neuvedomil, že ju máme naopak. Vôbec sme neprekrývali vlajku Slovenska, ako extrémisti opakovane klamú.

Samozrejme, problém sme si uvedomili a vlajku chceli otočiť. Len to už po nás Kotlebov poslanec Medvecký lial vodu, jeho kolegovia vykrikovali čosi o vlastizrade a profesionálny brat Mariána Kotlebu sa na nás hnal a trhal nám ju z rúk. Na druhej strane - obrátená vlajka je znamenie národa v ohrození, čo Ukrajina dnes určite je. Čiže, nechcene, ale až tak mimo sme neboli.

Každopádne - dôležitá je myšlienka a tú pochopili aj naši priatelia na Ukrajine. Veľmi dobre tiež pochopili čin Kotlebocov a Janko Benčík si všimol, že sa na ich profiloch objavili desiatky "pozdravov" od našich susedov. A miesto zaťatých pästičiek sa už dnes ospravedlňujú.

Množstvu ľudí vadilo aj to, že na pôde parlamentu niekto držal v rukách inú ako slovenskú vlajku. Určite sa takto nerozčuľovali, keď sme držaním vlajok vyjadrovali solidaritu s Tibetom, alebo s Francúzskom či Belgickom po teroristických útokoch. Tu ale ide len a len o to, že sa zastávame krajiny, ktorú ohrozuje ich milované Rusko. Keby nebolo nášho členstva v NATO, Kremľu by nič nebránilo v tom, aby sa po nás vozili rovnako, ako po Ukrajine. Teraz sú odkázaní "len" na hybridnú vojnu a dezinformácie.

Ja pevne verím, v dobro nás všetkých, že sa napätie medzi Ukrajinou a Ruskom podarí deeskalovať.