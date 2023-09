Prešli sme si program PS pre zdravotníctvo, našli sme tam tieto hlúposti

To, že program SaS v oblasti zdravotníctva bol nezávislými organizáciami vyhodnotený (opäť) ako najlepší, sa považuje už za takú povinnú jazdu a nikoho to asi ani veľmi neprekvapilo. Samozrejme, nás to potešilo, keďže za každým jedným bodom je množstvo práce ľudí z nášho tímu.

Keďže nechceme, aby voľby rozhodovali lacné populistické heslá, šírenie strachu či medvede, v SASKE si na programe dávame záležať a vyzývame aj ostatných, aby o svojom programe hovorili, diskutovali a porovnávali s inými, alebo pokojne s tým našim .

Asi ste si všimli, že takáto diskusia je skôr ojedinelá. Preto rozmýšľam nad tým, či dnes na Slovensku ešte môže prebiehať súťaž programov a vecná a slušná diskusia ohľadne riešení, ktoré jednotlivé strany ponúkajú. Najmä ak sa jedná o Progresívne Slovensko.

Keď si totiž v SASKE dovolíme vecne poukázať na to, v čom sú naše riešenia lepšie (alebo reálnejšie), dočkáme sa negatívnych reakcií a statusov o tom, ako sa do Progresívneho Slovenska „nesmie kopať“. Konštruktívnu kritiku však nevnímame ako útok, hoci sa Igor Matovič tri roky snažil dávať medzi tieto dve veci znamienko rovná sa.

A keďže s Progresívnym Slovenskom súťažíme o podobného voliča, úplne logicky sa snažíme poukázať na to, že sme lepšou voľbou a v čom. Voličov SaS a PS zároveň považujem za inteligentných ľudí, ktorým diskusia o konkrétnych riešeniach a viac informácií nijako neprekáža. Pozrime sa teda na program v oblasti zdravotníctva.

Celkovo PS ponúka 64 opatrení pre zdravotníctvo a 22 pre pôrodníctvo.

Niektoré body z programu PS sme si rozdelili do nasledovných kategórií:

- Vyššie výdavky (návrhy, ktoré výrazne zaťažia štátny rozpočet)

- Svetový mier (riešenia, ktoré nie je možné zrealizovať, hoci by sme si to mnohí priali)

- Uvidí sa (body programu, ktoré najprv treba zanalyzovať a až následne sa zistí, či sú vôbec reálne)

- Zjavná blbosť

- Prevzaté z programu SaSky

- Už existujúce



Zdravotníctvo Pôrodníctvo Spolu Vyššie výdavky 33 14 47 Svetový mier (zbožné želania) 11 5 16 Uvidí sa (audit, analýza a pod.) 15 1 16 Zjavná blbosť 8 2 10 Prevzaté od SaSky 17 4 21 Už existujúce 5 4 9

Ak to dáme dokopy, tak v zdravotníckej časti ostanú tri opatrenia, ktoré sa nenachádzajú v žiadnej z vyššie uvedenej kategórii:

- „Zavedieme priamo na fakultách vzdelávacie kurzy komunikácie s pacientkou/pacientom, manažmentu ambulancie a finančnej gramotnosti najmä v súvislosti s vykazovaním a platobnými mechanizmami voči zdravotným poisťovniam.“

- „Každá poistená osoba bude vedieť, koľko a akých lekárov/lekárok bude mať minimálne v okolí a v akej najväčšej vzdialenosti sa budú nachádzať.“

- „Čakacie lehoty budeme rozširovať postupne z nemocničnej aj na ambulantnú starostlivosť.

Ide o rozumné návrhy, avšak nie legislatívne v kompetencii Ministerstva zdravotníctva alebo časovo aktuálne. Fakultám nebudú stačiť len kurzy. Tieto oblasti musia byť súčasťou systémového vzdelávania, čo sa dá riešiť len v kooperácii s Ministerstvom školstva.

Monitorovať sieť lekárov plánujeme aj my, v spolupráci s VÚC. Na to však nie je potrebné meniť zákon.

A čakacie lehoty v prvom kroku treba rozšíriť na všetky diagnózy pre nemocničnú sieť, momentálne sa monitorujú len 4 okruhy. Je nereálne ísť hneď na ambulancie už len preto, že by vďaka potrebe vytvárania technických rezerv mala vážne, až likvidačné finančné problémy najmä štátna poisťovňa.

V časti, ktorá sa venuje pôrodníctvu, sú to tieto tri:

- „Podporíme včasné prepúšťanie nízkorizikových rodičiek a fyziologických novorodencov do domácej starostlivosti, ak si to budú priať a ak to bude dovoľovať ich zdravotný stav a zdravotný stav dieťaťa (tzv. ambulantné pôrody).“

- „Presadíme úhradu zmrazenia embryí alebo vajíčok u žien podstupujúcich onkologickú liečbu z verejného poistenia.“

- „Sprístupníme a zabezpečíme preplatenie sterilizácie ženy z prostriedkov verejného poistenia metódou odstránenia vajcovodov v medicínsky odôvodnených prípadoch ako prevenciu voči onkologickým ochoreniam. Skrátime dobu od podpisu žiadosti k možnému výkonu z 30 dní na 48 hodín.“

Včasné prepúšťanie mamičiek je najmä vecou poisťovní a čiastočne aj nastavenia systému DRG. SASKA je jednoznačne za. Hoci si ďalšie dva návrhy vyžiadajú vyššie výdavky, považujeme ich za rozumné a férové.

Kde vidíme problém?

Nové nemocnice a rekonštrukcie

Najväčšie požiadavky na výdavky má bod: „Budovanie nových štátnych nemocníc v Martine, Košiciach a výstavba novej koncovej univerzitnej nemocnice v Bratislave“. PS zároveň navrhuje rekonštrukciu všetkých štátnych univerzitných a fakultných nemocníc.

Náklady na výstavbu týchto troch nemocníc by prekročili sumu 2 miliardy eur. Z Plánu obnovy by sme na tieto projekty vedeli alokovať približne 700 tisíc eur, avšak zvyšnú viac ako miliardu by sme museli hľadať v štátnom rozpočte. Ak k tomu prirátame náklady na rekonštrukciu všetkých fakultných a univerzitných nemocníc (pre tento účel vynecháme onkologické a kardio ústavy, hoci v megalománskom programe ráta PS aj z ich rekonštrukciou), kedy na kompletnú rekonštrukciu potrebujeme približne 150 tisíc eur (áno, taká je realita), potom by sme museli v štátnej kase nájsť ďalších 1,3 miliardy eur. Kde? To sa z programu PS nedozvieme.

Ak sa na to pozrieme realisticky, tak v krajine s vysokým deficitom a chýbajúcimi odborníkmi a skúsenosťami z tejto oblasti, je tento bod programu utópiou.

V SASKE sme tiež za výstavbu nových nemocníc – konkrétne v Bratislave a v Martine. My však už máme konkrétny plán, ako to docieliť. V priebehu 10-tich rokov chceme výstavbu nemocníc financovať z tzv. kapitálových výdavkov a z financií z Plánu obnovy. (Aj preto sme ešte pred voľbami iniciovali podpis dokumentu s takýmto záväzkom. Podpísala sa pod neho väčšina relevantných politických strán. Progresívne Slovensko však nie.)

Ďalšie potrebné financie získame vďaka ozdraveniu nemocníc, úverom a aj súkromným investíciám. Bez nich to nepôjde. Štát predsa nemusí vlastniť tehly a maltu, aby dokázal konečne zabezpečiť kvalitné služby pre svojich občanov.

Rovnaké zmluvy bez rozdielu

Progresívne Slovensko chce, aby zmluvy medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi boli štandardizované. Rovnako, ako by sme štandardizované zmluvy určite nechceli napríklad ak podnikáme a snažíme sa vyjednať si s dodávateľom čo najlepšie podmienky, tak ich určite nechcime ani v zdravotníctve.

Štandardizované zmluvy by totiž úplne zlikvidovali akékoľvek vyjednávanie o cenách a možnosti platiť viac tam, kde treba; a menej tam, kde pacienti nedostanú dostatočne kvalitnú starostlivosť.

Potravinový semafor

Vo svojom programe PS navrhuje zaviesť potravinový semafor, ktorého cieľom je priamo na obale výrobkov zákazníka informovať o tom, či je daná potravina zdravá alebo nezdravá. Na prvý pohľad nič zlé. No keď sa nad tým zamyslíme poriadne, potravinový semafor sú otvorené dvere lobbingu a korupcii. A mimochodom, na (ne)zdravosti niektorých potravín sa nezhodnú ani odborníci. Napríklad také vajce. Raz je to kvalitný zdroj bielkovín, inokedy cholesterolový zabijak.

Starostlivosť o matku a dieťa

Bod programu – „Vybudovanie Národného ústavu starostlivosti o matku a dieťa ako najvyššieho univerzitného pracoviska v rámci Univerzitnej nemocnice Bratislava“ znie možno pekne. Ak si však nahrubo spočítame, koľko by nás stálo, dostaneme sa niekde na sumu 500-700 miliónov eur. Pre predstavu – to sú dve nové nemocnice na Boroch (ak nie rovno 3). Nehovoriac o tom, že v Bratislave už máme Detskú fakultnú nemocnicu, ktorá plní rovnaký účel. Ak chceme zlepšovať kvalitu starostlivosti o matku a dieťa, nie je lepšie a efektívnejšie vylepšovať čo dnes už máme, ako začínať na zelenej lúke?

Prevencia

Prevencia a osveta v tejto oblasti je pre lepšie zdravie občanov a udržateľnosť zdravotnej starostlivosti kľúčová. Na tom sa určite zhodneme. Progresívne Slovensko prišlo s ôsmimi opatreniami, avšak ani jedno z nich nehovorí o tom, ako motivovať ľudí k prevencii a aké preventívne programy sa zavedú na prevenciu najvýznamnejších civilizačných chorôb.

V SASKE sme v tomto úplne konkrétni.

Ďalší inštitút

Vznik „Národného inštitútu pre hodnotu a technológie, ktorý sa bude venovať aj komplexnému hodnoteniu a zavádzaniu všetkých inovácií vrátane platobných mechanizmov, medicínskych postupov, prístrojov, digitálnych inovácií, štandardných postupov a mnohých ďalších“ je kópiou a rozšírením toho, čo na Slovensku už máme. Ide o HTA agentúru, ktorá dnes zďaleka nezvláda ani to, čo by mala. Dôvod? Chýbajú nám odborné kapacity, keďže ich jednoducho nie sme schopní preplatiť a stiahnuť k nám zo zahraničia. Je teda nereálne mať za cieľ rozširovať niečo, na čo nemáme ľudí ani v menšom merítku? Oveľa rozumnejším riešením je v týchto oblastiach spolupracovať so zahraničnými inštitúciami a zdieľať medzi sebou potrebné hodnotenia. Vo svete je to úplne bežná prax.

A čo lieky?

Progresívne Slovensko vo svojom programe úplne vynechalo oblasť liekovej politiky, hoci lieky tvoria okolo 20% výdavkov z verejného zdravotného poistenia a s problémami, ktoré sa liekovej politiky týkajú, sa občania môžu stretávať aj denne – napríklad pri výpadkoch niektorých liekov. Prečo sa teda o nej v programe PS nepíše?

Lieková politika si totiž vyžaduje ozajstnú expertízu. My v SASKE riešime túto problematiku v celej samostatnej kapitole a zastrešuje ju jedna z najväčších odborníčok na liekovú legislatívu na Slovensku - Patrícia Dutková.

Na záver chcem dodať, že PS považujem za našich najbližších partnerov. To však neznamená, že s nimi nesmieme súťažiť ponúkanými riešeniami. Áno, uvedomujeme si, že časť našich voličov dnes zvažuje, že bude voliť možno práve Progresívne Slovensko.

Boli sme súčasťou dvoch ťažkých vlád, vo veľmi konzervatívnom parlamente (ktorý bol taký práve kvôli zlyhaniu koalície PS a Spolu v minulých voľbách).

Napriek tomu sme sa nebáli poukazovať na zjavné nezmysli, s ktorými prichádzal opakovane Igor Matovič, vďaka čomu sa nám našťastie podarilo ochrániť štátnu kasu či práva žien a transrodových ľudí. Popri tom sme vybojovali náročné reformy, znížili tresty za marihuanu (zatiaľ aspoň o niečo), vyradili CBD z psychotropných látok, a najmä – dostali Igora Matoviča z kresla premiéra a neskôr ministra financií.

Jasné, že postaviť sa takémuto zákernému človeku a zviesť ťažký boj nás jemne povedané zamazalo. Ale stále sme u mnohých voličov PS druhou voľbou a preto sa nám nedivte, že sa snažíme súťažiť tým najférovejším možným spôsobom. Keby sme totiž na súťaž programov úplne rezignovali, môže sa stať, že Progresívne Slovensko síce percentuálne porazí Fica, ale budú mu chýbať partneri, s ktorými by zložili vládu. Fico, Uhrík a Danko by tak pokojne mohli mať ústavnú väčšinu. Preto robíme, čo vieme - ponúkame funkčné riešenia inteligentným ľuďom, dúfajúc, že ich raz bude dosť na to, aby sme ich mohli aj reálne presadiť.