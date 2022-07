SaSka vraj mala zachrániť Matoviča pred spoluprácou s fašistami

Chytám sa za hlavu vždy, keď si prečítam, že SaS mala vetovať balíček Igora Matoviča. Naposledy to povedal mediálny poradca Eduarda Hegera. Vraj, keď sme to nevetovali, tak nemáme nárok teraz OĽaNO kritizovať za to, že brutálnu a zbytočnú dieru do rozpočtu spravili bagrom a Kotlebom sedadle spolujazdca.

NEMÔŽEME ZACHRÁNIŤ SLOVENSKO PRED VŠETKÝM

Neviem, ako si to presne títo ľudia predstavujú. Nemôžeme predsa neustále chodiť na vládu a blokovať všetko, čo je podľa nás škodlivé. Sme v koalícii a máme nejaký mandát. Keby sme všetci vetovali všetko, čo sa nám nepáči, tak vláda neprijme nič. Toto je politická realita.

V prípade rodinného balíčka sme na začiatku úplne jasne pomenovali, prečo je chyba dačo takéto prijať a povedali sme, že ak sa traja zo štyroch koaličných partnerov rozhodli, že sa bez nás pokúsia pretlačiť takúto "pitomosť", tak budeme proti, ale vetovať to nebudeme.

Otázne tiež je, či by sme vôbec mohli, lebo by to určite Igor hneď našiel v Programovom vyhlásení vlády a to sa vetovať nedá.

Chce to ale veľkú odvahu, vravieť, že je naša chyba, že Matovič musel spolupracovať s fašistami. My sme ho nenútili balíček predložiť na vládu, nenútili sme ho dať ho do NR SR, nenútili sme ho rokovať s Beluským, nenútili sme ho zapracovať pripomienky ĽSNS, nenútili sme ho prelamovať veto. Jednoducho sme s obsahom ani spôsobom nesúhlasili. Ako to môže byť, preboha, naša vina.

Matovič sa o podpore rozprával napríklad aj s Erikom Tomášom, vybral si však Kotlebu. Potom, keď mu ponúkla pomocnú ruku prezidentka, tak ju odmietol a zase to bola chyba SaS, lebo hlasovala za jej pripomienky.

V programe SaSky nikdy nebolo, že budeme brzdiť, vetovať a odmietať každú atómofku, ktorá Igorovi Matovičovi skrsne v hlave. Naozaj nemôžeme s 19 poslancami zachrániť Slovensko pred všetkými chybami, ktoré koaliční partneri robia.

PROTI RODINE, PROTI DEŤOM, ZODPOVEDNÍ ZA SMRŤ

A viete si predstaviť, čo by o nás hovoril Igor Matovič, keby sme jeho "proti-inflačný" "prorodinný" balíček vetovali?

Čo by asi tak na tlačovkách hovoril človek, ktorý obviňuje Richarda Sulíka, že má na svedomí vraždu Jána Kuciaka (hoci pri Eurovale hlasoval úplne rovnako)? Ktorý nás posielal kopať hroby? Ktorý Richardovi už vynadal do idiotov, obvinil ho z lobingu za Slovnaft, potom, že tú istú firmu zarezal?

A bolo by úplne jedno, že sme mali vecné výhrady, ktoré mali aj prakticky všetci ekonómovia, sociológovia, ľudia venujúci sa sociálne odkázaným a napokon aj prezidentka. To je vlastne jedno aj teraz. Buď ste za rodiny, alebo proti rodinám.

Boli by sme odľudia, vrahovia detí, ktoré sa mohli narodiť, keby ich rodičia vedeli, že ich majú za čo posielať na krúžky. Boli by sme asociálni, protirodinní, nenávidiaci deti a poslanec Kremský by tentoraz začal konšpirovať o tom, že keby ľudia zo SaSky pili detskú krv v pivniciach pod Donbasom, tak by ho to neprekvapilo.

Ivan Štulajter v minulosti pomerne dlho spolupracoval so SaSkou. V pohľade na ekonomiku sa zhodneme. Jeho názory a názory Richarda Sulíka ma po vstupe do SaS formovali. Škoda, že svoje názory ako poradca premiéra nepresadzoval na Úrade vlády aktívnejšie. Možno by premiér prestal lobovať za Matovičov politický pomníček a neprehováral by svojich poslancov, aby hlasovali s fašistami za prelomenie veta prezidentky. A dnes by sme vedeli, kde vziať peniaze napríklad na platy pre zdravotníkov.