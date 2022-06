Takto by sme nemocnice (nie len) z plánu obnovy riešili my

Vláda dnes, dúfam, rozhodne, do ktorých nemocníc pustí peniaze z Plánu obnovy a odolnosti (ďalej len POO). Niektorí moji kolegovia majú názor, že peniaze z Plánu obnovy majú smerovať LEN do štátnych nemocníc a najmä do skeletu jednej koncovej nemocnice v Bratislave. Debatu považujem za úplne legitímnu. Zároveň však považujem za dôležité, aby každé investované euro malo čo najväčší prínos pre občanov nielen v Bratislave, ale aj v regiónoch. Preto tento môj pohľad na vec.

Na stôl sme dostali tri alternatívy a množstvo údajov o jednotlivých nemocniciach III a IV úrovne (podľa OSN), teda štátnych nemocniciach. Mimochodom věaka za to, skvelá práca. Rozdelenie investícií zvlášť do nemocníc III., IV. a V úrovne a zvlášť I.a II. úrovne považujem za správne. Ak by to totiž bolo v jednej skupine, menšie nemocnice by neprišli na rad nikdy. A s nimi ani regióny, v ktorých sú postavené.

Tri alternatívy ministerstva zdravotníctva rátajú s financovaním výstavby Rázsoch. Bolo to v podstate pomerne pochoputeľné politické zadanie. S tým, že je nevyhnutné akútne riešiť situáciu v Bratislave, súhlasím. Nepovažujem však za zmysluplné minúť obrovskú sumu peňazí na postavenie skeletu, ktorý sme pre neschopnosť minulých vlád a komplikovanosť výstavby museli už raz zbúrať. Navyše nás nepustia počty. Analýza BCG z roku 2017 aj minulí a súčasní analytici sa zhodujú na potrebe lôžok v Bratislave niekde medzi 3400 a 3800. Rátajme spolu:

UNB Petržalka (648), Ružinov (887), Kramáre (618), Mickiewičova (327), Podunajské Biskupice (113), Špecializované ústavy NÚSCH (282), NOU (264), Detská NÚDCH (427) a Bory (408). To je spolu 3974 lozok. A to máme v rezerve ešte Sv. Michala (126) na ktorého sa v debatách úplne zabúda.

Ďalšiu nemocnicu už jednoducho fakt netreba a ak tak len popri súčasnom presúvaní lôžok.

Bory budú (našťastie pre pacientov aj zdravotníkov, nanešťastie pre tých, ktorým budú nastavovať zrkadlo) stáť, či si to niekto praje, alebo nie. Vlastne už stoja, čaká sa len na dokončenie a otvoria v marci 2023. Budú mať cca 400 lôžok (s možnosťou krízového rozšírenia na 800). Je preto otázne, či dáva zmysel postaviť ďalšiu nemocnicu hneď vedľa a presťahovať tam všetky ostatné nemocnice.

Ak niekto sníval o Rázsochách ako ďalšej nemocnici bez presunutia tých súčasných, to je z môjho pohľadu obyčajné plytvanie zdrojmi. Tie lôžka jednoducho netreba. Jedine, že by chcel niekto zabrániť občanom využívať novú modernú nemocnicu Bory, ale to už sme v rovine, kde sa nebavíme o prospechu pre občanov. Zostaňme radšej pri faktoch.

Bratislava: K Borom pridáme Ružinov a Antolskú

Ak mám čo najviac koncentrovať zdravotnú starostlivosť v Bratislave, urobila by som tak v Ružinove a Petržalke. Ružinov preto, lebo sa môže rozširovať na okolité pozemky a Antolskú v Petržalke preto, lebo je jedna z najnovších a bude teda potrebovať menšie investície.

Ružinov, Petržalka a Bory, spolu so špecializovanými ústavmi, absolútne dostatočne pokryjú potrebu lôžok. Ale keďže je na Rázsochy taký politický tlak a zároveň je pravdivý argument, že je lepšie postaviť novú nemocnicu ako rekonštruovať staré, nebudeme blokovať ani Rázsochy.

Ak by prešla naša alternatíva Ružinov + Antolská, finančne by som na ne presunula celú sumu, ktorá bola určená na výstavbu skeletu Rázsoch – 245 miliónov eur. Keďže ale nestíhajú plán obnovy, mali by sme sa zaviazať financovať ich z kapitálok, ktoré aj tak každý rok štátne nemocnice dostávajú. Takto by mal štát aspoň nejaký konkrétny plán, ktorý by sa nemenil zmenou vlády.

Z kapitálok aj do regiónov

Z kapitálok by som tiež investovala do ďalších potrebných projektov, ktoré dnes majú vážne časové riziká, aby sa stihli z POO, ale spraviť ich jednoznačne treba.. Nemocniciam v Trnave, Banskej Bystrici a Prešove by som garantovala sumu cca 930 miliónov na ďalších 10 rokov. Dokopy by tak bolo potrebné na kapitálové investície naplánovať 120 miliónov ročne, po dobu 10 rokov. Nebudeme tak riskovať prepadnutie peňazí z POO nedodržaním časových lehôt.

Plán obnovy na Martin a ďalších šesť nemocníc

Martin je za mňa najlepšie pripravený, aj tak sa Zdravotnícka implementačná agentúra obáva rizika meškania. Toto riziko odstránime tým, že postavíme Shell and core (tj hrubú stavbu) za 250 mil. eur z POO, ktorá sa určite stíha a zvyšných potrebných 100 miliónov na výstavbu do úrovne na kľúč, by som financovala z eurofondov na vedu a vzdelávanie. Toto bude nakoniec podstatná časť náplne práce martinskej nemocnice.

Takto zostanú peniaze na ďalších 6 veľkých nemocníc – všetky detské nemocnice (Bratislava, Banská Bystrica, Košice) a špecializované ústavy (Bratislava, Košice) a zároveň asi 390 miliónov eur na regionálne nemocnice. Z nich sa dajú postaviť štyri nové nemocnice v štyroch ďalších mestách (cca 200 miliónov eur). Má byť len na férovej súťaži projektov, či najväčší prínos pre ľudí bude mať Humenné, Rimavská Sobota, Zvolen, Levice, Komárno, Žilina, Spišská Nová Ves, Dolný Kubín, Bojnice, Nové Zámky, atď. To všetko je a má byť v hre. Ak postavíme 4 regionálne nemocnice, ešte stále zostane na rekonštrukcie 190 miliónov eur pre ostatné regióny. My budeme strážiť aby bola umožnená férová súťaž všetkým.

Keďže je problematika dosť zložitá, spísala som náš návrh do excelovskej tabuľky. To vždy pomôže. Predkladáme ho takto aj na dnešnej vláde.

Ak by partneri náš návrh neakceptovali, najviac sa vieme stotožniť s verziou ministerstva zdravotníctva číslo tri - Rázsochy a Martin, plus súťaž medzi ostatnými nemocnicami o najlepšie projekty.