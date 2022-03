Týchto šesť vylepšení zvýši kvalitu štúdia budúcich lekárok a lekárov (feat. mSaS)

Dlhodobý problém s nedostatkom zdravotníkov na Slovensku je každému známy. Rozhodli sa ho riešiť aj naši Mladí SaSkári, ktorí majú medzi sebou aj mladých medikov. Ešte v roku 2020, zrealizovali poctivý prieskum medzi svojimi spolužiakmi o tom, ci po skončení štúdia medicíny plánujú opustiť Slovensko a aké sú ich dôvody.

Výsledky neprekvapili, no vyplynulo z nich oveľa viac, ako to, že na Slovensku sú nízke platy a zlé podmienky. Najvýznamnejšími bodmi, ktoré z nášho prieskumu vyplynuli, sú:

Podľa študentov je tretím najväčším problémom v našom zdravotníctve nekvalitná praktická výučba.

Tretina študentov zvažuje po ukončení vysokoškolského štúdia odchod do zahraničia.

Iba polovica študentov sa zo zahraničia následne plánuje vrátiť.

Kto sú Mladí SaSkári

Na základe týchto výsledkov vypracovali mSaS 6 konkrétnych návrhov, ktoré sú zamerané na zlepšenie praktického vzdelávania medikov. Ich hlavným cieľom pri tom nie je pritiahnuť na naše školy viac nových študentov, ale udržať v slovenskom zdravotníctve študentov a mladých absolventov, ktorí sa dnes cítia demotivovaní a sklamaní a rozhliadajú sa po možnostiach odchodu do zahraničia. Časť z nich sa podarila už zrealizovať, niektoré čiastočne. To by nebolo možné bez úžasného prístupu ľudí na ministerstve zdravotníctva. Okrem pána ministra Lengvarského nám veľmi pomohla profesorka Monika Jankechová a jej tím pracovitých kolegov na sekcii vzdelávania a riadenia ľudských zdrojov.

1. Projekt Netopier

Tento projekt spočíva v tom, že študenti medicíny môžu, či už v priebehu týždňa, alebo cez víkend pravidelne pracovať v nočných službách nemocníc, kde pomáhajú na centrálnom príjme.

Navrhujeme spopularizovanie tohto projektu a jeho zavedenie do čo najväčšieho počtu nemocníc, za predpokladu určenia jasných kompetencií a úloh, ktoré môžu študenti plniť. Ideálne by bolo „pretlačiť“ Netopiera aj do periférnych nemocníc.

Aké sú výhody:

• Po finančnej stránke je to výhodné ako pre študentov, tak aj pre nemocnice. Študenti si môžu popri štúdiu privyrábať prácou v ich študijnom odbore a nemocnice získajú personál, ktorý potrebujú

• Študenti získajú skúsenosti priamo „v prvej línii“ a dostanú sa do styku s urgentným príjmom pacientov

• Študenti by mohli cez víkendy vypomáhať v nemocniciach v ich rodných regiónoch. To by mohlo periférnym nemocniciam zvýšiť šancu na získanie nových lekárov po skončení ich štúdia, nakoľko študenti by spoznali aj iné nemocnice, než tie, kde študujú

2. Rozšírenie praxe aj k súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

Aplikačná prax ukazuje, že niektorí študenti majú nedostatok praktických skúseností. Stáva sa, že študijná skupina je jednoducho veľká na to, aby sa lekár mohol venovať všetkým. Máme za to, že rozptýlenie počtu študentov do čo najväčšieho počtu ambulancií bude mať za dôsledok to, že školiaci lekári sa budú môcť plnohodnotne venovať študentom a tí získajú kvalitnejšie praktické vzdelanie.

Aké sú výhody:

• Kvalitnejšia povinná prax študentov

• Menšia záťaž školiacich lekárov

3. Špecializačné výkony

Lekári zaradení v špecializačnom programe sa často sťažujú na nedostatok dostupnosti výkonov. K operáciám sa väčšinou dostávajú len v pozícii asistentov a chýba im potrebná prax. Navrhujeme stanovenie kvót, aby sa pri operáciách lekári v špecializačnej príprave reálne zúčastňovali v pozícii operatéra alebo prvého asistenta.

Aké sú výhody:

• Získanie skutočných skúsenosti s výkonmi, ktoré bude lekár realizovať.

4. Zaradenie sa do špecializačného štúdia

Doposiaľ sa zdravotnícky pracovník mohol zaradiť do špecializačného štúdia len dvakrát do roka. V praxi sa často stávalo, že novoprijatý „čerstvý“ lekár sa nestihol zaradiť sa do špecializácie k 1. októbru a musel čakať až do februára. Samozrejme, tieto 4 mesiace sa mu nezarátavajú do špecializácie.

Navrhujeme zvýšiť počet termínov, ku ktorým je možné zaradenie sa do špecializačného štúdia. Z nášho pohľadu by bolo ideálne, ak by to bolo možné k prvému dňu každého kalendárneho mesiaca.

5. Uznávanie absolvovanej praxe na Slovensku

Na neukončené špecializačné štúdium sa zabúda. V praxi to môže vyzerať takto: lekár pracuje 4 mesiace na internom oddelení, neukončí špecializačné štúdium záverečnou skúškou a rozhodne sa prestúpiť na iný odbor. Ten požaduje 2 mesiace praxe na internom oddelení avšak študentovi nie je uznaná, napriek tomu, že ju už má za sebou a stáž na internom musí odpracovať znova.

Navrhujeme uznávanie praxe, ktorú lekár absolvoval na inom odbore aj napriek neukončeniu špecializačného štúdia.

6. Uznávanie zahraničnej praxe a zahraničných certifikátov

Ako vyplýva z výsledkov nášho prieskumu, takmer polovica absolventov medicíny sa neplánuje vrátiť na Slovensko. Musíme preto vytvoriť podmienky pre lepší návrat. Na Slovensku však v súčasnosti neuznávame prax absolvovanú v zahraničí. Týmto odrádzame mladých lekárov od návratu domov, nakoľko v zahraničí nadobudnutú prax by museli po návrate na Slovensko absolvovať znovu.

Navrhujeme uznávanie praxe nadobudnutej v krajinách EÚ + v krajinách, kde je úroveň zdravotníctva signifikantne vyššia, než u nás (USA, UK, Švajčiarsko, Taiwan a i.)

Čo sa už podarilo

Ministerstvo zdravotníctva sa týmito návrhmi inšpirovalo a po trištvrte roku tu máme konkrétne výsledky. Naozaj chcem ministerstvo úprimne pochváliť. Toto je už v praxi:

Umožnená práca študentov 4., 5. a 6. ročníka priamo v nemocniciach - zatiaľ aspoň v mimoriadnej situácii. Sme presvedčení, že to ma byť a bude umožnené aj mimo krízových situácii. Umožnená prax aj v iných ako UN, FN, za podmienky existencie zmluvy o praktickej výučbe, plus MZ začalo sledovať či sa študentom dostatočne venujú v praxi. Nedostatok a neaktuálnosť výkonov počas pregraduálnej prípravy študentov medicíny, ako aj v špecializačných programoch bude MZ v spolupráci s MŠ riešiť s dekanmi fakúlt a garantami špecializačných programov, kde spoločne nájdu spôsob zlepšenia a odovzdajú anonymný feedback od ich študentov. Podstatná musí byt kvalitná praktická príprava študenta medicíny, ako aj lekára v špecializačnom štúdiu. Študenti, ktorí majú pocit, že sa táto situácia týka aj ich fakulty, prosím, napíšte na medici@sas.sk , Vaše podnety bez zverejnenia mena spracujeme a budeme riešiť. V zákone č. 578/2004 Z. z. s účinnosťou od 15. marca je umožnené, aby sa zdravotnícky pracovník mohol ktorýkoľvek deň prihlásiť a zaradiť do špec. štúdia alebo certifikačného študijného programu. Zamestnávateľ a vzdelávacia inštitúcia má povinnosť zaradiť študenta do 30 dní. Na poslednej vláde bolo prijaté nariadenie č. 296/2010 Z. z. s účinnosťou od 1. apríla, kde sa vyriešili ďalšie dva návrhy Mladých SaSkárov. Zdravotnícky pracovník, ktorý je zaradený do špecializačného štúdia môže požiadať školu o započítanie zdravotných výkonov a odbornej praxe, absolvovaných v Slovenskej republike alebo v cudzine.

Je dobrou správou pre Slovenskou, že v spolupráci s mladými a v inováciách budú pokračovať!