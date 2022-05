Zvýšenie platov zdravotníkom sľubovali Matovič s Hegerom aj bez zvyšovania daní

Igor Matovič tvrdí, že zvýšenie dane z ropy chce použiť na platy zdravotníkov. Už to nie je jeho nástroj na potrestanie zlého Slovnaftu, ako pred týždňom. Už to ani nie je ani krytie jeho nedomyslených nápadov na kupovanie si voličov, ako to bolo predvčerom. Už je to spôsob, ako dofinancovať platy zdravotníkov a učiteľov.

Zvýšenie dane z ropy, samozrejme, zaplatia ľudia vo zvýšenej cene palív na čerpačkách a v rastúcich cenách tovarov a služieb. Čiže pri snahe o zníženie inflácie ju roztočíme ešte viac.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

O zvýšenie platov zdravotníckych zamestnancov a učiteľov žiadajú dotknuté ministerstvá už celé mesiace. Na základe iniciatívy zdravotníkov dokonca vo februári vypracovalo Ministerstvo zdravotníctva s Útvarom hodnoty za peniaze (patrí pod Ministerstvo financií) analýzu zvýšenia miezd siedmich zdravotníckych povolaní s potrebnými prepočtami. Link tu.

Tento prepočet museli spraviť preto, lebo minister boja proti Sulíkovi, ktorý je aj ministrom financií, nepočúval na argumenty, ignoroval hrozby mimoriadne vyčerpaných, podhodnotených a nedostatkových zdravotníkov a miesto pomoci celý sektor historicky ošklbal. Na zvýšenie platov ľuďom, ktorí ZACHRAŇUJÚ ŽIVOTY, proste nedal peniaze, lebo nemá rád ministra. Toto bol presne ten dôvod, prečo som nehlasovala za rozpočet.

Následne teda vznikol vysoko odborný prepočet, ktorý je jasným dôkazom, že treba konať. Do veci sa okamžite vložil hovoriť Igor Matovič aj premiér Eduard Heger. Sľúbili, že zvyšovanie platov sa uskutoční do konca júna. Je koniec mája, ostáva nám síce mesiac, no zároveň nám každý deň zo systému odchádzajú ďalší zdravotníci.

Vo februári samozrejme, neexistovala žiadna podmienka, dokonca ani myšlienka, že zvyšovanie platov v zdravotníctve či školstve, bude závisieť od zvyšovania daní. Vtedy stačili daňové nadpríjmy, a rezerva vlády na vykrytie tejto nevyhnutnej potreby. A to sme vo februári netušili, akým smerom sa bude vyvíjať pandémia a koľko prostriedkov na ňu minieme.

Miesto toho, aby sme po MESIACOCH už konečne dali zdravotníkom to, čo im dlžíme, na čo máme peniaze a čo nám analýzy už prakticky prikazujú, tak Igor Matovič stále nekoná. Za to prináša nové a nové nápady a stavia si imaginárne sochy v podobe svojich megalomanských nápadov. Celú krajinu zároveň citivo vydiera, že on dá tým učiteľom a zdravotníkov, keď to tak chceme, ale najprv nám musí zvýšiť dane.

Chce tým nebodaj povedať, že ak nezvýšime dane a tým ceny, tak neplatí slovo premiéra zdravotníkom? Verím, že nie.