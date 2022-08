Prečo Slovensko vyzerá tak, ako vyzerá

Poslancov OĽaNO zaujíma zväčša to, aby žena donosila dieťa. Neriešia už, do akého prostredia sa narodí, ako pomôžeme rodičom a aká budúcnosť čaká rodinu. Smeráci sa zase starali najmä o to, aby prišli k volebným urnám okarafiátované dámy v rokoch. Všetko medzi tým je pre väčšinu politického spektra nezaujímavé.

A nie, Matovičov megalomanský balíček zjavne nie je nič iné ako kampaň s cieľom zachrániť si popularitu, inak by neoblepovali Slovensko stovkami bilbordov. Tým najnúdznejším navyše ešte aj vezme. Výborne to tu vysvetľuje Jozef Mihál tu.

Na Slovensku máme akútny nedostatok zdravotníkov. Počty sestier sú na alarmujúcich číslach, dostať sa k ambulantnému špecialistovi chce zázrak, nedostatok pôrodných asistentiek odkláňa pôrody z preferovaných nemocníc, v Malackách sa búria pediatri a v Nitre dočasne museli zatvoriť detskú JIS ❗❗❗

Rozpisovať ďalšie symptómy rúcajúceho sa zdravotníctva je zbytočné. Je ich toľko, že po rokoch stagnácie nevieme, ktorý riešiť ako prvý.

Choroba je zjavná. Roky kradnutia a odkladania nevyhnutných krokov. A potom, keď príde návrh reformy, tak ju Smeráci odstrelia, lebo nie je ľahko vysvetliteľná. Druhý pokus potom sabotuje koaličný partner. Miesto rázneho prijatia potrebnej optimalizácie siete nemocníc sa sociálni a prorodinní politici medzi sebou mesiace handrkovali, v ktorej vieske má byť taká a taká nemocnica či ústav.

A, bohužiaľ, napriek sľubom premiéra a ministrov financií či zdravotníctva sme sa stále nedočkali ani toho základného kroku - navýšenia platov na úroveň okolitých krajín. Za to počúvame od kolegov z OĽaNO ódy na ministra financií, ktorému sa darí výborne napĺňať rozpočet. Nuž, keby nezvýšili platy nikomu, tak ušetrí najviac.

Miesto financovania platov zdravotníkov, ktorí prichádzajú o roky života a zdravie v otrasných podmienkach, ideme vyhodiť na krúžky a podporu ne-núdznych 1,3 miliardy eur.

Výsledkom je, že Slovenská republika síce možno dáva na deti nominálne najviac na svete, no napriek najdrahším detským dávkam sa detí viac rodiť zaručene nebude.

Dospelí ľudia si veľmi ľahko spočítajú, že sa nechcú dostať do situácie, keď malého hokejistu s narazeným rebrom nebudú mať kam vziať na RTG a malej baletke nebude mať kto otestovať alergie. A to nehovoriac o takých deťoch, ktoré sú odkázané na 24-hodinovú starostlivosť rodičov a tí si tak nemajú odkiaľ odpočítať daňový bonus. Ostáva im jediné - nepriniesť na svet viac detí, alebo zo Slovenska odísť, pretože tu sa prorodinná politika končí 12. týždňom tehotenstva a sociálna sa začína odchodom do dôchodku.