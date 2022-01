Zdražela ti niekedy cena letenky počas kúpy? Tu sú tipy, ako na to

Korona priniesla mnohým uvedomenie, že letenky sa oplatí bookovať priamo cez web leteckej spoločnosti. Tie majú totiž väčšinou najlepší zákaznícky servis a tiež najnižšie poplatky v prípade, že potrebuješ letenku zmeniť. Ceny leteniek na webe leteckých spoločností sú pritom často rovnaké alebo aj lacnejšie ako cez predajcov.

Bookovanie leteniek cez web leteckých spoločností však prináša nové výzvy: boty, ktoré ti zvyšujú ceny leteniek.

Ako som skoro kúpila letenky do Mexika so 150€ prirážkou

Pred Vianocami som hľadala letenky smer Mexiko – kupovali sme ich aj pre rodičov, takže snaha nájsť super pomer ceny a dobrých letov bola vysoká. Dávala som si extrémne záležať, aby som našla tie NAJ ponuky (,,Veď som nejaký ten hacker!”, hovorila som si.).

Klik po kliku som na webe leteckej spoločnosti prešla všetky dostupné ceny na celý január. A vtedy sa to stalo! Let z Viedne do Cancúnu, o ktorom by som prisahala, že stál pred pol hodinou 270€ jednosmerne, stál zrazu 330€. A let z Cancúnu do Viedne zrazu tiež zdražel. Náhoda? Môže byť. No nemusí.

Faktom je, že ceny leteniek sa menia. Pozor však na cielené zvyšovanie cien!

Ceny leteniek sa menia často, bežne sa stáva, že sa letenky za nižšiu cenu vypredajú a zostanú len tie drahšie. Stáva sa ale tiež to, že akonáhle letecká spoločnosť vidí, že o nejaký spoj a dátum je veľký záujem (veľa ľudí si pozerá lety v daný dátum na daný spoj), ceny “nenápadne” zvýši.

A presne toto sa mi stalo pri KLM (ale deje sa to aj u iných leteckých spoločnostiach). Akonáhle som si dhšie preklikávala dostupné ceny a spoje na január 2022 na trase Viedeň – Cancún, ceny začali ísť hore. Zrazu bolo menej dostupných letov za nízke ceny a lety s kratšími prestupmi boli drahšie.

Bolo 2-3 týždne pred Vianocami a ja som už cítila tlak kúpiť ich (letenky boli vianočným darčekom). Ak by však každá letenka zrazu bola o 150€ drahšia, za 6 leteniek by sme zaplatili o 900€ viac. A to už je fakt dosť.

Vtedy som si spomenula na botov, o ktorých som počula. Tí pri vysokom dopyte po konkrétnych letenkách na krátko zvýšia ich cenu.

Pamätáš si éru Cookies a inkognito okien?

Predajcovia leteniek ešte pár rokov dozadu využívali naše cookies na to, aby nám zmenili cenu leteniek. Vtedy sa stávalo, že predajca leteniek zdvihol cenu za konkrétnu letenku na konkrétnom leteckom spoji osobe, o ktorej cez jej Cookies zistila, že má záujem nakúpiť.

(Veľmi laicky napísané, ITčkari, áno, asi to nie je technicky úplne správne, no pre pochopenie verím že stačí. 🙂 )

Vtedy každý radil, nech ľudia hľadajú cez inkognito okno a mažú si Cookies. Následne však EÚ takéto konanie zakázala a predajcovia už nemôžu používať Cookies na personalizované zdvíhanie cien leteniek.

Ako letecké spoločnosti zdvíhajú ceny leteniek na základe dopytu v súčasnosti?

To však neznamená, že so zdvíhaním cien leteniek na základe zisteného dopytu letecké spoločnosti prestali. Nie. Každé jedno vyhľadávanie, každý jeden klik kohokoľvek na web leteckej spoločnosti je zaznamenaný a každá letecká spoločnosť s týmito dátami pracuje. Každá však inak.

Zistiť od leteckých spoločností, na základe akých kritérií zdvíhajú ceny svojich leteniek, je zrejme nereálne. Každý má svoje metriky a algoritmy a chráni si ich. Ak sa ti ale začne počas bookingu letenky diať, že sa ti zvýši cena, už budeš vedieť, o čo ide.

Ako získať výhodnejšiu cenu a zabrániť leteckej spoločnosti, aby ti zvýšila cenu za letenky?

Systémy na zvyšovanie cien leteniek môžu byť sofistikované a zložité, no riešenie, ako zvýšenie cien zvrátiť je pomerne jednoduché.

Skús eliminovať množstvo klikov na weboch leteckých spoločnostiach. Ja to robím tak, že si na papier zapíšem dátum a cenu letov, ktoré mi prídu potenciálne, takže sa nemusím na ne vracať viackrát (ja si zapisujem ku každému vhodnému letu toto: Viedeň – Cancún 22.feb – 8.mar, 527€, krátky prestup v AMS). Takto znížim počet klikov na jednotlivé lety. Ak sa ti stane, že sa ti zvýši cena letenky počas hľadania, vykašli sa na 2-3-4 dni, možno týždeň na vyhľadávanie. Keď letenky vyhľadáš o pár dní znovu, máš veľkú šancu, že znovu to budú pôvodné (nižšie) ceny. Ak dlhodobo striehneš na letenky na konkrétny dátum a na konkrétnu trasu a chceš napríklad nakúpiť s Lufthansou, neklikaj každý deň na web Lufthansy, aby sa ti refreshla cena letenky, ktorú zháňaš. Radšej si ju pozri cez vyhľadávač – napr. Kayak , Google Flights či Skyscanner (prípadne, ak striehneš na letenky od nízkonákladovky, použi vyhľadávač Kiwi . Ten je super, čo sa týka vyhľadávania letov nízkonákladoviek. Hlavne však cezeň nekupuj letenky – tie kúp priamo cez web nízkonákladovej leteckej spoločnosti, budú tam lacnejšie a ušetríš si veľa hlavobôlu so zlým zákazníckym servisom Kiwi). Niektoré letecké spoločnosti ponúkajú codeshare lety. Znamená to, že miesta na let ponúkajú obe letecké spoločnosti. Následne let prevádzkuje jedna z nich. Typickým príkladom je KLM a Air France . Po tom, ako sa mi zvýšili ceny na webe KLM, som išla na web Air France, kde som našla tie isté lety. Ceny na Air France boli pôvodné, tam ich bot nezvýšil.

Ktoré letecké spoločnosti zdvíhajú ceny?

Ja som sa najčastejšie s takýmto zdvíhaním cien stretla pri KLM a Air France. Čo sa týka nízkonákladoviek, tam zdvíhajú ceny všetky spoločnosti. Pri Austrian som naopak klikala veľa (pretože tiež ponúkajú lety do Cancúnu z Viedne) a tam cena nezdražela ani raz.

Od kamoša Peťa (ktorý mi inak pomohol s celým týmto článkom – ďakujem!) mám info, že ceny ani po dlhšom klikaní nezvyšuje British Airways a arabské elitné airlines ( Emirates , Qatar ). Takisto sa “fair” chovajú SAS a Aeroflot na dlhých letoch.

