Návod pre Matoviča ako sa (pokúsiť) stať martýrom

Minister financií Matovič na Sulíkovú ponuku, že ak odstúpi Matovič, odstúpi aj on ako bolestné zareagoval, že to určite nie, aby bol Sulík za martýra. Je pekné, že toto si uvedomuje aj sám Igor, že takéto odstúpenie Richarda je naozaj pre obyvateľov Slovenska, čo sa dosiahnutého týka, obrovské pozitívum. Ak mu vadí, čo určite vadí, takéto ocenenie svojho odvekého rivala, tak sa tu črtá alternatíva hodná kráľa asíce, nech Matovič odstúpi a nebude žiadať odstúpenie ministra hospodárstva. Okrem iného aj preto, že Sulík má na ministerstve rozrobené a nedokončené veci za ktoré sa bude musiet zodpovedať, do problematiky vidí najlepšie a teraz by ho bolo veľmi ťažko nahradiť (z klubu OLANO, SME BORIS či ZA LUDI) , za čo by sa zase musel zodpovedať len Heger a len OLANO. Ak teda chce Matovič urobiť niečo jemu vlastné, nečakané, veľké, dych vyrážajúce a v konečnom dôsledku aj to najlepšie pre krajinu (už aj preto, aby sa tak skoro nevrátila Ficová krutovláda korupčníkov atď.), tak toto je práve ono! Takto by mohol aspoň trochu prekryť svoje prehrešky z minulosti a na záver sa možno aj stať tým pomyselným martýrom.