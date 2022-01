Stratégiou poľnohospodárstva definitívne končí vidiek a začína intervenčný bankový protektorát.

Maškaráda ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka so stratégiou naberá kontúry. Prvou otázkou bola nevyhnutnosť ustanoviť bankára za ministra poľnohospodárstva. Vcelku je pochopiteľné, že nezastavíme vplyv peňazí a bánk na náš verejný život. Pochopím, ak takýto kalkulant bude poradcom. Prečo ale musel byť ministrom ?

Slovenské poľnohospodárstvo je na križovatke. Ak vychádzame z predpokladov, že zločinecký a násilný systém nemôže byť pôdou pre akýkoľvek spoločenský vývoj, potom sa musíme zmieriť s tým, že 70 rokov tolerujeme niečo čo zločineckým a násilným je. A vôbec nič na tom nemení ani rok 1989, pretože ako sme boli svedkami, podvody poľnohospodárskej mafie dosiahli a prekonali komunistickú zločinnosť.

Následne sa musíme ako feudálni poddaní prizerať, ako je nevyhnutné zachovať veľkoplošné poľnohospodárstvo. Definitívne a vedecky odsúdené na zánik. Mor dnešného ekosystému a sociálna cholera vidieka.

Je až neuveriteľné, ako funguje mechanizmus klamania verejnosti rôznymi demagogickými a propagandistickými volovinami, za ktoré by sa nemusel hanbiť ani Goebels. Prejdete za hranice ktorýmkoľvek smerom a ste v ríši kvalitných potravín. Ešte aj na Ukrajinu. A u nás ? Len propagandistické úlety a komická ochrana.

V súvislosti s poľnohospodárstvom je úplne zreteľná slizká stopa kolektivizácie. Bohužiaľ, s katastrofálnymi následkami.

Roľnícke hospodárenie bolo vždy o SLOBODE. Že by toto trápilo dnešné demokratické vlády ? A aká je to demokracia, keď zopár indivíduí riadi všetky procesy rozdeľovania financií. v poľnohospodárstve Je jediný problém. Balík peňazí. Neprehľadný a zločinecký systém prerozdeľovania, ktorý má jediný cieľ - manipuláciu a závislosť.

Niekoľkýkrát opakujem, že hospodáriaca verejnosť v niektorých prípadoch nemala ani potuchy, že také niečo existuje, a v niektorých prípadoch vykopli hneď prvého príživníka, ktorý sa uchádzal o vypracovanie projektu podpory a províziu pre tých hore.

Očakávala sa zmena a ukazuje sa, že k nej príde. Vidiek ovládnu banky. Niežeby som bol proti úverom a naopak, vyzerajú férovejší spôsob ako 2. pilier PRV. Ale o to nejde. Ide o to, že je to priorita. Visieť na gatiach bánk. Pred akoukoľvek obnovou vidieka je záujem - zotročiť.

Stratégia ministra poľnohospodárstva je len sofistikovaným útokom bánk na vidiek. Pre masívnu podporu je tam cítiť zlatokopecký inštinkt, vyťažiť čo najviac. A to čo roľník dostane od štátu odnesie nakoniec banke. A tým, čo nevydalo, sa pozbierame zase všetci. Demokracia ? Nie pokus o feudalizáciu vidieka.

Orgány verejnej moci v oblasti poľnohospodárstva sú prešpikované rôznymi kreatúrami priamo súvisiacimi s totalitným poľnohospodárstvom alebo ich pohrobkami. Je pravdou, že ich bačovanie umožňuje aj permanentná diskvalifikácia a obmedzovanie roľníckeho hospodárenia. Je pravdou, že sa dá aj takto. Ale potom neplačme a nestukajme nad katastrofálnym stavom zdevastovanej krajiny.

Tento stav nie je prirodzený ani normálny. Tento stav je výsledok cieľavedomej lobistickej aktivity, kolaborácie štátnych úradníkov a liknavosti samosprávy. Následkom je zreteľná stagnácia všetkých oblastí života, okrem konzumu a finančnej závislosti.

Stratégia ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka definuje jednotlivé ciele tak, aby nedošlo k žiadnej zmene v podstate hospodárenia na pôde a len pridáva druhotnú finančnú závislosť a zabezpečenie bankových úverov verejnými financiami. To je jediná úloha Vlčana.

Rozhodujúcim deficitom stratégie je absolútna rezignácia opatrení nad rámec povinných opatrení únie, čo spôsobí definitívny sociálno ekonomický rozvrat vidieka a nastolí definitívnu feudálnu podobu poľnohospodárstva. Model, ako nahnať za almužnu ľudí na polia agrobarónov.

Následkom bude konečná a nezvratná podoba spoločenského usporiadania v podobe urbanizovaného a industrializovaného prostredia doplneného veľkoplošným barbarstvom na krajine. A zo zopár grošmi za prácu, ktoré odnesieme - do banky.