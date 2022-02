Anarchisti a lobisti na káve u Vlčana. Dobytkár skončil, dobytok ostal.

Vlčan zrejme s plnými gaťami po svinstve so sviňami začal organizovať seansy pre podporovateľov. Najprv úderka lobistov zastupujúcich agrobarónov, oligarchov a individuálneho mága československého poľnohospodárstva. Potom úderka pozostávajúca z anarchistických mimovládnych organizácií zložených z jednotlivcov a súčasne popreplietaná príživníkmi predávajúcimi značku z regiónov . Toľko k počtom, ktoré mali reprezentovať vidiek.

A na druhej strane bankár, Jahnátkova a Matečnej generálnaa arcisekretárka, vodohospodár a vidieku nie celkom známy a tajuplný poradca so schopnosťami vyryžovať všade, kde sa dá. Odchovaný cicaním bohatých reťazcov znovuzrodený pri cicaní dotácií.

Mimochodom za vidiek sa prišli poďakovať hlavne tí, ktorý o podpore prasiat vedeli a ktorí si svojim úspešným angažovaním dobre prilepšili. Asi to teda predsa bola pravda.

Možno treba dodať, že v svojom okolí počujem viac o identickom postupe ako za čias dobytkárov ako o závisti nad premárnenými peniazmi. Roľníci čoraz viac nemajú záujem ani vstúpiť do kruhu podpory, pretože zistili a na vlastnej koži pocítili zločineckú a vydieračskú podstatu celej schémy a systému. A vôbec je jedno či pre rozkrádanie alebo cielené ovplyvňovanie politikmi a politickým vďakyvzdaním. Pričom výsledkom je väčšinou tak či tak sprenevera.

Vlčanovi a jeho úderke na na stretnutiach čosi nedarí. Hlavne získať dôveru verejnosti. Dezorientácia v komunikácii so samotnou verejnosťou. V rozhlase trepal o prednosti majiteľov pred užívateľmi, teraz zase tvrdil opak a zákony hovoria o podpore modernej poľnohospodárskej VEĽKOVÝROBY, čo určite nie je úprava spoločenských pomerov smerom k roľníckemu hospodáreniu.

A preto tvrdím, že pozemkové úpravy nie sú prvoplánovým presadením verejného záujmu a roľníckeho hospodárenia. Najdôležitejšie je, že predstava o pozemkových úpravách nepreferuje politiky, ktoré sú dôležité pre civilizáciu ale pre podnikanie osôb a skupín.

Ukazuje sa, že sú to podliaci najhrubšieho zrna. A tieto stretnutia to len potvrdzujú. Na jednej strane poklonkovanie lobistickým organizáciám, ktorí sa tvária ako komory a zväzy a na druhej strane anarchistickým jednotlivcom, ktorí vytvorili utierku na utieranie potu z neschopnosti osloviť roľníkov a zabezpečiť im ochranu.

Komická je aj odvolávka na kolektivizáciu, pričom presne tí istí tvorcovia predstavili stratégiu, pri ktorej na ňu zabudli. Proste komunistickí cirkusanti v hábe progresívnej reformy.

Je paradoxné, že pred voľbami sa vytvorila silná podpora pre zmeny. Dnes ostalo len presne to, čo bolo pred voľbami. Kávičkové propagandistické posedenia na ministerstve. Zaujímavé je to, že mali otvorené dvere u každého z tejto skupiny zmeny. Asi majú úplne iné záujmy, keď so svojimi vlastnými predvolebnými podporovateľmi nevedia komunikovať. A tak im ostáva to, čo Mečiarovi alebo Ficovi. Korporácie, lobisti a anarchisti.

Určite neschopnosť súčasného vedenia nie je výsledkom ataku kritikov. Zvonku sa len valí pravda o neschopnosti a prehmatoch vedenia ministerstva. Je to predsa výsledok vnútorného boja o koryto na ministerstve, začaté odstránením klauna MIčovského a nasadením bankára Vlčana.

Pre laikov len treba dodať, že akreditácia PPA bola len jednoduchým scenárom na presadenie skupiny, zaručujúcej kontinuitu s dobytkármi. A ostatné je len show pre plebs.

Jednoducho sme krajina, ktorá čím skôr musí izolovať svoju finančná politiku v poľnohospodárstve a potravinárstve tak, aby jediným zdrojom podpory pre poľnohospodárov boli priame transparentné platby na plochy do 20 ha a stropovanie podpory na konečného užívateľa.

A navyše úplné odstránenie podpory na produkciu inak, ako na klimatickú a agroenvironmentálnu pridanú hodnotu. To ale v našej krajina a jej vodcov táto hodnota musí byť merateľná – čo nie je.

A podpora rôznych lobistických a anarchistických združení je len prekrytie vlastnej neschopnosti a hrubých chýb a námet pre verejnosť rovnako ako pre tých, ktorí chránia našu spravodlivosť a bezpečnosť.

Ide totiž o skupinu definitívne rozkladajúcu tento štát.

Vlčan so svojou úderkou je expert na to, ako si verejnosť postaviť proti sebe. O úplnej dezorientácii v rezorte tohto finančníka svedčí komunikácia o podpore prasiat.

Zrejme už pred tým ako sa stal ministrom bol podľa indícií hlavne maňuškou finančných skupín. A teda niekto v zákulisí odporučil tohto popletu ako vhodného ministra. Samozrejme, v súvislosti s ponukou predchádzajúcich ministrov - poslušný poskok.

Paradoxom je stratégia tejto úderky, podobná presne scenáru Mečiara a Fica. Rozdiel je len v tom, že dnešná úderka sa do vlády dostala hlavne s podporou roľníkov a malých poľnohospodárov. A potom sa pustila do overeného scenára - budeme tárať o malých poľnohospodároch a o predaji z dvora a tým prikryjeme to najhlavnejšie - rozoberanie podpory a dotácie. A tých malých zregulujem až sa stratia. Zastavme ich bratia.

Experti na myslenie v malom a riadenie zdola nahor sa stretli u ministra v Vlčana v zložení najväčších zástupcov slovenských poľnohospodárov a potravinárov. Teda aby sme boli presní, stretol sa s najväčšími lobistickými organizáciami. Pre naplnenie stratégie poľnohospodárstva úplne základný protiklad.

Absolútna nedostupnosť k participácii na politike rezortu zo strany verejnosti. Ani jedna strana zastupujúca verejnosť, len biznismani a ich klany.

Potom je jasné, prečo Vlčan nemá predstavu s stave spoločnosti a rezortu. A predseda parlamentného výboru Karahuta si len tak spak ruky vytvorí raz jahňacie bláznovstvo, potom divinovú mániu a nakoniec farmárske bitúnky ako náplasť na nevyriešenie jediného problému vidieka. Mimochodom riešia to, čo máme vyriešené. Plagiátori.

Pre tých, ktorých to ešte zaujíma treba dodať, že tieto úlety sú len výmyslom ako regulovať a obmedzovať to, čo ako tak funguje a nemá žiadne zásadné obmedzenia. Tak predstavíme reguláciu ako postup k lepšiemu. Ale ak tak len pre tých, ktorí Vás buzerujú a šikanujú.

Politika, ktorá nie je zmenou a ničím novým. Klasický politický podvod.

Pred voľbami pobehovali vtedajšie a budúce politické máňušky po vidieku a sľubovali zmenu. Celá skupina verejnosti podporujúca zmenu vlády sa teraz presvedčila, akú lúzu podporovala.

MOR HO !