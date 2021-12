Ľud vs. bankár Samuel Vlčan a jeho úderka

Minister Vlčan Samuel, bankár, ktorého znalosťami je spájanie bánk pre finančné skupiny poslal do Bruselu stratégiu poľnohospodárstva 2023 - 2027. Začnem fantastickou a podľa jeho slov revolučnou zmenou manažmentu vody v prírode. Myslím, že ešte aj na univerzite v RUSKU kde študoval sa za neho hanbia. Taký chumaj.

Revolučné je len to, že ten poľnohospodársky diletant začal aplikáciu zelenej dohody ireverzibilným bágrovaním toho, čo za 40 rokov vytvorila sama príroda v priestoroch vytvorených ľudskou megalomániou. V stratégii sa to hemží vytvorením remíz, ktoré najprv treba zničiť - nie ?

Asi by som bol za aktivistu a nie odborníka, ak by som vyplakával za zopár zničenými biokoridormi alebo hniezdami, rovnako ako miest pre rozmnožovanie hmyzu. Nevyhnutného ekosystému pôdnych celkov. Ale hlavne je to bezprostredný dôkaz podvodného nastavenia stratégie a jej realizácie. Protispoločensky smerujúcej politike rezortu.

A takéto monštrá majú v rukách náš vidiek. Samozrejme, že nejde o žiadnych poľnohospodárskych revolucionárov, ale ortodoxných marxistov, chytajúcich sa zhrdzavených melioračných rúrok a skrachovaného štátneho podniku. Po AGROKOMPLEXE ďalší revolučný manažment úplne zbytočných inštitúcií a zbytočne vyhodených peňazí.

Ale čo chcete od človeka, ktorý sa obklopuje kreatúrami, ktoré nesú rovnakú genetickú informáciu - Jahnátkov poskok Nouzovská a absolvent večernej univerzity marxizmu leninizmu Bíreš. Dve síce zabetónované, ale vrcholné postavy devastácie slovenského vidieka, ako výkonné kreatúry diskvalifikácie hospodárenia na pôde a rozvoja spracovania potravín.

Takže aby bolo jasné a stratégia to obsahuje- ideme z verejných financií plniť bankové sejfy. Už tu boli všelijaké sociálne podniky a podvody okolo nich, ale taký bombastický útok na definitívne zotročenie vidieka sme tu ešte nemali. Sloboda utopená v bankových sejfoch.

Absolútne zneužitie diskvalifikovanej časti verejnosti, rozloženej ako zrejúce syrečky na bezmocné kluby, na dorazenie v podobe ponúkaného záchranného kolesa bankových úverov zaručených štátom. Tam kde dostanú malí omrvinky, ktoré ešte budú roky vracať a zopár lumpov, ktorí to využijú na obohatenie, ošklbe veľkoplošné poľnohospodárstvo krajinu o väčšinu podpôr.

Podľa môjho názoru absolútne nechápeme, že je koniec jednej éry. Že je konečná. Ponechaním veľkoplošného hospodárenia pre výrobu liehu a biopalív, monokultúrnych plantáží, umelým dýchaním pre štátne podniky v rezorte, ktoré sú dávno v stave klinickej smrti. Hraním sa na podporu ovocia a zeleniny a prípadne bľabotaním o environmentálnych cieľoch len dodýchavame bez možnosti oživenia.

Absolútne nepochopiteľná stratégia podobajúca sa oslavnému eposu o socialistickom poľnohospodárstve, ktorá veľkoryso definuje, kde ponechá pozbierať omrvinky malým a rodinným podnikom.

Pozemkové úpravy ako kolektivizácia 2 stupňa. Bez participácie vlastníkov, len ako záujem agrárnych kruhov a developerských žralokov. A za nimi slizká čiara záujmov o pôdu. Nevidno žiadny merateľný verejný a zelený záujem a ak tak len v záujme udržiavania jedného prúdenia dotačných tokov - Babišstream a pod.. Zelená dohoda ako industriálny projekt korporácií.

Stratégia, ktorá nemá jediný environmentálny cieľ. Len ochranné opatrenia na sanovanie biznis plánov. Nie prispôsobenie sa cieľom, ale ciele ako dôvod industriálneho rozmachu. Biodiverzita preložená do reči Vlčana ako industriálny rozmach z bankových úverov.

Táto úderka nevytlačila Mičovského náhodou. Že im pomohol svojou neschopnosťou, to je druhá vec. Poľnohospodárstvo sa musí vrátiť na cestu, na ktorú sa podujalo nastúpiť pred voľbami a nie podľa plánu tejto diverzantskej skupiny, ktorá pred voľbami špehovala dovtedy, kým nerozložila celú skutočnú stratégiu vidieka..

V akom záujme ? A prečo proti ľuďom ?