Ministerstvo už nemá ani jedného tajomníka. A Vlčan by sa mal pobrať za nimi.

Vrabce na streche čvirikali a dnes je isté, že Vlčan rezort poľnohospodárstva nezvláda. Kamarát zhrdzavených meliorácií a ničenia prirodzených biotopov. Mne osobne rozdeľovanie peňazí ani tak nevadí, pretože z celého tohto spoločného poľnohospodárskeho cirkusu skutoční roľníci ani žiadne peniaze nečerpali. A vďaka tomu nepotrebovali ani nikomu liezť do zadku a nehovoriac o tom, že by museli niekomu odovzdávať provízie.

Preto u skutočných roľníkov hľadať dôvod jeho trápenia je nezmysel. Pokiaľ bola kritika vecná, celé Vlčanovo komando sa len ulievalo a vyzúvalo zo zodpovednosti. Presne ako za Jahnátka a Matečnej. Paranoik, ktorý za všetkým hľadá záujmové skupiny sám taký záujmový je. Za malých a stredných farmárov sa nebojuje človeče jedným štátnym tajomníkom,. To je povinnosť štátu pri mega prostriedkoch ktorými disponuje.

A opakujem niekoľkýkrát verejnosť a ani hospodáriaci roľníci nekradli ani nekorumpovali. Dokonca vôbec pre tento štát neexistujú. A pre upresnenie súčasná úderka hovorí o nejakej alternatíve malého hospodárenia - pajáci. To je všetko, na čo sa zmohla. Ale sila tohto prostredia rastie rýchlejšie, ako schopnosť Vlčanovej úderky zachraňovať kolektivizované priemyselné poľnohospodárstvo.

Tu zlyhala jedna celá inštitúcia a nie jednotlivci. Nás nezaujíma, kto to organizoval, ale ako zlyhalo ministerstvo so svojimi satelitmi. Preto je absurdné, aby nejaký dvojdňový minister, ktorého zakrátko vystrieda ďalší sa na tomto zdevastovanom ministerstve verejnosti ( a nech ju reprezentuje hocikto ) vyhrážal citujem " trestno - právnou dohrou".

Tak za prvé, Vlčan na ministerstvo nepatrí. Má za sebou obchodné bankové transakcie so spoločnosťami blízkymi finančným skupinám. Za druhé úplne evidentne prisluhuje svorke progresívnych marxistov, čo úplne zásadne ohrozuje slovenský vidiek a jeho udržanie na kolektivizovanej báze. Za tretie ako prvý po voľbách bezprecedentne a arogantne narušil činnosť rozvíjajúceho sa mechanizmu zmeny orientácie ministerstva z lobistického bačovania makroekonómov na zdravým sedliackym rozumom manažované ministerstvo.

Podľa reakcie ministra Vlčana je riadne nervózny. Jeho schizofrenické vedenie rezortu, ked´stratégie stavia pre kolchozníkov a pritom si buduje prostredníctvom zbabelcov typu Kyseľ a Balková renomé záchrancu vidieka. Obaja boli dlhodobo škodnou v prostredí malých farmárov a dlhodobo vytvárali kontraprodukciu pre svoje vlastné záujmy.

Takže, nie to je podstatné, že sa peniaze rozdeľovali. Ale to, že ich uchmatli dvaja pusipajtáši súčasného vedenia rezortu. To, že dostať sa k podporám je u nás sci fi seriál, napriek tomu, že žije XY inštitúcií, agentúr a persón s obrovským profitom na dotáciách, samotní roľníci by museli deň noc administrovať nekonečné formuláre vysmiatym byrokratom.

Preto tvrdím, že pre záchranu Slovenka by bolo najlepšie okamžite zobrať rezortu pôdohospodárstva vidiek a roľnícke hospodárenie a súčasne prestať čerpať prostriedky SPP pre ozdravenie podnikateľského a verejného života na vidieku. Paraziti sa začnú pratať ako kazašská oligarchia. Okamžite.

Vlčan ako záchranca persón spätých z obdobím káuz na ministerstve a ktorých posadil alebo drží nad vodou nech bude ticho, kým sám nebude braný na zodpovednosť za devastáciu krajiny bágrovaním melioračných kanálov. A najlepšie, ak už bude ako štátny úradník platiť zo svojho.

Alebo nech sa pratá späť do banky a balamutí klientov úvermi. Vlčan je minulosť už teraz. A už vôbec nie je nejaký reprezentant malých poľnohospodárov, len sa pokúša v tomto prostredí ryžovať body. A už dnes mu môžem odkázať, že tu mu ruže nepokvitnú. A to nie pre to že opozícia, ale preto, že táto časť verejnosti ho presne k týmto karikatúram ráta. Ako ich následovník je podobný ako vajce vajcu svojim persónam z doby Jahnátka.

Tíeto progresívne biele goliere, ktorý nás tu vodia za nos veľmi dobre vedia kto je Kyseľ a Balková. Veľmi dobre vedia ako oklamali malých farmárov a ich spoločné záujmy. Nech do konca života rypú rypákom zem. A za nimi treba poslať aj súčasné progresívne vedenie ministerstva.

Akýkoľvek ďalší zdravý vývoj v poľnohospodárstve a na vidieku závisí od okamžitej reorganizácie ústredného orgánu štátnej správy a jeho rezortných organizácií. Sú skrz naskrz prehnité svojou podstatou a personálnym obsadením.