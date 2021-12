Niečo čo nemá žiadne výsledky - "vysoká úroveň" kontroly potravín.

Ministerstvo pôdohospodárstva zaradilo úradnú kontrolu potravín medzi naše silné stránky s vysokou úrovňou. Ako si vieme klamať ?

Úplne za prvé, ministerstvo pôdohospodárstva nemá ani šajnu, akú úradnú kontrolu potravín máme. Je to preto, že nefunguje žiadna ani minimálna kontrola organizácie úradnej kontroly potravín. Jediným meradlom je audit únie, ktorý posudzuje nadnárodné predpisy a vzťah k spoločenstvu. Úprimne povedané, ak pozrieme na náš trh s potravinami, aj nám majú za čo poďakovať. To čo skonzumujeme my, by asi nepojedli nikde.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Od roku 2018 nebol vykonaný žiadny formálny proces preskúmania úradnej kontroly potravín ministerstvom. Ono je to tak, že ani na jednej strane nemáme profesionálnych a odborne spôsobilých kontrolórov. V dnešnej modernej kontrole vzdelanie, rutina a skúsenosť nestačí.

Treba dodať, že personál by možno aj chcel, ale za almužnu a bez odbornej prípravy sa to nedá. A bez schopnosti komunikácie o riziku už vôbec nie. Prešiel som XY rozhodnutí ŠVPS SR, nájdete tam všeličo, ale preukázať riziko nie. Slovensko potrebuje novú krv v úradnej kontrole potravín a hlavne izoláciu od politického vplyvu. Za dnešných podmienok de facto neexistuje.

Celkom na začiatok je potrebné aj pre laickú verejnosť uviesť, že za bezpečnosť potravín sú zodpovední potravinári. To uvádzam len preto, že ak niekto v tomto štáte prezentuje vysokú úroveň kontroly potravín, lebo nemáme škandály, hovorí o prevádzkovateľoch nie ich kontrole. Ono to celkom tak nie je. Ale my nemáme kontrolu na odhaľovanie škandálov, ale na ich ututlanie prípadne ich odklonenie. Všetko podľa aktuálnej politickej objednávky.

Ak už ide o výsledky účinnosti kontroly, potom sa musíme baviť o počte kontrol, ktoré zistili a zabránili ohrozeniu zdravia ľudí. Tak si z výsledkov ŠVPS SR skúsme priblížiť, ako to funguje.

Celkom aktuálne je cielená previerka tovaru v predvianočnom období. Osobitné náklady, osobitné smerovania, osobitné produkty a výsledok - ani jeden nevyhovujúci produkt. Radosť ? Áno, pokiaľ by to bolo dôveryhodné.

Najviac zistení totiž je v oblasti, na ktorú nepotrebujeme vyhadzovať verejné financie. Predaj potravín po DS a DMT, čo si viete ( ak viete čítať a písať ) prečítať na obale a okamžite obratom požadovať náhradu škody. Je pravdou, že aj v 21. storočí máme spotrebiteľov, ktorí sa utekajú sťažovať s touto informáciou za účelom orgazmu na štátny orgán. Ten im do 30 dní odpovie, že nedostatok je vyriešený a potraviny skonzumované. Jasné, že pri tejto neschopnosti nemáme škandály.

Aký blbý musí byť ústredný riaditeľ ŠVPS SR, ale aj my, ak mu to žerieme, keď permanentne uverejňuje zábery z kontroly zo zamorenými prevádzkami hmyzom a hlodavcami bez toho, aby bola zatvorená čo len jediná takáto prevádzkareň. Garantujem, že potom niektoré prevádzkarne nemôžu fungovať ani ako pneuservis a nie potraviny. Jasné, že pri tejto neschopnosti nemáme škandály.

A tieto hrôzostrašné hygienické zlyhania na hrane všeobecného ohrozenia sú uverejnené spolu s nejakou zhrdzaveným podstavcom chladničky ako rovnocenné ohrozenie zdravia ľudí. Má to tento kontrolórsky laik pomotané. Ale pretože nad nim sú už len väčšie kreatúry ako on sám alebo popreplietaní spoluvlastníci potravinových firiem , inak to ani nemôže vyzerať. Jasné, že pri tejto neschopnosti nemáme škandály.

Čo sa týka analýz potravín, len v poslednom období boli zistené závažné prekročenia limitov zdraviu škodlivých potravín. Aby bolo jasné, nedajú sa považovať za nejaké relevantné výsledky ochrany spotrebiteľa, pretože všetky analyzované potraviny boli do času známeho výsledku - skonzumované. Takže výsledok je taký nemotorný a neúčinný monitoring do štatistiky , pretože aj tieto výsledky nepriniesli ochranu zdravia ľudí ale aké také peniaze do štátneho rozpočtu za pokuty .A to nakoniec také, že zasmiali sa zbrojnoši.

Neregistrovaný prevádzkovateľ a podvodne vykonávajúci činnosť distribúcie potravín dostal pokutu 400 €, prevádzkovateľ za predaj nebezpečných potravín potravín po dobe spotreby 1 500 € a prevádzkovateľ za poškodenú podlahu 5 000 €. Miesto okamžitého vyradenia prevádzkovateľa, ktorý podvádza a ohrozuje zdravie minimálne sankcie a za bizardné stavebné poškodenie likvidačná pokuta.

Mimochodom pokuta za zdraviu škodlivú potravinu je niekedy nižšia ako niektoré bizardné zistenia porušenia predpisov. A to už je podnet pre prokurátora.

A pre nás ostáva pozrieť si pekne namaľované tabuľky so štatistikami. Mimochodom, keď som z kontroly potravín odchádzal v roku 1997, presne týmto som sa lúčil, ako s totálnou blbosťou prezentácie výsledkov kontroly a doklad neúčinnosti. Nie podľa merateľnej ochrany zdravia ľudí ale opačne.

Spotrebiteľ nepotrebuje ďalší štatistický úrad ale istotu rýchleho odhalenia podvodov, rýchle opatrenia, ktoré ho ochránia pred konzumáciou zlých potravín. Ostatné je plytvanie peniazmi, časom a ľudským potenciálom.

Toto je vysoká kvality úradnej kontroly potravín. Fraška, ktorú ak si rozmeníte na drobné podľa samotných výsledkov z ktorejkoľvek strany výsledok je ten istý, klamanie spotrebiteľa úradnou kontrolou potravín.