Poľnohospodárstvo sa stalo banánovým sektorom. Bráni biznis plán agrobarónov a oligarchie pred verejným záujmom.

Ďalším z virtuálnych nápadov ministerstva pôdohospodárstva je novelizácia zákona o potravinách. Iniciatíva nesmrteľných byrokratov a zopár dezorientovaných ( alebo politicky zorientovaných ) združení vytvorila iniciatívu a splodila pridomový predaj. Nádhera. Ale pre koho.

V tomto čase agresívneho útoku pohrobkov kolektivizácie a parazitov na poľnohospodárskej pôde, ničiteľov a przniteľov vidieka, rozkrádačov podpory a feudálnych mocipánov sa ministerstvo rozhodlo urobiť zásadný krok - objavilo našu kuchyňu, kde ešte nie je prítomný veľký brat kontroly a dozoru.

Každý rok budeme ministerstvu hlásiť, koľko zo svojej pestovateľskej a chovateľskej činnosti sme dodali na trh - starej mame, bratovi, rodičom, kmotrovcom a podobne.

Pridomový predaj je symbolom priameho dodávania potravín z dvora. Je symbolom voľnosti, slobody a dohody medzi občanmi. Len absolútne progresívneho kreténa môže napadnúť, že toto treba regulovať. Ukázať pazúry hlúpej a neschopnej kontroly aj v mojej kuchyni.

Slovenská byrokratická úderka zošalela. S kreatúrami ako Nouzovská alebo Bíreš a ďalšími poskokmi a chyžnými každej predchádzajúcej vlády, nasadenými poľnohospodárskymi a potravinárskymi chobotnicami sledujeme ďalej jediný cieľ, likvidáciu demokracie.

Ono to nie je len o tom, že môžeme. To je hlavne o tom, že budeme môcť len toľko, koľko sa im uráči. Presný opak slobodného sveta. Na prvom mieste nie je osratá stolička nejakého smradľavého byrokrata ale sloboda a zodpovednosť. My tu len tárame. Tárame o dostatku potravín o kvalite, o vysokej kvalite kontroly. Všetko toto, ak rozmeníme na drobné je absolútna volovina a klamstvo.

Sme na smiech celému svetu a obzvlášť V 4. Veď my sme sa dostali do situácie, kedy už nie sme tým, kým sme mali byť. Veď okolité štáty idú definitívne na vlne uvoľňovania okov slobodnému roľníckemu stavu. Ako garantovi dostatku potravín a zachovania ekosystému. A my, experti na predlžovanie agónie totality a diktátu, sme namiesto deregulácie oblasti, kde je diktát zbytočný a trebárs prísnemu vymedzeniu zodpovednosti v tejto oblasti, vymysleli reguláciu ponuky z našej záhradky alebo poľa.

Ak som bol doteraz presvedčený, že toto ministerstvo je moloch na likvidáciu slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva, teraz som presvedčený o potrebe občianskeho odporu a nespokojnosti. Nie je predsa možné, aby sme neboli schopní preukázať katastrofálny stav spracovaných surovín a potravín a pritom sa venovali bizardným reguláciám pre nikoho, o ničom a nikam nevedúcim.

Je zrejmé, že tento rezort okupujú persóny mimo verejný záujem. Už len z dôvodu absolútnej odlúčenosti od súčasného pláni obnovy vidieka. Akýsi úchylní ekonómovia, bankári a kolaboranti.

Neuveriteľná fraška doplnená ďalším príveskom s možnosťou predávať - nepredávať potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti. Mačkopes, pričom spoločenská objednávka znela na umravnenie exibicioniznmu Bireša s jeho zrejme neústavnými miliónovými pokutami, pričom za podozrenie zámeny konského mäsa za hovädzie lietali bezvýznamne nízke pokuty. Objednávka nebola na posúvanie prahu ochrany spotrebiteľa ale na nezmyselné šikanovanie za uvedený problém.

Spotrebiteľ vie čítať a písať. Okrem niekoľkých maniakov, ktorí miesto vyriešenia problému na miestne a dohody s predávajúcim potrebujú orgazmus z kontrolnej represie.

V prvom rade je potrebná zhoda na tom, či chceme ďalej civilizovane žiť. Všetci. Agrobaróni a prznitelia vidieka, ktorý spratali predchádzajúce intervencie až taký luxus majú. A teraz by sme sa mali pridať aj všetci ostatní. To znamená, že miliardu na intervencie treba rozdať ľuďom a nie parazitom.

Máš záhradu, sad alebo hospodárstvo, dostaneš peniaze ? Dostaneš peniaze. A ostatné pridáme len tomu, kto nám bude vedieť produkciu zo záhrady, sadu a hospodárstva spracovať. A dosť. Už nikomu viac ani euro. Radšej tisícku všetkým ako milióny desiatim.

Neviem prečo by sme so spoločných peňazí mali platiť kávu agrobarónom a finančným skupinám. Nech si intervenujú vlastné úspory a úvery.

Celkom ako prvé treba nájsť vinníka. Za stav poľnohospodárstva a potravinárstva nesie plnú zodpovednosť riadiaci orgán. Takú organizačnú štruktúru, postavenú na akejsi kolaborácii, keď vodcov porodila schopnosť chrumkania croisantov v Bruselských direktoriátoch a pseudoagentúrach na vymývanie mozgov.

Kdejaký truľo sa našiel v prekladaní preloženého. Vo vykladaní nevyložiteľného. A baránkovia boží - verejnosť to pekne papkala. Je jasné, že toto už nepôjde samo. Ak nechceme revolúciu ale evolúciu demokracie, potrebujeme v prvom rade nový volebný systém a usporiadanie. Pretože tento súčasný produkuje len ďalších a ďalších úchylov.