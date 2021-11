Progresívna vízia ministerstva pôdohospodárstva je skôr halucináciou diletantov.

Ministerstvo pôdohospodárstva vydalo víziu budovania moderného poľnohospodárstva. Už ten honosný úvod pôsobí ako päsť na oko. Však ho robia progresívni marxisti, čo môžeme očakávať.

Veľmi by som si prial, aby slovenské poľnohospodárstvo bolo moderné. Čo by to malo znamenať ? Digitalizovaná a inovovaná pestovateľská a chovateľská činnosť vlastníkov pôdy. Ako základ.

Žiadne polemizovanie o defragmentácii pôdy. Vždy lepšie ako okupácia. A tam to smeruje. Obce budú len oázami ( skôr fatamorgánami ) v púšti.

Lenže, krajina je posadnutá halucináciami diletantov, ktorí ako baranidlo podnikateľských záujmov razia cestu veľkovýrobe. A už vôbec nie som proti podnikaniu, úspešným poľnohospodárskym alebo potravinárskym podnikom. Na večné časy - ale za svoje. Alebo Vlčanove bankové úvery.

Len skutočný darebák a babrák môže postaviť víziu na bankových úveroch. Aby sme presunuli verejné financie bankám. Tento trh a segment nech žije svoj život. Ale SPP sú verejné financie a za nimi nemá byť slizká čiara úchylných makroekonómov. Lúpež storočia.

Jedno je isté. Toto je biznis projekt určitej skupiny. To nie je projekt rozvoja vidieka. Schizofrenici blúzniaci o potravinovej sebestačnosti a plánujúci rast jeho konkurencieschopnosti na svetovom trhu. Hor sa sveta progresívny, hor na hladom mučených.

Táto krajina je vo zveráku progresívnych utopistov, za ktorých sa znova ako vždy pri ľavici skrýva mamut otroctva a totality. Je pravda, že táto vízia má zmysel - pre všetkých tých, čo doteraz. Ostatné je fraška. Záchrana kolektivizovaného "moderného" poľnohospodárstva. Davy zadĺžených vidiečanov, ktorým sa za chvíľu nebude chcieť ani vstať s postele. Áno sľubujú blahobyt na gauči a plné obchodné reťazce. Ako konečnú nezničiteľnej myšlienky komunizmu. Navždy to však zase nebude.

Už tu raz boli ilúzie o zelenom a produkčnom poľnohospodárstve. Vyjdite si za dedinu, v akej púšti žijete a uvidíte ho v priamom prenose. A je to jedno, či ja tam pšenica, kukurica alebo repka. Vám z toho ostane len tá púšť. Ešte zopár rokov. Nepomôžu ani vysoké ploty.

Honosné plány na oklamanie verejnosti o vytvorení akéhosi moderného poľnohospodárstva nie je nič iné ako plán modernej päťročnice ľavicových mutantov. Plán ako odsunúť o ďalších päť rokov návrat ľudí na pôdu a rozobratie dotácií do šrubky.

Hovorí sa, že dva krát do tej istej rieky nevstúpiš. Alebo, že múdry sa učí na chybách druhých. Ale vyzerá to tak, že ob dve generácie pravidlá neplatia.

Najlepšie poľnohospodárstvo majú tí, ktorí ho nikdy nemodernizovali. A neminuli odbočku. Treba dodať, že českí europoslanci ANO a slovenskí PS si pri hlasovaní SPP v línii vízie dobre rozumeli. Asi majú spoločnú DNA. Česť práci - súdruhovia. Nežná bohužiaľ skončila a iná ešte nezačala.

Každopádne to nebude o žiadnom modernom poľnohospodárstve. Ale o modernizácií toho kolektivizovaného. A to nie je to isté.

Žeby bola potrebná defenestrácia ? Ešte stále je čas, kedy si môžeme vyberať.