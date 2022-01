Roľníci všetkých regiónov spojte sa. Pre záchranu vidieka a dostatku potravín.

Výsledkom je diskvalifikácia roľníctva. Dnešnú schizofrenickú úderku symbolizuje povrchná podpora roľníckeho hospodárenia a pri tom orientácia deklarovaná v dôvodovej správe k pôde kde sa prejavili napísané jasne:

PODPORA MODERNEJ POĽNOHOSPODÁRKEJ VEĽKOVÝROBY

Ďakujeme Vlčan, Karahuta, Halgašová a spol. OD ROĽNÍKOV TAK AKO VŠETCI PRED VAMI NIČ NEDOSTANETE . Tí sú ako záloha pre verejnosť nie pre podvody politikov. A vytvorené bublinky kolaborantov a ich svine vedených Kyseľom si môžete podporovať do kedy chcete.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Aj úplný diletant musí registrovať, že ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka je všetko možné, len nie ústredným orgánom štátnej správy pre hospodárenie roľníkov a vidiecky rozvoj. A vo vláde a parlamente nesedí ani jeden poľnohospodár, nie že roľník.

Preto naša krajina vyzerá ako vyzerá a bačujú na nej okupanti pôdy. Nikomu nemožno vyčítať, že na pôdu nechce. Ale komicky vyzerá naša reprodukcia skúseností z vyspelých štátov, ich poľnohospodárskej krajiny a pestrosti vidieka pri diktáte oligarchie a agrobarónov pri v plienkach sa pohybujúcich a na každý pamlsok nastavených byrokratoch.

Vidiek nie je lunaparkom a rekreačnou a turistickou atrakciou okupovanou vekslákmi, ale sociálnym a ekonomickým základom krajiny. Spevokol teroristov, ktorí nás kŕmia všetkým možným, len nie tradičnými potravinami. A filharmónia fidlikajúcich byrokratov , ktorá nás legislatívnym optimizmom o potrebe regulácie regulovaných regulácií snaží presvedčiť, že najlepšie urobíme, ak nás v kuchyni bude odpočúvať potravinová kontrola, Aby sme sa neotrávili. A pri tom jeme miesto hovädziny koninu.

A to je pre dnes všetko. Verejne prehlasujem, že bez reorganizácie ústredného orgánu štátnej správy a oddelenie potravinárskeho priemyslu, poľnohospodárskej veľkovýroby a industrializácie vidieka tu bude do roka a do dňa púšť, spúšť a kŕmenie obyvateľstva korporáciami.

Snáď pochopíme neskôr, že toto je ( bola ) od roku 1948 cesta do pekla. A o ružovom sne socialistického poľnohospodárstva prebratom korporatívnymi a finančnými spoločnosťami ako na dlani môžu snívať len generácie odchované na nekritickom bezhodnotovom virtuálnom marazme.

Je pravdou, že roľníci sú prirodzene individualisti ale pre tento čas platí - roľníci všetkých regiónov spojte sa ! Nie ako proletariát, ale ako záchrancovia slovenského vidieka a dostatku potravín.