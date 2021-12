Vízia ministerstva pôdohospodárstva 2035 - oslava víťazného februára 1948.

Ako široká odborná verejnosť som si preštudoval Víziu spoločných postupov pri budovaní moderného pôdohospodárstva v horizonte roku 2035. Dnes už vieme kam túto spoločnosť posúva progresívna úderka. Sliz nikam nesmerujúcej SDĽ.

Úplná tragédia pre Slovensko a spoločenská katastrofa vízie je, že jej analýza začína v roku 1989. Počíta minulosť zaostávania za posledných 30 rokov, čo je hrubá boľševická demagógia a klamstvo. Intenzívna poľnohospodárska činnosť a devastácia vidieka je výsledkom násilnej a zločineckej kolektivizácie a nie stagnácie po roku 1989.

Naopak, vývoj bol priamym dôsledkom angažovanosti postkomunistických politík reprezentovaných progresívnymi marxistami. Cielene a úmyselne rozkladali poľnohospodárstvo ako olomoucké syrečky a napriek tomu, že sústavne a bez väčších prestávok viedli rezort, ten postupne upadal a stagnoval.

Preto si verejnosť musí pripomínať a rekapitulovať úderky, ktoré tento rozvrat spôsobili a kam patrili. Opakujem, boli a sú to príslušníci progresívnej ľavice, ktorá sa rúti na krajinu a chce ju RESETOVAŤ. Pokrok pekne, po boľševicky. A pretože pokroku už nerozumie ponovembrová generácia, ponúknime im progres. Najlepšie červeno zelený.

Toľko podlosti a falše v jednom strategickom dokumente len tak ľahko nenájdete Jeden biznis plán a nie obraz budúcnosti. Vyžmýkanie krajiny do poslednej kvapky. Nastavenie na čerpanie pomoci pre tých, ktorí sú pôvodcami stagnácie. Parazitov pôdy.

Obsahuje jedinečné a revolučné pasáže, hlavne v podpore mladých a malých. Ako ALTERNATÍVA. To ktorý malamut toto písal. Úplný základ poľnohospodárstva a vidieka je všade roľníckej hospodárenie Okrem banánových republík a kolónií. My to ideme resetovať ako alternatívu. K čomu ? K barbarskému kolchozníctvu ?

Obraz budúcnosti teda ministerstvo nakreslilo. Ako udržiavanie kolektivizovaného poľnohospodárstva, úzkostlivo strážený a diskvalifikovaný rozvoj roľníckeho hospodárstva a hlavne zotročenie obyvateľstva vidieka. Projekt makroekonomických úchylov.

Toto nie je vízia. Toto je účelová analýza úmyselne postavená na výsledkoch poľnohospodárstva po roku 1989 s cieľom transformovať priemyselné poľnohospodárstvo do zelenej dohody. A to nie preto, aby došlo k revitalizácii vidieka a krajiny, ale aby sa znova dostalo aj týmto parazitom a barbarom z podpory bez újmy na profite.

A pritom vzletné plány o podpore malých. Ako pamlsok pre psa. Podhodenie kosti na zavretie papule.

Zameranie na podporu korporátnych celkov a obchodných reťazcov. Každá potravina v tomto dodávateľskom reťazci je pre malého poľnohospodára čistá strata a obrovské riziko. Úplne zbytočná snaha, úplne od veci, úplne od potrieb vidieka. Úplne od záujmov roľníckej verejnosti.

Schizofrénia vízie zahŕňajúca predpoklad potravinovej sebestačnosti, súčasne participácia na európskej potravinovej bezpečnosti a súčasne meranie sebestačnosti produkciou nadnárodných veľkopriemyselných podnikov. Potravinová sebestačnosť s Dánskymi sviňami a Slovenskými kolaborantmi.

Nič proti Dánskym inováciám, ale za verejné financie ? Kde dnes nájdete malé hospodárstvo, lebo sa nedá ? Ako alternatívu. Ako senzáciu.

Komplexné riešenie poľnohospodárstva a vidieka nie je v tejto halucinácii, ale okamžitej a bezprostrednej decentralizácii programu rozvoja vidieka na samosprávu, zásadné zmeny v územnom plánovaní a zastavenie urbanizácie vidieka.

Komplexné riešenie poľnohospodárstva a vidieka je v politike myslieť najprv v malom a zdola hore. A táto vízia je centralistickým paškvilom.

Nie toto nie je vízia obrazu 2035. Toto je predstava bankových bielych golierov pupočnou šnúrou prepojených s agrobarónmi a finančnými skupinami. Táto vízia sa nesmie realizovať.

Našťastie ju písali takí tupci, že zabudli do tejto vízie nastaviť obraz Slovenska 2035. Našťastie to nie je vízia, ale tendenčná analýza a nerealizovateľná predstava.

Ale roľnícka mobilizácia je nevyhnutná. Pomôcť by mal celý vidiek. Ak nechce ostať hladný. Alebo lepšie povedané závislý.