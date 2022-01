Zametanie potravinových škandálov - ŠVPS je kostlivec bez výsledkov.

Bombastické prezentovanie výsledkov úradnej kontroly potravín, ako politická maškaráda je výsledok skostnatenej a nepružnej inštitúcie s názvom ŠVPS SR - Štátna veterinárna s potravinová správa Slovenskej republiky.

Ak by sme nespali na vavrínoch, a niekto kompetentný ( veľa ich tam nie je ) čítal napríklad záverečnú správu ŠVPS SR zistil by, že niečo nie je v poriadku.

Od orgánov úradnej kontroly potravín sa v prvom rade požaduje byť pilierom ochrany zdravia ľudí a spotrebiteľov. A máme štatistický úrad, ktorý maľuje obrázky a grafy tak, aby ukázali opak vyššie spomínanej úlohy. Absolútna väčšina kontrol bez nedostatkov. A zbytok nikoho neohrozujúce bizardnosti.

Ale ak natrafíte na konzervu s hovädzím mäsom a obalom s informáciou o konskom mäse, zbystríte pozornosť. Ale pre excelentnú kontrolu potravín s vysokou úrovňou to je omyl v označení a pokuta 200 €. To je prosím od inštitúcie, ktorá pri zistení potravín po DMT ( čo je minimálne ohrozenie zdravia ľudí ) vyrúbe domácim prevádzkovateľom 1 000 000 €. Načo sa nám šprtať v potravinovom podvode s konským mäsom. Aby sa ľudia zľakli.

Ani náznak dosledovania, čo v tej konzerve naozaj bolo. A to v čase zúriaceho škandálu s konským mäsom ako náhrada hovädzieho. Inak nič proti konine, ale ako podvod ? A nič pre to neurobiť, len sa tváriť, že pokuta. A to nám čo pomôže ?

Takto sme si nastavili úradnú kontrolu potravín. Aby bola všade, len nie tam kde sa niečo deje.

Obrátené štatistické a fiškálne ukazovatele preukazujúce opačnú odchýlku od požadovaného cieľa - kvantifikovať nebezpečné potraviny a prevádzkovateľov pri efektívnom počte kontrol.

Výročná správa ŠVPS SR identifikuje vysoký počet odchýlok od požiadaviek pri riadení bezpečnosti výroby potravín. A pozrime sa. Všetky audity, vykonané v tejto oblasti boli bez nezhôd. To znamená, že boli vykonané bez akejkoľvek účinnosti. Nepredstaviteľné.

Je preukázateľné, že manažment úradnej kontroly potravín je bez odbornej spôsobilosti, že organizácia úradnej kontroly potravín vytvára politické a lobistické mostíky, že generálna časť výsledkov kontroly je o bizardných stavebno technických nedostatkoch, že miliónové pokuty sú výsmechom ochrany zdravia ľudí a krytom pre neúčinnú dozorovú činnosť, že neexistuje trvalá a regulárna vzdelávacia činnosť a odborná príprava personálu s overovaním znalostí, že neexistuje účinný štátny dozor nad úradnou kontrolou potravín a program profesionálneho auditu, že marenie účinnej kontrolnej činnosti pri závažných podozreniach už v zárodku kolaboráciou s prevádzkovateľmi nie je ochrana spotrebiteľa, že neefektívne generické plánovanie so zámerom vykonať kontrolu a nie zistiť odchýlku je marením, že s tým súvisiace meranie kontroly slepými kontrolami na úkor vyhodnotenia kontrol k poštu pokusov je hrob účinnosti..

Neviem si ani predstaviť, ako je nastavený dozorový mechanizmus. Ak nám vychádza, že táto inštitúcia predstavuje vysokú úroveň. Jednoducho to nie je pravda. Ak laici dokážu tejto propagande o bezpečných potravinách na našom trhu uveriť, tak potom len jedna poznámka - je to výsledok samotných prevádzkovateľov. Výsledok úspešnej kontrolnej organizácie by bol opak - každý deň jeden škandál. Ale pri tejto organizácii nehrozí.

Ono to má ešte jednu súvislosť. A to je mimoriadne cenená činnosť ŠVPS SR v únii. A teraz neviem prečo. Hlúpy nie sú, vedia čo robia. A pretože som mal tú možnosť participovať na organizácii dozorovej činnosti štátnej správy vychádza mi jediné. Sú radi, že nevieme nič v pravý čas zistiť. A ostatné promenádovanie s potravinovými škandálni bola vizitka kohokoľvek z kontrolných orgánov únie - len nie ŠVPS SR.

Tak si pri všetkej úcte začnime vážiť prevádzkovateľov, ktorí sú tí, ktorý tie kvalitné potraviny produkujú. A na druhej strane okamžite zastavme ten štatistický cirkus ŠVPS SR a vytvorme modernú organizáciu úradnej kontroly potravín, ktorá nebude strkať hlavu do piesku a triasť sa s každej prichádzajúcej zmeny. Lebo to, že nemáme potravinové škandály neznamená, že neexistujú. Nemať ich alebo nevedieť ich odhaliť, nie je to isté. A to je účel kontroly, nie chváliť sa cudzím perím.

COVID a Ústavný súd ukázal, aké veľké nezrovnalosti existujú pri špecializovanej štátnej správe s výsledkom, že je vôbec otázne ich ústavné ukotvenie v organizácii štátnej správy. Ak sú ústredným orgánom štátnej správy, potom ich vedie politická nominácia ministra, ak nie sú, potom nemôžu byť vydavateľmi a vykladačmi zákona.

V tejto pozícii sú hlavný hygienik a ústredný riaditeľ ako maňušky podľa prstokladu politikov. Je zrejmé, že ak majú byť inštitúcie ako úradná kontrola potravín skutočnými a nezávislými inštitúciami, ich ústredné vedenie nemôže byť formulované inak, ako súčasť vlády.

Ak tu chceme naďalej udržiavať stupídne štatistické šachovanie s kontrolou potravín a naďalej triediť podľa vzorca od buka do buka, tak nie je potrebné nič meniť. Ale ak už, potom si vážení spotrebitelia dávajte veľký pozor čo kupujete a konzumujete. Sito našej kontroly je veľmi deravé.