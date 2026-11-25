Platíte nájom za nevyužitý vzduch? Ako získať v hale stovky m² navyše
Mnohí majitelia firiem a správcovia hál si myslia, že ak im začne chýbať priestor pre sklad alebo kancelárie, jediným riešením je drahá prístavba či prenájom ďalšej budovy. Je to však naozaj tak? Využitie výšky existujúcej haly pomocou oceľových vstavkov je osvedčeným riešením, ktoré šetrí financie a prispôsobuje sa potrebám rastúceho podnikania.
Čo je to halový vstavok? Halový vstavok je samonosná vložená konštrukcia z ľahkých oceľových profilov, ktorá vo vnútri existujúceho objektu vytvorí nové poschodie, vestavbu pre kancelárie alebo skladovú plošinu. Toto riešenie preverila prax v priemysle po celom svete a prináša jasné výhody:
Stavba bez prerušenia prevádzky – montáž prebieha „za sucha“, bez prachu z betónovania a bez obmedzenia výroby pod ňou.
Lepšie využitie vašich priestorov – získate stovky štvorcových metrov úžitkovej plochy pod vlastnou strechou.
Úspora investičných nákladov – zlomok ceny v porovnaní s výstavbou novej haly alebo dlhoročným nájmom.
Od skladových plošín po administratívne zázemie To, čo sa kedysi riešilo len ťažkými zváranými nosníkmi, dnes vďaka presným tenkostenným oceľovým profilom nachádza uplatnenie v rôznych typoch prevádzok:
Skladové medziposchodia (mezaníny) – zdvojnásobenie kapacity skladu bez zaťaženia pôvodnej podlahy.
Kancelárske vestavky – presklené a odhlučnené priestory pre manažment priamo vo výrobe.
Sociálne zázemie – šatne, jedálne a hygienické priestory pre zamestnancov.
Technologické plošiny – úložné plochy pre vzduchotechniku, stroje či materiál.
Čo prináša oceľ do priemyselných vstavkov?
Pevnosť a nízka hmotnosť – vysoká únosnosť pri minimálnom zaťažení základov.
Variabilita rozponov – možnosť premostenia priestoru bez zbytočných vnútorných stĺpov.
Presná digitálna výroba – konštrukčné prvky sa vyrábajú presne podľa návrhu na milimeter.
Flexibilita a demontovateľnosť – konštrukciu je možné v budúcnosti upraviť, rozšíriť alebo presunúť.
Priemyselné riešenia overené praxou Využitie ocele v interiéroch hál nie je neovereným experimentom. Rýchlosť montáže a tvarovú stálosť oceľových profilov denne využívajú výrobné a logistické firmy po celej Európe.
Moderné Steelvia systémy na tieto praktické princípy nadväzujú a prinášajú samonosné oceľové vstavky a medziposchodia navrhnuté presne podľa potrieb vašej prevádzky.