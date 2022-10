14 úspešných ľudí a ich motivačné triky. Necháte sa inšpirovať?

Na úvod

Po ceste k úspechu sa nám môže kráčať ľahšie, keď do toho vložíme svoje srdce, budeme sa sústrediť na prítomnosť a žiť život so svojimi vzostupmi a pádmi tak, aby sme si v budúcnosti, keď sa obzrieme za tým, akí sme boli pred x rokmi, mohli pogratulovať k tomu, akí sme dnes.

Úspešní ľudia môžu byť pre nás vzorom a to nielen preto, že sú medzi nimi brilantné mozgy, či skvelí lídri, ktorí inšpirujú ostatných okolo seba, ale hlavne preto, že sú pre nás dôkazom toho, že sa to dá, podporujúcim našu vlastnú snahu o úspešný život, bez ohľadu na to, čo pre nás úspech znamená. Mali odvahu riskovať a vytvárať nové príležitosti. Mali schopnosť robiť ťažké rozhodnutia a vytrvať, keď išlo do tuhého. Svoj talent a schopnosti pestovali sebadisciplínou a tvrdou prácou na svojich cieľoch.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Mali by sme počúvať, čo nám chcú povedať, a riadiť sa ich radami, pretože vedia ako uspieť. Zobrať si z toho to najlepšie, čo vyhovuje práve nám a aplikovať to do nášho života. Keď sa cítime na dne alebo keď máme chuť vzdať sa, skúsme myslieť na týchto ľudí a na to, čo dosiahli, aby sme si udržali motiváciu. Nezabúdajme pritom na svoje vlastné ciele a na to, čo chceme v živote dosiahnuť.

Nikdy by sme sa nemali vzdávať svojich snov, veď ak si svoje sny dokážu naplniť iní, dokážeme to aj my! Úspešní ľudia našli mnoho rôznych spôsobov, ako si počas svojho života udržať motiváciu. Arnold Schwarzenegger, Elon Musk, Einstein a ďalší.

Tu je 14 motivačných trikov od niektorých z najúspešnejších a najslávnejších ľudí modernej histórie: Poďme na to!

Arnold Schwarzenegger: Majte osobitný cieľ

Arnold Schwarzenegger je jedným z najúspešnejších ľudí, akých poznám. Je skvelým príkladom človeka, ktorý sa nevzdal svojich snov. Ešte keď nebol známy, mal jediný cieľ, vyhrať súťaž Mr. Universe, a tvrdo pracoval na jeho dosiahnutí. Stanovil si cieľ, ktorý chcel dosiahnuť, bol motivovaný a odhodlaný a nevzdal sa.

"Keď ma ľudia videli cvičiť v posilňovni, vždy sa ma pýtali, prečo tak tvrdo cvičíš a stále sa usmievaš? Ostatní cvičia rovnako tvrdo ako ty, ale na tvári majú kyslý výraz. Prečo? Stále som ľuďom opakoval, že preto, lebo mierim k cieľu. Titul Mr. Universe je pre mňa tým cieľom. Takže každé opakovanie, ktoré urobím, ma približuje k dosiahnutiu tohto cieľa. Aby sa tento cieľ, táto vízia, premenila na skutočnosť. Každá séria, každé opakovanie a každá váha, ktorú zdvihnem, ma priblíži k dosiahnutiu tohto cieľa. Takže sa teším na ďalší 200-kilový drep. Ďalší tlak na lavičke je niečo, čoho sa už neviem dočkať."

Na ceste za svojim cieľom možno budete musieť prejsť náročnou cestou, ale kráčate po nej s vedomím, že pracujete na niečom veľkom vo svojom živote. Každý krok, ktorý urobíte, vás posunie bližšie, než ste boli predtým, a to vás urobí šťastnejším človekom!

Bruce Lee: Cvičte ten istý kop 1000-krát

Bruce Lee často hovoril, že nemá strach z človeka, ktorý cvičí tisíc rôznych kopov, ale z človeka, ktorý cvičí jeden kop tisíckrát. Bruce Lee rešpektoval dokonalú techniku a bol očarený tými, ktorí strávili nespočetné hodiny zdokonaľovaním a vylepšovaním svojej techniky.

Existuje fitness koncept, známy ako GSG - Greasing the groove. Podstatou tejto techniky je to, že ak každý deň trénujeme nejaký cvik, pohyb alebo vzorec, s každým ďalším pokusom sa v nás viac a viac zakoreňuje, zdokonaľujeme sa. Nakoniec sa stane našou druhou prirodzenosťou a v dôsledku toho budeme rýchlejší, silnejší, efektívnejší a schopnejší.

Ak by sme túto techniku zaradili do svojho života, ak sa zameriame na pravidelné precvičovanie svojich schopností a zručností, budeme ich precvičovať tisíckrát, nielenže sa zlepšíme, budeme rýchlejší, efektívnejší, s jasnejšou mysľou, ale staneme sa majstrami v tom, čo robíme.

Tim Ferriss: Využite svoj strach

Tim Ferriss je autor, podnikateľ a investor. Je známy najmä vďaka svojej knihe "4-hodinový pracovný týždeň", ktorá bola preložená do viac ako 35 jazykov. Tim vo svojej knihe opisuje, ako efektívne riadiť svoj čas a dosiahnuť viac za kratší čas. Učí tiež, ako sa vyhnúť práci od 9 do 5 a žiť slobodný život.

Tim Ferriss je skvelým príkladom človeka, ktorý využíva nastavenie strachu na udržanie svojej motivácie. Základnou myšlienkou je predstaviť si absolútne najhorší možný scenár zlyhania, ak nedosiahneme svoj cieľ. To nám pomôže zostať sústredení a motivovaní, pretože si uvedomíme, že si nemôžeme dovoliť zlyhať. Ferriss dokonca hovorí o zriadení „finančného pripútania“, aby sa uistil, že sa príliš nevzďaľuje od cieľa. Inými slovami, z neúspechu má taký strach, že obetuje veľa peňazí, aby sa tak nestalo.

Väčšina ľudí má určitú predstavu o tom, ako by vyzeral úspech, keby boli schopní dosiahnuť svoje ciele, ale nemá jasný obraz o tom, ako by vyzeralo zlyhanie. Toto je dôležité rozlišovať, pretože neistota môže mať silný vplyv na rozhodnutia, ktoré robíme, ak nevieme, čo môžeme očakávať.

"Aké sú dôsledky toho, že sa nebudete dostatočne snažiť alebo že zlyhate? Čo je najhoršia možná vec, ktorá by sa v dôsledku toho mohla stať? Ak dokážete odpovedať na tieto otázky, identifikovali ste svoj strach. Keď poznáte svoj strach, môžete ho začať riešiť priamo. Ako môžete strach prekonať alebo minimalizovať riziko jeho naplnenia? Aké kroky musíte podniknúť, aby ste znížili pravdepodobnosť, že sa to stane?"

Ferriss teda odporúča premýšľať o tom, ako by sme situáciu zvládli, ak by sa naozaj naplnila. Pomôže nám to lepšie sa pripraviť na všetko, čo sa mám postaví do cesty.

Povedzme napríklad, že chcete začať podnikať. Máte však strach, že sa vám to nepodarí, že skrachujete a to vás odrádza od toho, aby ste sa do podnikania vôbec pustili. Ak si však predstavíte absolútne najhorší možný scenár, čo to bude, čo budete robiť? Možno si poviete, že si nájdete inú prácu, tak ako predtým a život bude pokračovať ďalej. Najhoršie, čo by sa mohlo stať, je, že by ste museli začať odznova.

Elon Musk: Urobte to dokonalým

Elon Musk je človek, ktorého snáď netreba predstavovať. Zakladateľ, generálny riaditeľ a technický riaditeľ spoločnosti SpaceX. Je tiež zakladateľom spoločnosti Tesla Motors a spoluzakladateľom spoločnosti PayPal. Okrem toho je predsedom predstavenstva spoločnosti SolarCity.

Elon Musk je ďalším skvelým príkladom človeka, ktorý sa vždy snaží posúvať svoje hranice. Chce robiť veci "úžasné" a nebojí sa neúspechu. V skutočnosti považuje neúspech za nevyhnutný krok v procese dosahovania úspechu.

"Myslím si, že je dôležité zažiť poriadne tvrdý neúspech, pretože vtedy sa najlepšie učíte." povedal Musk v rozhovore pre agentúru Bloomberg. "Zažil som niekoľko naozaj dobrých neúspechov a neuveriteľne veľa som sa z nich naučil."

"Musíte sa snažiť o dokonalosť," povedal Musk. Poznamenal, že to bola kľúčová lekcia, ktorú sa naučil, keď budoval svoju spoločnosť, vyrábajúcu elektromobily a SpaceX, na úspešné podniky - nikdy nemôžete byť spokojní s tým, čo ste urobili, ak nie je vaším cieľom absolútny perfekcionizmus v oblasti ponúkaných produktov alebo služieb.

Einstein: Používajte svoju predstavivosť

Albert Einstein je známy fyzik, ktorý vytvoril špeciálnu i všeobecnú teóriu relativity. Známym je jeho citát: "Dôležité je neprestať sa pýtať."

Einstein je tiež známy svojimi vizuálnymi myšlienkovými experimentami ako základným nástrojom na pochopenie fyzikálnych problémov a na objasnenie jeho konceptov ostatným. Einstein teda používal vizualizáciu na riešenie tých najzložitejších fyzikálnych otázok!

To je niečo, v čom bol Einstein veľmi dobrý. Nechával svoju myseľ snívať. Vďaka tomu dokázal dosiahnuť veľké veci. Z toho mi vyplýva, že ak chceme byť kreatívnejší a prichádzať s novými nápadmi, musíme si dovoliť snívať.

Michael Jordan: Buďte pripravení zlyhať

Michael Jordan je jedným z najúspešnejších športovcov všetkých čias. Je šesťnásobným šampiónom NBA, päťnásobným najužitočnejším hráčom NBA a 14-násobným účastníkom Zápasu hviezd. Je tiež majiteľom klubu Charlotte Hornets.

Pokiaľ ide o dosiahnutie úspechu, Jordan o tom vie svoje. Vo svojom živote sa vyrovnal s množstvom nepriaznivých situácií a nikdy sa nevzdal. Jednou z vecí, ktoré mu pomohli dosiahnuť taký veľký úspech, bola jeho ochota zlyhať.

"Počas svojej kariéry som minul viac ako 9000 košov." povedal raz Jordan. "Prehral som takmer 300 zápasov. Dvadsaťšesťkrát mi zverili víťaznú strelu a ja som ju minul. V živote som zlyhal znova a znova a znova. A práve preto som uspel."

Je to skvelá pripomienka, že neúspech je súčasťou procesu.

Warren Buffett: Nehrňte sa do všetkého

Warren Buffett je jedným z najúspešnejších investorov na svete. Je generálnym riaditeľom spoločnosti Berkshire Hathaway a jeho majetok sa odhaduje na 84 miliárd dolárov.

Jednou z vecí, ktoré Buffettovi pomohli dosiahnuť taký veľký úspech, je jeho zameranie na dlhodobé ciele. Nesnaží sa neustále odpaľovať “homeruny”. Namiesto toho hľadá investície, ktoré budú úspešné v dlhodobom horizonte.

Buffett sa musel naučiť veľa trpezlivosti a disciplíny. Jednou z vecí, ktorú sa naučil, je, že by sme sa nemali snažiť hrnúť do všetkého. Inými slovami, nemali by sme sa snažiť robiť príliš veľa naraz.

"Trik spočíva v tom, že sa vôbec nerozhýbet." povedal raz Buffett. "Počkajte si na hody, ktoré môžete zasiahnuť."

To je jeho rada pre každého, kto chce dosiahnuť úspech. Ak sa budeme snažiť urobiť príliš veľa, skončí to len chybami. Namiesto toho sa sústreďme na vykonávanie jednej veci a uistime sa, že ju robíme dobre. To nám pomôže dosiahnuť naše ciele efektívnejším spôsobom.

Oprah Winfrey: Nasledujte svoj inštinkt

Oprah Winfrey je svetoznáma moderátorka, herečka, producentka a filantropka. Je známa najmä vďaka svojej talkshow "The Oprah Winfrey Show", ktorá sa vysielala 25 sezón. Vo svojom živote dosiahla veľa a vždy sa riadila svojimi inštinktmi.

"Mojím najväčším úspechom bolo, že som dokázala žiť svoj život podľa vlastných inštinktov a hodnôt." Povedala raz Oprah. "Nikdy som nedovolila, aby niekto iný riadil môj život alebo mi hovoril, čo mám robiť."

Čo teda odporúča každému, kto chce dosiahnuť úspech? Musíte mať svoj život pod kontrolou a musíte sa riadiť svojimi inštinktmi. Okrem toho musíte byť ochotní riskovať.

Ali: Nebojte sa propagovať samých seba

Muhammad Ali bol jedným z najslávnejších boxerov v histórii. Bol trojnásobným majstrom sveta v ťažkej váhe a je považovaný za jedného z najlepších boxerov všetkých čias.

Jednou z vecí, ktoré Alimu pomohli dosiahnuť taký veľký úspech, bola jeho ochota propagovať sa. Nebál sa hovoriť o svojich úspechoch a chváliť sa sám sebou. To mu pomohlo vyniknúť medzi konkurenciou a pomohlo mu to vybudovať si silnú značku.

"Som najväčší," hovorieval Ali. "Povedal som to ešte predtým, ako som vedel, že som."

Môže to vzbudzovať dojem, že má obrovské ego, ale on bol jednoducho úprimný vo svojom presvedčení. Zároveň mu to pomohlo pri pripomínaní jeho najlepších vlastností ostatným, najmä jeho súperom.

To nám môže ostať ako pripomienka, že nikto iný než my sami nás nebude propagovať. Pokiaľ teda už nie sme megaúspešní, či známe celebrity.

Všetkých nás učili, aby sme boli skromní, pokiaľ ide o naše úspechy. Všimnite si však, že väčšina najúspešnejších ľudí na svete sa rada chváli tým, akí sú úspešní. Nie je to náhoda!

Nezabudnime zostať pozitívni. Ali mal pozitivizmus vo svojej krvi a nedovolil, aby mu niekto stál v ceste. To isté môžeme urobiť aj my, ak sa budeme sústrediť na svoje ciele a vyhneme sa negatívnym ľuďom a vplyvom.

Tony Robbins: Nájdite niekoho, kto už dosiahol výsledky

Tony Robbins je svetoznámy life kouč a motivačný rečník. Je známy najmä vďaka svojej knihe "Neobmedzená sila", ktorá vyšla v roku 1986.

Jednou z vecí, ktoré Robbins učí, je, ako si nájsť vzor. "Musíte nájsť niekoho, kto dosiahol výsledky, ktoré chcete dosiahnuť vy. Táto osoba vás potom môže motivovať a inšpirovať vás." povedal Robbins.

Je to rada nad zlato, ktorou sa riadi aj samotný Robbins. Študoval zvyky mnohých úspešných ľudí a naučil sa, čo funguje a čo nie. My môžeme urobiť to isté, ak si preštudujeme návyky úspešných ľudí a potom ich uplatníme vo svojom vlastnom živote.

J.K. Rowling: Stačí byť úspešný len raz

J. K. Rowlingová je svetoznáma autorka, preslávila sa vďaka sérii o Harrym Potterovi. Ale neprišlo to len tak. Odmietli ju takmer všetky vydavateľstvá, kým konečne získala knižnú zmluvu. Keďže séria o Harrym Potterovi zarába viac, ako ktokoľvek mohol predpokladať, Rowlingová tak má za sebou jeden z tých úspešných príbehov.

“Nemusíte byť úspešný každý deň, stačí byť úspešný len raz v živote. Stačí nájsť tú jednu vec, v ktorej ste dobrý, a sústrediť sa na ňu.”

Will Smith: Vystúp z “bežeckého pásu” ako posledný

Will Smith je herec a hudobník, ktorý je známy najmä vďaka svojim úlohám vo filmoch ako The Pursuit of Happyness a Men in Black.

Smith verí, že na dosiahnutie úspechu musíme vytrvať, aj keď to už ostatní vzdali. "Väčšina ľudí sa vzdáva príliš skoro. Vzdajú to na druhý alebo tretí pokus. Nie sú ochotní zaplatiť cenu."

To je niečo, čo Smith pozná až príliš dobre. Počas svojej kariéry zažil aj neúspechy, ale nevzdal sa. Naďalej tvrdo pracuje a zostáva sústredený. "Nikdy som sa nepovažoval za mimoriadne talentovaného," povedal Smith. "V čom vynikám je smiešna, až chorobná pracovná morálka. Na pľaci vydám zo seba maximum, prekonám v tom každého."

Takže keď budete mať chuť vzdať sa, spomeňte si na slová Willa Smitha a pokračujte. Nikdy neviete, ako blízko ste k dosiahnutiu svojich cieľov. Možno stačí už iba jeden maličký krôčik k tomu, aby sa vám otvorili dvere a za nimi vás čakal váš vysnívaný cieľ.

Matthew McConaughey: Necíťte sa ako obeť

Matthew McConaughey je herec, ktorý je známy najmä vďaka úlohám vo filmoch ako Vlk z Wall Street a Interstellar.

McConaughey verí, že nie sme obeťami svojho života. Musíme prevziať zodpovednosť za svoj život a prestať obviňovať iných.

"Necíťte sa ako obeť, pretože ňou nie ste. Prekonajte to a pokračujte ďalej. Musíte prevziať iniciatívu," povedal McConaughey. “Ak nepreberáte iniciatívu, nežijete.”

“Najprv si odpovedzte na otázku čo pre mňa znamená úspech? Je to viac peňazí? To je v poriadku. Možno je to šťastná rodina, šťastné manželstvo? To znie dobre. Pokračujte v kladení si tejto otázky. Odpoveď sa môže časom zmeniť. Vždy si ju však pripomínajte.”

Sylvester Stallone alias Rocky Balboa: Nie je to o tom, ako silno udrieš

Legenda Sylvester Stallone a ešte legendárnejší jeho výrok z filmu Rocky. “Nejde o to, ako silno udrieš. Ide o to akú silnú ranu dokážeš prijať, znovu vstať a pokračovať."

Ak sa niekedy cítim skleslo alebo mám pocit, že nerobím žiadne pokroky, spomeniem si na Stalloneho slová a pokračujem. Dokážem to!

Na záver

Úspešní ľudia majú rôzne rady, niektoré nás oslovia, iné prejdeme bez povšimnutia. Ale všetci sa zhodujú v jednom. Musíme byť ochotní tvrdo pracovať a nikdy sa nevzdávať svojich snov a cieľov. Či už ide o pracovnú morálku Willa Smitha, alebo o McConaugheyho odmietanie cítiť sa ako obeť, títo úspešní ľudia vedia, že úspech sa nedosahuje zo dňa na deň. Od týchto ľudí by sme sa mali učiť nie preto, že sú slávni, ale preto, že sú úspešní, a ako povedal Tony Robbins, mali by sme nasledovať rady niekoho, kto už uspel.

Nepoznám človeka, ktorý by nechcel mať život, ktorý stojí za to žiť. Život sa skladá z okamihov. Momentov, ktoré si vyberáme. Momentov, v ktorých pretrvávame. Momentov, za ktoré bojujeme. Momentov, ktoré nepustíme z rúk. Oni sú tie, ktoré nás robia tým, kým sme.