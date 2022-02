Agresorom som ja

Kto za toto všetko môže?

Ahojte. Asi všetci dobre viete že za posledný mesiac pribúdalo stále viac a viac správ o vyostrovaní konfliktu na Ukrajine. Ak sa mám priznať tak zo začiatku som tomu vôbec nevenoval pozornosť. Čítal som to vždy len letmo, ako každú inú správu. A však po čase ma začalo mraziť. Správy pribúdali a všetko nasvedčovalo tomu, že možno naozaj vypukne vojna. Nechápal som veľmi čo sa deje. Pýtal som sa doma a ľudí z môjho okolia, kto tú vojnu chce vyvolať a prečo. Začal som si utvárať aký taký obraz z dostupných informácii a pomaly som prichádzal na to, že je to veľmi zložitý a komplexný problém, ktorý sa už ťahá veľmi dlho. Každý deň vychádzalo množstvo článkov o tomto probléme. Čo sa bude diať v najbližších dňoch? Prečo a kto chce vojnu? Kto je skutočný agresor? Aké následky môže mať táto vojna ak naozaj vypukne? Bude táto vojna znamenať koniec života na planéte zem? Kto môže najviac za vyostrovanie tohto napätia, kto je pravý vinník? Naozaj množstvo odborníkov, ale aj nie až takých odborníkov, sa začalo vyjadrovať k tomuto problému.

Nebudem klamať ale doteraz neviem odpovede na niektoré z týchto otázok. A začalo mi to stále viac a viac vŕtať v hlave. Už dva roky tu máme pandémiu, veľa ľudí kvôli tomu zomrelo, ľudia stratili prácu, ekonomika začína krachovať atď.. Ako je možné, že niekto, aj napriek tomuto všetkému, sa bude hrať s ohňom a hovoriť o niečom takom ako je vojna? Ako si to niekto môže dovoliť? Nevidia predsa čo sa teraz deje vo svete? Aký obrovský chaos vládne všade naokolo? Znovu budú zomierať len nevinní ľudia. Tí čo za nič nemôžu. A tí mocní, ktorí za nás rozhodujú, tí by sa mali zodpovedať. Namiesto hľadania možnej mierovej cesty si hádžu polená pod nohy, napínajú svaly a dokazujú si svoju moc. Oni za to môžu. Ich zaslepila moc a vlastná vôľa natoľko, že už nehľadia na nič len na svoje záujmy. Mali by robiť všetko preto, aby zabezpečili mier. Nežijeme predsa v dvadsiatom prvom storočí? Nepoučili sme sa už dostatočne zo všetkých tých ničivých vojen, ktoré ľudstvo zažilo? Toto boli moje myšlienky a ešte kadejaké iné počas posledných týždňov.

Kto je teda skutočný agresor?

Na túto otázku nechám za mňa odpovedať báseň:

Ja:

Agresorom som ja sám

Bijem, kopem, prskám

Špinu všade vysávam

No tým nič nikdy nezískam

Skúmam, hľadám, ukazujem

Na druhých či azda oni sú problém

So sebou však vystáť neviem

Vidím a zároveň som slepý

Stretnutie:

V tej vyrastenej stepi

Tam kde môj život započal

Brodím sa ňou bez cieľa

Nevidím nikoho, len Anjela

Stojí v stepi úplne bez slov

V krvavom, bielom šate

Oči vypliešťam naňho

Prosím vás, kde krídla máte?

Zdvihne hlavu trošku smutne

Pozrie na mňa letmo

V očiach ostne, oheň blčí

Odpovedá nemo

Anjel:

Lietal som ja veľa

Lietal som ja rád

Miloval som všetko

Roztopil som ľad

Svojou láskou horúcou

Čo ťa vždy rada mala

Pomaličky len vnímala

Kto si, čo máš všetko v moci

Najväčší môj smútok nastal

Keď videl som ťa kraľovať

Žezlo si nemal, ani jabĺčko

No aj tak si šiel poľovať

A nepoľoval si na zver

Ani na lesné zvieratá

Lež poľoval si na človeka

Na vlastného brata

Obrovskú si silu dostal

No nevieš ju vôbec uchopiť

Démon v tebe opäť povstal

Nedokážem to pochopiť

Že toľko si toho dostal

A nič si z toho neceníš

Len samé lži a prázdne slová

Čo zas ešte vymyslíš?

Vlci:

Počúvam tie hrozné slová

Z anjelových úst

A za chladnej, tmavej noci

Zbiehajú sa vlci

Okolo mňa vrčia, slintajú

Už už sa vrhnúť na mňa

No v tom medzi nich Anjel skočí

Nevyhnúc sa účinku

Trhajú ho, žerú, jedia

Zdá sa, že majú hostinu

Keď sa nažerú dosýta

Anjel si účet vypýta

Anjelov duch:

Vidíš, že som život dal za teba

Dal som ti žezlo i jabĺčko do ruky

Preto zobuď sa, vetrík ťa už ovieva

A zakrič z plného hrdla: „Agresorom som ja!“