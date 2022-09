Má históriu, ktorá siaha do 14. storočia. Neďaleko mesta je zrúcanina germánskeho hradu a sídli tu poľská policajná akadémia. V posledných rokoch sa Szczytno dostalo do všetkých poľských (a v týchto mesiacoch aj zahraničných) médií niečím výnimočným.

Obytný dom na Śląskej ulici 12, v ktorej sa nachádza 40 bytov a má skoro 50 rokov, je plný moderných technológií. Nie, nenájdete tu žiadne prevratné IT novinky. Obyvatelia domu vsadili na energetickú nezávislosť.

Príbeh sa začal v roku 2014, keď im náklady na kúrenie presiahli 100.000 Zlotých (cca 21.200 €). Ako hovoria obyvatelia paneláku, chudoba ich donútila nájsť nové riešenie. Aby tieto náklady v budúcnosti znížili, obec investovala do zemných tepelných čerpadiel. Vyrobilo sa 24 stometrových vrtov. Okrem toho na streche objektu inštalovali solárne panely s výkonom cca 40 kW.

V roku 2017 odstránili plynové sporáky a prešli na elektrické, ktorých výkon pokrývala fotovoltaika.

Vo svojej energetickej sebestačnosti šli ďalej. Solárne panely inštalovali na staré balkóny. Slnečnú energiu využívajú aj pri ohreve teplej vody. Za celé obdobie získali pôžičky v hodnote 550.000 Zlotých (116.500 €) od Provinčného fondu pro ochranu životného prostredia vodného hospodárstva v Olsztyne a 125.000 Zlotých (26.500 €) použili z vlastných financií. Dnes sú, ako tvrdia, plne energeticky sebestační a navyše, dom predáva nadbytočnú elektrinu do verejnej siete. A to spomínam mesto na severe Poľska, kde je počet slnečných dní menší ako vo väčšine Európy.

Neobyčajný príbeh obyčajného paneláku v Poľsku. A jedna z mnohých ciest, ako sa dnes uberať. Predstavte si napríklad bratislavskú Petržalku, žilinské Vlčince či košickú Furču (či akékoľvek iné sídlisko na Slovensku), kde by v najbližších rokoch vznikali podobné bytové spoločenstvá. Boli energeticky sebestačnejšie a nadbytok elektriny by predávali do verejnej siete, ktorá by slúžila napríklad pre miestne školy či zdravotné strediská.

Je to cesta, kde štát poskytuje príležitosť v podobe ekonomickej a legislatívnej pomoci. Avšak ten prvý krok v celom tomto procese musia spraviť obyvatelia bytových komplexov.