Moja top trojka vyprážaných syrov

Sú nápoje a jedlá, ktoré vznikli v Československu a nenájdete ich nikde inde. Kofola vznikla ako „odpoveď“ na západné kolové nápoje, Vineu sme vyvážali v minulosti až do USA. Obložené chlebíčky so šalátom a vajíčkom vznikli ako chutné jedlo na 2-3 uhryznutia. A známy šalát treska v majonéze mal riešiť jedenie rybieho mäsa v socialistickom Československu.

Vyprážaný syr mnoho ľudí považuje za „domáce jedlo“, veď ho nájdeme v jedálničku najmä v českých a slovenských reštauráciách. Pravda je ale taká, že vysmážaný syr poznali už v minulosti v Taliansku, Grécku či na Cypre. Išlo o vysmážaný syr halloumi, mozzarelu či gorgonzolu. Všetky tieto syry ale boli vysmážane bez cestíčka, alebo len v múke a vajíčku. Trojobal so strúhankou už pochádza z našich luhov a hájov. Využitie trojobalu na vysmážaný syr malo pravdepodobne korene z viedenského teľacieho rezňa. Aj keď sa takýto syr objavil v menu mnohých československých reštaurácií už na začiatku 20 storočia, do gastronomickej normy ho zaradili v roku 1953. Spolu s tatárskou omáčkou a zemiakmi. Syr bol lacnou formou mäsa a dokázal dostatočne nasýtiť „študentov a pracujúci ľud“. Zo „smažáku“ sa časom stal kult. Ementál doplnila gouda, hermelín či oštiepok. Nie je ťažké nájsť aj jeho varianty so šunkou.

Pre vyprážaný syr mám ako vegetarián slabosť. Na cestách naprieč Slovenskom si ho rád dávam na obed a vytváram si vlastnú hitparádu. Rozhoduje viacero faktorov. Čerstvosť, úprava a najmä chuť. Stal som sa tak akoby foodblogerom so špecializáciou na vyprážaný syr.

Rád sa s vami podelím so svojou top 3 reštaurácií.

Bronzové miesto patrí bratislavskej reštaurácií „Fabrika, the beer pub“. Ich vyprážaný syr je sazka na istotu. Už roky chodievam do tejto reštaurácie na obedy a kvalita vysmážaného syru je rovnaká.

Za striebrom si treba zájsť do Prešova a do reštaurácie „Gardenka“. Ponúknu vám vysmážaný syr Volovec so zemiakmi a tatarkou. Tento vysmážaný syr si držal svoje prvenstvo do jesene tohto roka, kým ho nenahradil iný...

Pomyslenú zlatú medailu si v súčasnosti u mňa získala petržalská reštaurácia „Bistronomy“. Tajomstvo ich vyprážaného syru tkvie v tom, že ide o vysmážaný farmársky kravský čerstvý syr. Mňamka!

Ide o moju osobnú top 3-ku k 31.12.2022. Ak patríte aj vy k priaznivcom vyprážaných syrov, napíšte mi váš tip do komentáru. Či už pôjde o smažák z Čiech alebo Slovenska. Z bufetu, kantíny alebo nóbl reštaurácie. Rád ho vyskúšam a možno vďaka vám zmením poradie v mojej top 3-ke.