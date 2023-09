Žobre sa už aj na internete. Žobrák je osoba s ktorou ste sa už určite stretli na frekventovanom mieste. Spolieha sa na dobrotu, veľkorysosť, prebudí vo Vás ľútosť. Žobranie môže byť aj veľmi dobrý spôsob podnikania. Nechcem sa však zaoberať týmto druhom žobrákov, ktorí sú všeobecne známi. V našej spoločnosti je nie nevýznamná časť ľudí, ktorí vôbec nie sú odkázaní na nejaké milodary, ale napriek tomu, ak je príležitosť, natiahnu ruku. Žasnem nad tým ako sa posledné roky rozdáva zo spoločného. Veď štát, to sme my všetci. Keby aspoň bolo z čoho, ale je to na úkor zadlžovania. Nemyslím teraz na menšiny a ľudí z pochopiteľných dôvodov závislých na dávkach. Robí sa mi nevoľno, keď vidím teraz pred voľbami na každom druhom bilborde sľuby pomoci/rozumej rozdávanie peňazí žobrákom/.Žobráci sa majú na čo tešiť. Podľa výsledkov volieb uvidíme aké percento žobrákov je v našej spoločnosti. Jedinou možnosťou ako tomu predísť, je, že sa ľudia ktorí vytvárajú hodnoty a nežobrú, zdvihnú a pôjdu voliť.