Prečo súčasný riaditeľ TANAPu neuvádza vo svojom životopise všetko úplne a pravdivo?

Pred výberovým konaním na riaditeľa Správy Tatranského národného parku Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo na svojej webstránke na základe súhlasu životopisy štyroch kandidátov. Medzi nimi je i životopis Pavla Majka, ktorý je už 15 rokov riaditeľom Správy TANAPu. profesijny-zivotopis_pavol-majko.pdf (minzp.sk)

Je preukázateľné, že Pavol Majko v ňom mnohé podstatné údaje neuviedol vôbec a viaceré neuviedol pravdivo, lebo ak by všetko uviedol ako to bolo, tak by si o ňom verejnosť aj výberová komisia urobila skutočný obraz, ktorý s úprimnou ochranou prírody nemá až tak veľa spoločného.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Napríklad pri firme Interwood uviedol, že riadil len výrobu drevodomov pri aquaparku, ale neuviedol hlavnú činnosť tejto spoločnosti, ktorej sa venoval aj osobne a to nákupu dreva z Tatranského národného parku na ďalší predaj, napr. sám zabezpečoval v roku 2004 nákup 40.000 m2 a podpisoval zmluvy aj objednávky na dodanie dreva Štátnymi lesmi TANAPu (pre lepšiu predstavu ide o 1300 kamiónov dreva vyvezených z Tatier). Tiež nespomenul firmu Ekofarma z Liptovského Mikuláša, ktorej bol zamestnancom a ktorá v roku 2006 dostala pokutu za nelegálnu ťažbu dreva neoznačených stromov. V rozhodnutí o pokute sa hovorí, že túto firmu ako poverený zamestnanec a teda nezákonne konanie obhajoval Pavol Majko.

A prečo nespomenul v životopise, že už 15 rokov nezvláda alebo ani nechce zabezpečiť zónaciu národného parku, avšak veľa času a úsilia venuje ochrane kamzíka a ako výkonný riaditeľ Občianskeho združenia Les veselo podpisuje zmluvy s Environmentálnym fondom, kde prijal na údajný monitoring a výskum tatranského kamzíka pre Občianske združenie Les štátne dotácie v sume vyše 300.000 eur. Je v poriadku, aby Tatranský národný park viedla taká osoba, ktorá sa prezentuje tendenčne a v životopise o sebe uvádza nepresné údaje a tie kontroverzné účelovo zamlčuje? Bude tento človek naďalej riaditeľom najstaršieho národného parku?

Ak Vás zaujíma viac zo života súčasného riaditeľa TANAPu a v čom sú si pán Majko a pán Fico v sľubovaní podobní, prečítajte si o tom rozsiahlejší článok publikovaný iniciatívou Milujem zelené Tatry, kde nájdete aj množstvo dôkazov ako sú zmluvy spoločnosti Interwood, a.s. alebo rozhodnutie Obvodného úradu Kežmarok o spomínanej pokute z roku 2006.

V TANAPe trvá éra Roberta Fica alebo čriepky z príbehu Pavla Majka - Machaon International