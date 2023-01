Posolstvo najslabšieho článku reťaze

Autor: Sex času s nulou, Emócie v celofáne, Adamovo rúcho, Gény Tálie, Líšky v Rozprávkove, Slivovica - dostupné v kníhkupectvách a na esofia@esofia.sk. Časť tvorby bola preložená do ukrajinčiny a srbštiny. Spoluautor: Ako soľ, Samostatnosť a samosprávnosť školy. Vydavateľ: Zlodej bozkov (G. Glovacký). Absolvent dvoch vysokých škôl z troch, pedagóg aj v USA, novinár, riaditeľ školy, tréner, metodik olympijských športov, rozhodca, publicista, básnik, promotér, rozprávkar, člen Spolku slovenských spisovateľov, zakladateľ, majiteľ Víkendovej školy športu, ŠK a spoločn. ESOFIA, autor, investor, staviteľ, majiteľ šp. areálu ESOFIA. S tenisovým zverencom nás zaradili do Knihy sl. rekordov. Vysadil som 80 stromov. British Publishing House LTD - BRITISHPEDIA ma zaradilo do Encyklopédie Osobnosti Českej a Slovenskej republiky. Vážim si to, nepracujem pred kamerou ani mikrofónom. Viac ma to zaväzuje aktívne podporovať dianie k hlbšej ľudskosti človeka, vo výchove, vzdelávaní, kultúre, športe. Zoznam autorových rubrík: HOLUB V HRSTI, ROZUM NA STRECHE, Nezaradené, Súkromné