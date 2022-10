Atlas zabudnutých miest je zaujímavou knihou, už aj ten nápad, zozbierať informácie o prázdnych budovách, opustených miestach, spustnutých destináciách, ukončených cestách a o zastaraných inštitúciách v celom svete je pozoruhodný. Pritom je to pekná reprezentačná kniha v tvrdej väzbe.

Schéma opisu jednotlivých miest je rovnaká - stručný popis histórie objektu, či daného miesta, orientačná mapka, prípadne situácia objektov v danej lokalite. Všetko je doplnené dokumentárnymi fotografiami. Bol som zvedavý, či sa tam neobjaví aj nejaký náš objekt, napríklad opustený kaštieľ, ale nie, do takých podrobností autor nešiel. V jeho výbere sú len väčšie prípady.

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že to autor (Travis Elborough) všetko preskúmal na vlastné oči, ale asi to tak nie je. V závere knihy je vecný register, zdroje obrázkov a obsiahly zoznam literatúry. Knihu nie je nutné čítať ako román, skôr by som to prirovnal akejsi "malej" encyklopédii ľudských nedomysleností, aj zmien zapríčinených vývojom udalostí, vplyvom zmien techniky a tiež myslenia generácií.

Zaujímavé je, že z krajiny bývalého Sovietskeho zväzu je tam uvedený len jeden objekt, ponorková základňa na Kryme. Ktovie akému účelu a či vôbec dnes slúži... Z prázdnych budov by som spomenul jadrovú elektráreň Žarnowiec v Poľsku, neďaleko Gdanska, o ktorej znova uvažujú, že by ju predsa dokončili. Nemenej zaujímavý je prípad opusteného miesta na Aljaške, súvisiaci s ložiskom vzácnych minerálov.

Ako čerešnička na torte je v závere medzi zastaranými inštitúciami opísaný aj príbeh väznice Alcatraz v Kalifornii USA. Možno, ak raz budem mať čas a dosť voľných euráčov, pohľadám všetky opustené stavby a zmarené zámery na Slovensku.

Travis Elborough (Martin Brown, mapy), Atlas zabudnutých miest, Ikar 2022