Keď otvoríte knihu ako táto, hneď sa musíte držať, ako to naznačuje jej titulok. S tým držaním to myslím tak, že sa pripravte na rozprávanie o živote dievčaťa, ktoré sa odsťahovalo z Chorvátska do USA a tam prežíva svoje ťažké i svetlejšie obdobia. Najprv sa stane matkou dvoch detí, potom príde rozvod. Ako to už v živote býva, po rozvode sa našiel priateľ, ktorý sa ujme aj funkcie otca jej dvoch detí.

Pohoda to stále ešte nie je, Kristína sa snaží uplatniť svoje umelecké a tvorivé ambície, ale aj tam sa striedajú úspechy s nepriazňou vrtkavého osudu, kým nenájde to "pravé orechové". Hlavnou témou jej rozprávania je však úloha matky dvoch detí. Z tejto pozície plynú jej rady pre ženy s podobným osudom. Vzdialene mi to v tých pasážach pripomenulo Halinu Pawlowskú v jej vtipných televíznych reláciách, lebo aj Kristína má zmysel pre humor.

Ani v tomto prípade nepatrím do cieľovej skupiny tejto knihy. Občas sa mi dostanú do rúk aj také. Vtedy dúfam, že podobné knihy nájdu porozumenie aj u manželky, u dcér, či u vnučiek, alebo po čase aj na úrovni pravnučiek... Kniha môže poslúžiť viacerým členom rodiny, zvlášť, keď prináša aj životné poučenia a rady. V každom prípade som si ju prečítal so záujmom a sem-tam som sa nechal aj inšpirovať a samozrejme, držal som sa...

O osudoch dievčaťa z Chorvátska, už viac radšej nenapíšem, nech príbeh ostane utajený pre jej budúcich čitateľov. Ako v každej knihe aj tu ma zaujali niektoré myšlienky, ktoré som si vypísal:

Pasovať sa so životom bez humoru je ako jesť polievku vidličkou.

Zostaň taká, aká si, Kristína. Chytila ma za plecia a ja som sa snažila nepocikať od radosti...

Manželstvo, alebo iný podobný vzťah... v mnohom pripomína obchodný vzťah. Áno, romantika a intimita sú dôležité, ale tvoria hrozne malé percento dní, ktoré prežívate...

Raz som počula, že zdravý vzťah je taký, v ktorom sa človek cíti "zviazaný aj slobodný".

Stretli ste niekedy "superkritického" človeka, ktorý viedol šťastný a spokojný život? Nie!

Na záver ešte malá kvízová otázka z knihy: Musíte vysloviť nahlas každý svoj názor? - Odpoveď nájdete na strane 212.

.-.

Kristína Kuzmič, Drž sa!, Ikar, 2022