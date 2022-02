Pri výbere kníh na čítanie si nehľadám len ľahké, romantické príbehy, detektívky, či sci-fi. Občas siahnem aj po niečom náročnejšom, čo rozširuje čitateľský obzor a prináša nové poznanie. Psychoanalýza je v mojich doterajších predstavách niečo tak tvárne, ako je tvárna samotná osobnosť človeka. Zrejme je ťažké nájsť univerzálnu mierku hodnotenia psychických, či rozumových vlastností osobnosti. Nejakú hrubú šablónu na to asi treba nájsť, keď sa psychoanalýza má dostať do všeobecnej praxe. Freud sa o to usiloval po celý život pri liečení svojich pacientov a svoje poznatky v hojnom počte publikácií zverejňoval.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Táto kniha je hlavne o živote Sigmunda Freuda, o počiatkoch psychoanalýzy. Jeho život je veľmi dobrým príkladom neúnavného človeka, lekára a vedca, ktorý celý svoj život venoval skúmaniu ľudskej psychiky a rozpracoval koncepciu psychoanalýzy. Najzaujímavejšie na tom je, že svoje poznatky a teórie, ktoré opísal v knihách, vždy podľa svojich nových poznatkov menil, upravoval, prípadne aj čiastočne zavrhol. Bol to jeho spôsob ako dospieť ku stále lepším, presnejším výsledkom.

Autorka sa príliš nezaoberá samotnou psychoanalýzou aj keď v záverečných kapitolách sú podrobnejšie popísané Freudove názory na osobnosť človeka, ako sa vyvíja od okamihu narodenia. Aj keď sa jedná o množstvo životopisných údajov, je táto kniha čitateľsky príťažlivá. Čitateľ sa však musí orientovať v základných historických dátumoch.

Vývin osobnosti človeka delí Freud na tri štádiá. Základom je ID (ja), čo predstavuje to, s čím sa človek narodí a slúži to na uspokojovanie jeho základných životných potrieb. Nad tým je ego, ktoré získava výchovou a ustaľuje sa okolo 4 rokov veku kontaktom s okolím. Úplne navrchu je "superego", ktoré predstavuje spoločenské, morálne a náboženské obmedzenia. Možno som to značne zjednodušil, možno nepochopil (som v tomto smere laik).

Moja orientácia v historických dátumoch - Freud sa narodil na Morave 6. mája 1856, teda v čase rýchlo sa meniaceho sveta. V roku 1866, keď sa skončila Rakúsko - Pruská vojna, mal Freud 10 rokov. Môj pradedo, ktorý sa narodil v roku 1835 v dedinke pod hradom Kost na okraji Českého raja, sa v tej vojne zúčastnil na strane Rakúska ako 31 ročný a po bitke odišiel do civilného života a usadil sa na južnom Slovensku.

Nie všetky Freudove názory boli vedeckou komunitou akceptované, a ako som už spomenul, aj sám na základe nových skúseností ich upravoval. To považujem za sympatický rys jeho osobnosti.

Zaujímavou pasážou je kapitola o snoch. Freud skúmal sny, napísal o tom vedecké pojednanie. Sny sú zaujímavou oblasťou, nad ktorou sa každý človek občas zamyslí. Sú rôzne (zväčša zábavné) snáre, ale myslím si, že vyvodzovať zo snára nejaké závery do života nie je dobré. Myslím si tiež, že sny sú odrazom reality, zdravotného stavu, ale aj mnohých dávnych životných zážitkov človeka. Ale to je len môj názor...

Freud fajčil cigary, napriek rakovine v neskoršom veku neprestal a fajčil prakticky až do konca života. Kvôli svojej chorobe podstúpil veľa operácií. Zomrel v Londýne 23. 9. 1939.

Táto kniha o Freudovi je určená širokej verejnosti, preto je čitateľsky veľmi prístupná. Nezaoberá sa príliš odbornou stránkou psychológie a psychickými poruchami. Bol som príjemne prekvapený výborným štýlom a čitateľskou prívetivosťou knihy. Obsahuje veľa fotografií, ktoré knihu spestrujú a samozrejme sú v nej odkazy na zdroje, z ktorých autorka čerpala.

Toto rozhodne nie je všetko, čo robí knihu zaujímavou, je toho oveľa viac.

Ruth Sheppard, Freud, človek, vedec a zrod psychoanalýzy, Ikar 2022