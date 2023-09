K tejto knihe som sa dostal trochu neskôr, predbehla ma manželka a musel som počkať kým ju dočíta. Najprv som sa tešil, že mi napíše, alebo nadiktuje svoje dojmy z knihy, ale ani to nevyšlo, len mi prezradila, že kniha ju zaujala, že si ju iste rád prečítam. Tak som s takou jednoduchou reklamou začal čítať a šlo to veľmi dobre. Kniha je výborne napísaná, nesklamala ma. Podľa istých charakteristík mi však bolo skoro jasné, že autorkou je žena... Myslím to tak, že vo vzťahoch muža a ženy, žena dáva väčší priestor na opis krás muža a muž zvyčajne naopak. Inak sa samozrejme dielo predstavuje hlavne svojou kvalitou bez ohľadu na autora.

V stručnosti, v knihe Hotel plný tajomstiev je kopa tajomstiev a podarilo sa ich odhaľovať postupne tak, že najväčšie záhady sa čitateľovi ukazujú až v závere a tak to má byť. V poslednej tretine som knihu nerád dával z ruky. Ale nielen tajomstvá sa nájdu v tejto knihe. Keď sa jedná o vzťah aktuálnej riaditeľky rodinného hotela Wallner na prelome rokov 1877 a 1878 v čase vrcholenia plesovej sezóny, mesto a samozrejme aj hotel, sa preladia na trojštvrťový takt valčíka. Práve najväčší ples sezóny sa má uskutočniť v hoteli Wallner.

Ako naprosto cudzí element sa do tejto cisárskej a valčíkovo-plesovej doby Viedne dostane Američan Elijah. Ubytuje sa práve v hoteli Wallner, lebo tam vedie stopa ku strácajúcim sa kódom amerického zastupiteľstva vo Viedni. Čírou náhodou sa zrazí s riaditeľkou hotela Máriou a na ulici jej zachráni život... Táto niť sa potom rozvíja v rôznych podobách. Zvláštnosťou je, že Elijah je, napriek svojmu dospelému veku a skúsenostiam finančného vyšetrovateľa, panic (slovo, ktoré sa v dnešnom svete často nevyskytuje). Proste, je to tvrdo vychovaný Američan v celibáte a aj abstinent...

Čitateľ sa musí pýtať, ako to dopadne a čo na to Mária? Mária ako výkonná riaditeľka si občas dožičí nejaké potešenia (raz za týždeň). Medzi ňou a Elijahom to od začiatku iskrí. Elijah o mileneckých vzťahoch nevie nič, ale rýchlo sa učí. Našiel vo Viedni erotické kníhkupectvo a z kníh si to všetko naštudoval. Ako dopadlo milovanie podľa učebníc? To sa dozvie čitateľ (str. 333...). Elijahov celibát je len takým malým súkromným tajomstvom, ale hotelová tradícia zasahuje do cisárskej rodiny a to môže byť nebezpečné. Mária prežije niekoľko atentátov a dokonca aj únos. Hádajte, kto ju zakaždým zachráni.

Podľa svedectva tejto knihy to v tých časoch Viedeň žila nielen valčíkom, ale aj inými prepletenými rozšírenými voľnými vzťahmi. Ale inak "Tento príbeh je fikciou, všetko je výplodom autorkinej fantázie..." a kde inde, ako vo fantázii by sa mali rodiť takéto spletité dramatické príbehy...?

Diana Biller, Hotel plný tajomstiev, Slovenský spisovateľ, a.s. 2023