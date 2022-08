Colleen Hooverová napísala knihu založenú na vlastných skúsenostiach. Hlavná hrdinka príbehu Lily zažila dve veľké lásky, prvú v dome svojich rodičov a druhú ako úspešná podnikateľka. Končí sa to nami znamená, že nechce skončiť ako jej matka, ktorá zažívala hrubé správanie a týranie od svojho manžela.

Keď Lilin otec zomrel a Lily mala predniesť smútočnú rozlúčkovú reč, matka jej poradila, aby vymenovala všetky dobré vlastnosti otca. Ona začala a po "dvojbodke" ostala ticho a nepovedala nič. Tak symbolicky sa vyjadrila o svojom otcovi.

Rodinná história sa niekedy opakuje a Lily by to nechcela zažiť. Napriek tejto hlavnej nitke, ktorá je motívom knihy, Lily zažíva nové krásne chvíle a zdá sa, že všetko už bude ako má byť.

Lily má silnú spomienku z detstva na svoju prvú lásku. Vtedy si písala intímny denník, kde má všetko s úprimnosťou zapísané. Denník a ešte niekoľko maličkostí však môžu byť príčinou nových nedorozumení. Keď stretne opäť po rokoch svoju starú lásku, začína sa v nej súboj pravdy a dobra, trhanie pút s minulosťou, alebo nadväzovanie?

Ak sa ma opýtate, prečo som si vzal túto knihu, neviem. Je to klasický "ženský román", aj keď v modernom vyhotovení, mne sprostredkoval pohľad, takpovediac z druhej strany na problém týraných žien. O opačnom garde sa veľa nehovorí, ale iste aj to existuje... Spolužitie v manželstve má svoje úskalia, ale ako sa hovorí, nič lepšie ako rodinu pre základ spoločnosti nepoznáme.

Po zdolaní počiatočných úskalí som sa zahĺbil do knihy so záujmom a nakoniec nebola núdza o napätie a prekvapenia. Možno len hádať, ako sa Lily rozhodne. Ťažko povedať, aký je možný okruh čitateľov tejto knihy, rozhodne však môže byť vhodným poučením a nazretím do problematiky rodinného násilia: "Ostali by ste s milovaným človekom, ak by vám ublížil?"

