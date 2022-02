Romantický príbeh z roku 1811 zo starého (dobrého) Anglicka by sa mohol stať hocikedy a možno aj dnes v 21. storočí. Samozrejme, kulisa vyššej spoločenskej vrstvy by sa dnes ťažko napodobňovala. A možno ani nie, veď isté spoločenské pravidlá a tzv. spoločensky očakávaná pretvárka sa vyskytuje aj dnes, ale asi viac vo "vyššej" vrstve spoločnosti.

Napriek tomu, čo som napísal v úvode, Lisa Berne opísala romantický vzťah dvoch zaľúbených tak, ako by to bolo v našich časoch. Zaľúbenie asi inak nemôže prebiehať, ak je naozajstné, musí byť úprimné a bez tej spoločnosťou vyžadovanej krycej vrstvy. Príbeh v tejto knihe, od prvého náhodného bozku až k záverečnej kapitole, je plný napätia a nečakaných zvratov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Začína sa čistou romantikou v úvode, náhodným stretnutím a pokračuje viacerými zápletkami. Inak to vari ani nemôže byť, keď ide o Gabriela, bohatého dediča slávneho rodu a jeho nevestu z chudobnej rodiny. Lívia je chudobná ako kostolná myš, dokonca nedostane ani veno. Stále je otázne, či zvíťazia vášne, alebo spoločenské konvencie.

Nečakané zasnúbenie a vôbec vzťah Gabriela a Lívie mi jemne pripomenul naše Dobrodružstvo pri obžinkoch (Palárik), či príbeh z hry Pigmalion (Shaw). V každom prípade som sa pri čítaní výborne zabával. Nechýbajú ani detailné, ale vkusné opisy intímností Gabriela a Lívie, takpovediac na dnešnej úrovni, a to ešte pred svadbou.

Vzrušujúce čítanie príbehu s anglickou uhladenosťou a strojenosťou, je aj príťažlivým a hodnoverným opisom ľudských vlastností, ako by to bolo v našom čase. Ani v predposlednej kapitole ešte nie je jasné ako to skončí, či bude zaľúbenie korunované veľkou láskou, ako to býva v rozprávkach.

Knihu odporúčam na príjemné voľné chvíle pre tých, ktorí majú radi pekné romantické príbehy o láske a spoločenských vzťahoch v historickom kontexte.

...

Lisa Berne, Nevestin bozk, preložila Andrea Vargovčíková, Ikar 2022