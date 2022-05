Kniha Hany Lasicovej, aj keď je to vlastne rodinná kronika sa číta ako pravdivý historický príbeh, aj stručný prehľad história našej generácie (myslím tým generáciu narodených v 40. rokoch minulého storočia). Hana Lasicová píše o svojom otcovi - "Všetko o mojom otcovi" a kniha vyšla vo vydavateľstve Ikar v roku 2022. Inak je to kniha dosť "ťažká" (váži viac ako 1000 g), čítať v posteli sa dlho nedá...

Formálna stránka textu je rozhovor, dcéra dáva otcovi otázky a on na ne odpovedá. Je tam aj veľa fotografií a kópie niektorých dokumentov a autorských textov Milana Lasicu. Na mnohé z tých otázok by som tiež rád odpovedal, ak by sa ma dcéra spýtala. Asi by som odpovedal podobne, aj keď som sa žiadnej slávy nedočkal, aj keď môj rukopis je dosť podobný Lasicovmu, po týždni po sebe ťažko prečítam napísané, preto píšem radšej na stroji, alebo v modernej dobe na počítači.

Knihu o Milanovi Lasicovi som začal čítať s istými rešpektom, dávkoval som si kapitoly opatrne, ale neskôr som mal pocit, že si ju musím šetriť, aby sa mi tak skoro neminula. Je to kniha hlavne o rodinnej histórii, o názoroch na svet a umelecké pôsobenie Milana Lasicu je len v pozadí životného príbehu, aj keď dôležité momenty tam sú spomenuté.

Mnoho vecí, ktoré spomína o svojom otcovi a o svojich predkoch postihlo aj môjho otca a jeho generáciu. Milan Lasica nikdy neurobil chybu a neangažoval sa v politike. Aj jeho vystupovanie v televízii bolo vždy rozvážne, názory múdre, ktoré nikoho neurážali. Aj dialógy so Satinským boli síce v danej dobe kritické, ale ich humor aj satira boli vždy inteligentne podané.

Raz sme sa stretli v Karlových Varoch s Radimom Uzlom, podzravili sme sa ako starí známi a chvíľu sme zotrvali v priateľskom rozhovore. Bolo to zvláštne, ale príjemné stretnutie. Raz možno aj moja dcéra o tom napíše. Milana Lasicu som osobne nikdy nestretol, len raz to bolo na spadnutie. Odchádzali sme z Eurovey a dnu práve vstupoval Milan Lasica s dcérou. Zakýval som na pozdrav, Milan Lasica nezareagoval, ale jeho dcéru to rozosmialo. Tak predsa... A bolo to pekné.

Nedávno sme boli v kúpeľoch Dudince, pochodili sme okolie, a teraz ma mrzí, že do Pliešoviec sme nezašli. V jednej odpovedi spomína Milan Lasica dedinský kolotoč, kde chlapci najprv 10x točili, aby sa mohli raz povoziť, to bývalo aj u nás a tiež som točil.

Neviem, čo by som ešte o tejto vzácnej knihe napísal, bola mi inšpiráciou na vlastné spomínanie, aj na všetky premrhané príležitosti týkajúce sa rodinnej histórie. Akosi som svojim starším zabudol položiť zaujímavé otázky, až už bolo neskoro. Zaujímavé sú otázky o vzťahu mužov a žien, či otázka o Desatore. Skrátka, nie sú v tejto knihe otázky, na ktoré by otec Hany Lasicovej neodpovedal múdro a ak bolo treba, tak aj diplomaticky.

Páčila sa mi otázka o reklame za minulého režimu. Pripomenulo mi to prvú reklamu, ktorú dávali v kine Čas (cca 1958) a bolo to o mačke ako vychováva svoje mačiatka. Matka mačka hovorí: "Vtedy ešte bolo dosť myší a potkanov, dnes už skoro nie sú." "A prečo?" pýta sa mačiatko. "Lebo ich hubí Odra-Forte! Prípravok na hubenie myší a potkanov."

Záverečné stanovisko ku knihe Hany Lasicovej nemôže byť iné ako pozitívne. Som rád, že sa mi táto kniha dostala do rúk a zaradím ju medzi skvosty domácej knižnice.

Hana Lasicová, Všetko o mojom otcovi, Ikar 2022