Predbiehajme pomaly

V spomalenom tempe neznamená, žeby sa to všetko dialo pomaly, ale je to vlastne psychologický thriller založený na radách fiktívneho psychológa (kauča) Joschka Breitnera a jeho príručky "kurz sústredenia pre manažérov". Hlavnou postavou je právnik Björn, ktorý pracuje pre svojho mandanta Dragana, ktorý je hlavou zločineckej skupiny. Björn sa dokonale vyzná v právnych kľučkách, a tak svojmu mandantovi radí ako znížiť dane, či preprať zisky z nezákonných aktivít.

Na prvý pohľad je to dokonalý symbiotický vzťah, ale Björn je z rýchleho tempa práce prepracovaný, tak chodí k psychológovi Breitnerovi, ktorý ho učí, ako prekonávať stresy a podobné životné situácie. Odkedy sa Björn riadi radami z príručky Joschka Breitnera, všetko zvláda perfektne. Na obálke knihy je straka aj ona hrá celkom zaujímavú rolu v tejto detektívke.

Rady z príručky sú zlatou niťou, ktorá je nosným prvkom každej kapitoly. Keďže je to predsa len detektívka, o vraždy v nej nie je núdza. Postupne pomaly dochádza k prerodu Björna na niečo iné, aj keď ako právnik vždy balansuje na hrane zákona, toto je niečo celkom iné. Právo a spravodlivosť tam majú celkom iné formy ako v bežnej spoločnosti.

Sústreď sa na vraždu je moja prvá e-kniha, čo mi prinieslo aj nové poznatky z takéhoto čítania. Mal som dojem, že v tejto forme sa mi to čítalo rýchlejšie (alebo to bolo spádom deja?). Dej tu beží plynulo, všetko je jasné a výsledok sa dá predpokladať. Napriek tomu to neuberá na dramatičnosti príbehu. Detaily konca sú ponechané na čitateľovi, veď inak je už všetko jasné.

Miernu výhradu som mal k detailnému opisu akcie po prvej vražde, aj keď v súčasnej filmovej produkcii sú často detailne zobrazované oveľa drastickejšie scény, ktoré pôsobia samoúčelne. Všetko ostatné je v rámci mafiánskych praktík zločineckých gangov. Na doplnenie všeobecných informácií o knihe tentokrát odporúčam prečítať si aj oficiálnu anotáciu ku knihe.

Karsten Dusse, Sústreď sa na vraždu, Ikar, 2022