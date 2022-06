Nicholas Sparks už napísal viac ako dvadsať príbehov o láske. Hádam aj preto sa niekedy označuje román Prianie ako román pre ženy. Tak mi prepáčte, že som si ho prečítal, hoci som z iného tábora. Kostra príbehu je takmer dokonale popísaná v anotácii na stránkach predajcov kníh, ale aj na prebale knihy, preto budem radšej písať o tom, čo zaujalo mňa.

Príbeh sa odohráva v dvoch časových rovinách, ktoré sa striedajú. Prvá časť začína príchodom 16 ročnej Maggie Dawesovej na ostrov Ocracoke v roku 1995 po tom ako nešťastne (bez lásky) otehotnela. Napriek tomu na ostrove spozná, čo je to ozajstná láska. V závere príbehu spomína na tie udalosti už ako slávna fotografka a majiteľka galérie v New Yorku na Manhattane. Táto časť sa odohráva v roku 2019 a svoje spomienky rozpráva mladému zamestnancovi galérie Markovi.

Je to jej životný príbeh, je to o ľuďoch, ktorí vstúpili nezmazateľne do jej života a o láske, ktorá nemala šancu dozrieť. Maggie ochorie ťažkou chorobou a čaká ju krátke dožívanie plného života, dočká sa však prekvapenia, ktoré je prekvapením aj pre čitateľa. Niečo nečakané, čo nemôžem prezradiť.

Z hľadiska štýlu mi tento román trochu pripomenul, kedysi u nás, v literatúre a v umení značne rozšírený tzv. "socialistický" realizmus. Neporovnávam, len mi to pripomenulo, lebo celý príbeh je napísaný maximálne korektne z pohľadu amerických reálií, je v ňom príslušník tajnej služby, vojenská škola i Afganistan.

Maggie navštívila s fotoaparátom cez plece vyše 80 krajín a to ju tiež ovplyvnilo v jej zmýšľaní o svete a o ľuďoch. Uverejňovala na internete videá o svojom živote, zverila sa nakoniec aj so svojou diagnózou. Zaujímavé je, že v knihe sa postupne odráža aj technický rozvoj, Maggie začína fotografovať na filmy, vyvoláva ich v tmavej komore, ale fotografie potom skenuje a upravuje vo fotošope.

Na záver ešte zopár myšlienok z knihy, ktoré sa ma "fotograficky" dotkli:

Dá sa dlhodobo milovať niekoho, s kým netráviš čas fyzicky?

Dobrý fotograf vkladá do svojej práce dušu, tlmočí obrázkami vlastné pocity a uhol pohľadu.

Zakaždým, keď keď si prezerala svoje staré fotografie, v mysli si vybavila okolnosti vzniku každého záberu.

Dôležitou časťou "prvého plánu" v tomto románe sú aj rodinné vzťahy, diskusia o tom, ktorý je v láske "ten pravý". Autorova skúsenosť sa odrazila v tom, že dej príbehu plynie s dostatočnou dynamikou. V každej časti sú otvorené otázky, ktoré držia čitateľa v zvedavom napätí.

Nicholas Sparks, Prianie, Ikar 2022