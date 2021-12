Keď som bol ešte školou povinné dieťa, moja teta mala knihu, v ktorej boli obrázky všetkých uhorských (maďarských...) kráľov aj s popisom ich obdobia, samozrejme s hodnotením maďarskej strany. Chmelárove zhrnutie historických udalostí vyznieva realisticky, síce s dôrazom na pohľad zo slovenskej strany, ale so zrejmým zachovaním objektivity.

V každom prípade je táto kniha užitočná ako historický prehľad od počiatkov etnického formovania na území dnešného Slovenska až po národné uvedomenie Slovákov v časoch Bernoláka a Štúra. Tie novšie dejiny sú už často opisované v inej literatúre a dostatočne známe slovenskej verejnosti. Podtitul knihy je "Formovanie slovenskej identity". Priznáva však, že v istých dejinných obdobiach bola táto identita, aj dobrovoľne deformovaná s príklonom na tú, či onú stranu.

Páčilo sa mi, že kniha je písaná takmer beletristickým štýlom, že to nie sú len suché fakty vytrhnuté zo širších súvislostí. Páčilo sa mi aj to, že tie udalosti patrične hodnotí so zreteľom na zamierenie svojho rozprávania, teda v zmysle "rekonštrukcie" dejín. Rekonštrukcia znamená niečo napraviť, uviesť do pôvodného stavu, dať veciam autentický zmysel.

Rozprávačský štýl autora je zrozumiteľný, číta sa to veľmi dobre. Možno by prospelo, keby bola kniha doplnená obrázkami a hádam aj nejakými prehľadnými tabuľkami pre lepšie zafixovanie dátumov a udalostí. V každom prípade je podnetom na hlbší záujem o našu históriu. V knihe nechýbajú odkazy na použitú literatúru, zhrnutie v anglickom a nemeckom jazyku a menný register.

Keďže nie som odborník na dejiny, knihu prijímam a hodnotím ako laický čitateľ. Myslím, že veľmi príjemnou a zrozumiteľnou formou vypĺňa náš dejinný priestor, ktorý je samozrejmou súčasťou historických dejov v rámci Uhorska.

Eduard Chmelár, Rekonštrukcia slovenských dejín (formovanie slovenskej identity), vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov, spol. s r. o.