Pravda, ide o "fantasy" literatúru, na ktorú si treba pripraviť isté špecifické rozpoloženie. Táto o Skandarovi je fantazijne ladená od začiatku až do konca. Skandar je 13 ročný chlapec z Pevniny. Je zo sveta, kde žijú (nie celkom rozprávkové) jednorožce, príslušne modifikované pre príbeh Skandara a jeho priateľskú štvorku mladých jazdcov.

Je dobré vedieť, že jednorožce sú zvieratá podobné koňom, trochu väčšie, majú krídla, vedia lietať ako pegasy a majú veľký roh na hlave. Okrem toho, tieto fantazijné jednorožce majú úžasné schopnosti, vedia sa mentálne spojiť s jazdcom a ovládajú mágiu vzduchu, vody, zeme alebo ohňa, a preto sú nebezpečné. Piata "mágia ducha" je najmocnejšia, ale je zakázaná z akýchsi tajomných príčin.

Pred pár rokmi som čítal knihu "Dobre organizovaný netvor" od Ondreja Herca. Zaoberá sa fantastikou v literatúre, ale vychádza z reálneho pohľadu na realitu ľudskej spoločnosti v historickom kontexte. Vyjadrenia sú tam dosť tvrdé, podopreté citáciou rôznych autorov zo sveta. Objektívne musím uznať, že to vyznieva ako veľmi potrebná a aktuálna diagnóza našej "civilizovanej" spoločnosti (pre vážnych záujemcov o fantastiku v literatúre).

Jednorožce sa liahnu z veľkých vajec a potom rýchlo rastú. Vajcia prebudia k životu 13 ročné deti. S nimi potom jednorožce nadviažu mýtické spojenie a stanú sa z nich jazdci. Liaheň jednorožcov je na Ostrove, ale na ich prebudenie pozývajú aj deti z Pevniny. Toľko hádam na začiatok čítania stačí vedieť z "biológie" jednorožcov a spriateleného človečenstva.

Existujú však aj divoko žijúce (nesmrteľné) jednorožce. Pri čítaní tejto knihy je treba sa podvoliť fantázii príbehu, mať trochu športového ducha a už len sledovať napínavý dej podľa zákonitostí určených autorom. Samotný príbeh je v Skandarovi vyšperkovaný tak, že rozuzlenie čakáte s napätím a nedočkavosťou.

Skandar nie je moja prvá fantastická kniha, ale je trochu iná. Príbeh začína bez prechodu z reálneho sveta do sveta fantázie, proste nás to hodí do vody (fantázie) bez prípravy a musíme plávať. Preto sa naozaj treba nechať viesť vo fantazijnom svete, neskúmať reálne možnosti mágie, brať všetko tak, ako je napísané.

V každej fantasy je iste zakódované aj niečo z reálneho sveta, nejaké poučenia, ale tu som márne pátral po paralelách, možno vy na niečo prídete... Asi som bol nepozorný a venoval som sa len pútavému príbehu.

A kto je zlodej, kto ho odhalí a ako skončí Skandar? To je záhada, ktorú treba rozlúštiť... Keby som túto knihu nemal, prijal by som ju ako vianočný dar.

A. F. Steadman, Skandar a zlodej jednorožcov, Ikar 2022