Angela Marsonsová obvykle píše detektívky, teraz to skúsila a myslím si, že celkom úspešne s príbehom trojice mladých žien v práci aj v milostnom živote. "Tri želania" je ten typ literatúry, ktorý je vraj určený predovšetkým ženskému čitateľovi. Ku mne sa dostal náhodou, ale neľutujem. Príbehy "troch želaní" je ľahké čítanie, vhodné na čas oddychu. Trochu mi to pripomenulo romány Dady S. Brezovskej (napríklad tento). Je to len môj pocit, tak mi v tomto radšej neoponujte...

Tri dospelé (mladé) ženy sa raz stretnú a po niekoľkých pohároch vína sa zahĺbia do akejsi vešteckej knihy a vyslovia svoje tri želania, ktoré by sa im mali splniť po vyrieknutí zaklínacej formulky a rozfúknutí akýchsi byliniek. To by bol len začiatok, to ostatné je vraj dôsledok a realita. Čitateľ v miernom napätí (zvedavosť) očakáva či sa im to splní, alebo nie, a hlavne ako.

Celkom pekné a vkusné opisy intímnych chvíľ:

"Veľmi rád ju držal za pás. Pritisol sa k nej, ona sa zaprela o linku."

Dokonca aj "poučné" výňatky z učebnice feng-shui:

"Zaveste blízko dverí obraz medveďa, aby ste zahnali vlamačov."

(Ak má niekto doma medveďa, ozvite sai, chcem jeho fotku.)

Je jasné, že niektoré ženské úkony sú dosť náročné, napríklad "urobiť sa" ráno, alebo v príprave na prvé rande s nádejným milencom... Tu sa dozvieme aj my, ktorí nemáme tušenie, čo všetko to zahŕňa a koľko času na to treba.

Cher, ktorá je jednou z troch, na prvom rande s Danom vtipne komunikuje o svojich rodičoch. Dan sa vyjadrí, že by ich rád spoznal. "Ty a väčšina psychiatrov v krajine" vyhlásila Cher láskyplne...

Dan sa vyjadril, že oddychuje nad hrnčiarskym kruhom. Rád sa hrá s hlinou. Veľmi sympatické, tiež som to skúšal, ale s veľmi malým úspechom.

To bol malý výber z mojich svetlých miest v knihe. Nešlo mi o nejaké životné múdrosti, skôr som v tejto knihe hľadal trochu humoru a ten tam je.

Končím so želaním príjemných dovolenkových chvíľ (aj s knihou).

-.-

Angela Marsonsová, Tri želania, Ikar 2022

Nabudúce: Ešte si to premyslím... (Adam Grant)